Le meurtrier présumé de Shanquella Robinson recherché pour l’extradition vers le Mexique

La disparition prématurée de Shanquella Robinson parmi des “amis” à Cabo, au Mexique, est aussi louche que tragique et chaque jour qui passe nous rapproche de la vérité. Le groupe de jeunes adultes qui ont voyagé avec Shanquella a passé des semaines à raconter des mensonges sur “l’empoisonnement à l’alcool” aux autorités et à sa famille. Personne ne l’achète et le château de cartes est sur le point de s’effondrer.

Selon CBSNewsles procureurs mexicains demandent l’extradition d’une femme anonyme pour répondre des accusations de meurtre de Shanquella, qu’ils pensent être une “attaque directe, pas un accident”.

Bernard Robinson, le père de Shanquella, a raconté Matins CBS que si la vidéo de l’attaque contre sa fille n’avait jamais été révélée, alors les “amis” se seraient probablement enfuis avec leur histoire de BS et la mort de Shanquella serait restée à jamais un mystère.

Le gros mensonge semble avoir commencé à la minute où Shanquella a eu besoin de soins médicaux, car ils ont immédiatement appelé la mère de Shanquella pour lui dire qu’elle était traitée pour une intoxication alcoolique. Les procureurs mexicains cherchent à inculper la femme anonyme de fémicide, l’acte de tuer une femme uniquement en raison de son sexe. On ne sait pas si les autres “amis” ont ou non des ennuis juridiques, mais Bernard Robinson veut que toutes les personnes impliquées se présentent devant le tribunal et disent la vérité.

Plus de détails dès qu’ils seront disponibles.