Le meurtrier reconnu coupable Danelo Cavalcante capturé 2 semaines après son évasion en Pennsylvanie

La police de l’État de Pennsylvanie a déclaré que le meurtrier évadé Danelo Souza Cavalcante avait été capturé après près de deux semaines de fuite.

La police d’État a annoncé mercredi la capture de Cavalcante sur les réseaux sociaux et a prévu une conférence de presse annonçant les détails à 9 h 30 HE.

La capture a été annoncée alors que la chasse à l’homme dans les zones rurales du sud-est de la Pennsylvanie entrait dans son 14e jour. Des agents des forces de l’ordre lourdement armés avaient recherché le fugitif au cours d’une nuit d’averses et de tonnerre.

Des agents de la police d’État arrêtent des véhicules dans le périmètre d’une zone de recherche à Kennett Square, en Pennsylvanie. Des équipes tactiques, des policiers à cheval, des chiens pisteurs et des avions ont tous été utilisés pour rechercher Danelo Cavalcante. (Spencer Platt/Getty Images)

Les habitants de cette zone de 25 kilomètres carrés de bois et de terres agricoles étaient confinés chez eux alors que les cours étaient annulés dans les écoles locales et que la police fermait les routes, fouillant les véhicules aux barrages routiers.

Cavalcante, 34 ans, s’était évadé de la prison du comté de Chester le 31 août alors qu’il attendait son transfert dans une prison d’État. Il avait été condamné le mois dernier à perpétuité pour avoir tué son ex-petite amie Deborah Brandao, devant ses enfants, en 2021.

Recherché pour homicide au Brésil

Les responsables ont publié la semaine dernière une vidéo montrant Cavalcante debout dans un passage à côté de la cour de la prison du comté de Chester avant de poser ses mains sur un mur et ses pieds sur un autre, puis de « marcher en crabe » sur les murs hors du champ de vision de la caméra.

On ne sait pas pourquoi les gardiens n’ont pas remarqué Cavalcante sauter du toit de ce bâtiment et s’éloigner du périmètre de la prison.

L’évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardiens fassent un décompte et que le gardien de la tour de la prison en service soit ensuite licencié.

Cette photo fournie par la prison du comté de Chester montre des images de vidéosurveillance du détenu Danelo Cavalcante, à gauche, escaladant les murs de la prison du comté de Chester le 31 août. (Prison du comté de Chester/Associated Press)

L’évasion et les recherches ont attiré l’attention internationale et sont devenues une grande nouvelle dans le Brésil natal de Cavalcante.

Les procureurs de l’État de Tocantins déclarent qu’il est accusé d’« homicide doublement qualifié » pour le meurtre de Válter Júnior Moreira dos Reis en 2017 dans la municipalité de Figueiropolis, qui, selon les autorités, était dû à une dette que la victime lui devait en relation avec la réparation d’un véhicule.

Les autorités de Pennsylvanie ont même diffusé un enregistrement de la mère de Cavalcante parlant en portugais, l’implorant de se rendre pacifiquement.

« À une heure inconnue et dans un lieu inconnu », Cavalcante est entré illégalement aux États-Unis, a déclaré l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) dans un récent communiqué.

Les procureurs américains pensent qu’il a tué Brandao pour l’empêcher de parler à la police de l’homicide brésilien. Il avait été capturé en Virginie après le meurtre de Brandao et les autorités pensent qu’il tentait de retourner au Brésil.

Les autorités ont déclaré ce week-end que Cavalcante s’était échappé de la zone de recherche initiale, s’était rasé et avait changé de vêtements, avait volé un véhicule pour parcourir des kilomètres pour demander de l’aide à d’anciens collègues dans la partie nord du comté de Chester, puis avait abandonné le véhicule. au moins en partie parce qu’il manquait de carburant.

La police d’État pense qu’il a volé un fusil de calibre .22 et des munitions plus tôt cette semaine dans une résidence, et qu’il s’est enfui lorsque le propriétaire a sorti un pistolet et lui a tiré dessus à plusieurs reprises.