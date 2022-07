Le meurtrier pourrait être pendu à la télévision en direct — RT World News

Un tribunal égyptien a déclaré que la diffusion de l’exécution pourrait avoir un effet dissuasif sur d’autres criminels potentiels

Un tribunal égyptien a demandé la pendaison en direct à la télévision d’un meurtrier condamné, arguant que cela pourrait aider à dissuader d’autres tueurs potentiels, selon des lettres au parlement citées par les médias locaux dimanche.

Au cours d’un procès de deux jours très médiatisé au début du mois, Mohamed Adel, 21 ans, a été condamné pour le meurtre de sa camarade Nayera Ashraf devant l’université de Mansoura, dans le nord de l’Égypte, fin juin. Il a été rapporté qu’Adel a traqué la jeune fille pendant un certain temps, et quand elle a refusé de l’épouser, il a conçu un complot horrible pour la tuer.

Selon des images vidéo de l’incident, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux et ont suscité l’indignation dans tout le pays, Adel a poignardé à plusieurs reprises Ashraf alors qu’elle descendait d’un bus près de l’université, lui a sauté dessus et lui a tranché la gorge devant un certain nombre de personnes horrifiées. spectateurs.

Adel a plaidé coupable du meurtre et a été condamné à mort le 6 juillet. Cependant, en raison de la nature odieuse du meurtre, le tribunal veut maintenant faire d’Adel un exemple et a demandé au gouvernement d’autoriser une diffusion télévisée nationale en direct. de l’exécution.

Le palais de justice de Mansoura a écrit une lettre au parlement égyptien expliquant que la publicité de la condamnation n’était pas suffisante pour dissuader des crimes similaires de se reproduire à l’avenir.

“La diffusion, même si elle n’était qu’une partie du début de la procédure, pouvait atteindre l’objectif de dissuasion, qui n’a pas été atteint en diffusant la condamnation elle-même”, lit la lettre, comme le rapportent les médias locaux.















L’avocat d’Adel, Farid El-Deeb, qui était l’avocat de feu l’ex-président égyptien Hosni Moubarak, insiste sur le fait que son client ne mérite pas la peine de mort et a juré de faire appel du verdict.

La dernière fois qu’une peine capitale a été diffusée à la télévision nationale égyptienne remonte à 1998, lorsque l’État a exécuté trois hommes qui avaient tué une femme et ses deux enfants dans leur maison au Caire.

Le meurtre d’Achraf, ainsi que d’autres meurtres très médiatisés de femmes en Jordanie et aux Émirats arabes unis qui se sont produits au cours du même mois, ont provoqué un tollé dans toute la région et sur les réseaux sociaux. Les militantes des droits des femmes demandent maintenant justice et dénoncent la récente flambée de violence contre les femmes dans le monde arabe.

La Fondation égyptienne Edraak pour le développement et l’égalité a déclaré avoir documenté 335 crimes violents contre des femmes et des filles en Égypte entre janvier et avril de cette année seulement et que le pays a été témoin d’une « augmentation notable » dans les violences basées sur le genre, avec 813 cas signalés en 2021 contre 415 en 2020.

Selon une enquête de l’ONU de 2015, près de huit millions de femmes égyptiennes affirment avoir subi des violences perpétrées par leur mari ou des proches ou par des inconnus dans la rue.