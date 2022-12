Le meurtrier présumé de Takeoff demande de l’argent pour un enquêteur privé

Un mois après le meurtre de Takeoff devant un bowling à Houston, les autorités ont arrêté deux suspects. Cameron Joshua, 22 ans, a été arrêté pour arme la nuit en question, mais n’aurait pas été impliqué dans le meurtre. Patrick Xavier Clark a été arrêté et est l’homme accusé du meurtre de Takeoff et du coup de feu mortel. La police a accusé Clark d’avoir tenté de fuir le pays avant son arrestation. Lors de son arrestation, il aurait en sa possession une importante somme d’argent, un nouveau passeport et des billets pour le Mexique. L’avocate Letitia Quinones a défendu ces accusations en affirmant que Clark avait fait ces plans avant la situation actuelle. Selon ABC13, Clark restera derrière les barreaux avec une obligation de 2 millions de dollars. S’il est libéré, il ne peut pas contacter J. Prince Jr. ni aucun membre de sa famille ou de son foyer.

Le meurtrier présumé de Takeoff demande de l’argent au juge pour embaucher un enquêteur privé

Dans une requête déposée lundi, Patrick Xavier Clark a demandé 5 000 $ à un juge pour sa défense. Clark prévoit d’utiliser l’argent pour engager un détective privé dans le but de prouver son innocence. Il aurait utilisé toutes ses finances pour payer son avocat qui accepte un “taux considérablement réduit”. Selon KHOU11, Les mandats de perquisition ont donné un aperçu de ce qui a pu se passer à l’extérieur du bowling en novembre. La police a utilisé des caméras de surveillance dans tout le centre-ville dans le cadre de l’enquête qui les a menés à Patrick Clark.

Dans le mandat de perquisition, il a été révélé que 24 personnes, dont Quavo, Takeoff et J Prince, se trouvaient à l’extérieur du bowling avant la fusillade. Quavo a commencé à se disputer avec deux moi qui ont gagné de l’argent sur un jeu de dés intense. Cameron Joshua, qui fait face à des accusations d’armes à feu depuis la nuit, est identifié comme l’un des hommes. Au début d’un affrontement physique, deux hommes ont ouvert le feu. Les autorités allèguent que l’un des hommes était Clark qui est en vidéo en train de sortir une arme à feu et de tirer plusieurs fois. Pendant le tir, Clark tient une bouteille de vin dans son autre main. La police a utilisé cette même bouteille pour recueillir des preuves ADN pour l’identifier.

Les images montrent également que Clark est retourné au bowling avant de fuir la zone. La police de Houston affirme que Clark est la seule personne qui aurait pu tuer Takeoff en fonction de la façon dont ils étaient positionnés. Le décollage a été tiré une fois dans le dos et une fois dans la tête. Lorsque Clark a été arrêté lors d’un contrôle routier par la division des gangs du département de police de Houston, il était en possession d’une arme à feu. Cependant, cette arme était différente de celle utilisée dans le meurtre de Takeoff.