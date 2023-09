Le meurtrier évadé Danelo Cavalcante est désormais armé, selon la police américaine

Les autorités ont averti qu’un meurtrier évadé qui avait échappé à sa capture dans le sud-est de la Pennsylvanie pendant près de deux semaines était armé et ont exhorté mardi les habitants de la zone où il était poursuivi à enfermer, sécuriser les véhicules et rester à l’intérieur.

La police de l’État de Pennsylvanie a publié sur X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, que le département poursuivait Danelo Souza Cavalcante dans le canton de South Coventry. La police a également demandé au public d’appeler le 911 si Cavalcante est vu et de ne pas l’approcher.

Au moins un district scolaire voisin a annoncé tôt mardi qu’il fermerait toutes les écoles et tous les bureaux pour la journée et un autre dans la zone prévoyait de garder les élèves à l’intérieur.

Lundi, des responsables de l’État et du gouvernement fédéral ont répondu à la question de savoir s’ils avaient raté une chance d’attraper Cavalcante, affirmant que la zone où des centaines de personnes cherchaient comprenait des bois lourds, des tunnels souterrains et des fossés de drainage. Ils ont également déclaré qu’il avait fallu plus de deux heures pour que la nouvelle leur parvienne selon laquelle il avait été repéré en dehors du périmètre pour la première fois.

Cavalcante s’est glissé hors de la zone de recherche de 13 kilomètres carrés au cours du week-end et a volé une camionnette de livraison de produits laitiers qui avait été laissée déverrouillée avec les clés à l’intérieur. Il l’a abandonné à plus de 32 kilomètres au nord de la zone de recherche, après avoir cherché sans succès de l’aide au domicile de deux anciens collègues samedi soir, a indiqué la police.

Le lieutenant-colonel George Bivens, de la police de l’État de Pennsylvanie, a refusé de dire comment il pensait que Cavalcante s’était glissé à travers le périmètre, mais il a déclaré qu’aucun périmètre n’était complètement sécurisé.

Cavalcante est désespéré car il demande de l’aide à des personnes avec qui il n’a pas parlé depuis des années, a-t-il déclaré.

« Le fait qu’il ait contacté des personnes ayant des liens très lointains me montre qu’il ne dispose pas d’un grand réseau de soutien », a déclaré Bivens. « Donc, je pense qu’il est désespéré et je l’ai caractérisé comme ça depuis le début. Et je pense que plus nous le poussons longtemps, plus nous mettons de ressources, plus nous mettons en œuvre d’outils, nous finirons par le capturer. Il n’a pas quoi. il doit durer sur le long terme.

Cavalcante, 34 ans, a échappé à la capture depuis le 31 août, lorsqu’il s’est évadé de la prison du comté de Chester en attendant son transfert dans un autre lieu de détention. Il avait été condamné à la prison à vie pour avoir poignardé mortellement une ex-petite amie en 2021, prétendument pour l’empêcher de dire à la police qu’il était recherché pour un meurtre dans son pays d’origine, le Brésil.

Pour s’échapper, Cavalcante a escaladé un mur en marchant en crabe depuis la cour de récréation, a grimpé sur des barbelés, a couru sur un toit et a sauté au sol. Son évasion est restée inaperçue pendant plus d’une heure jusqu’à ce que les gardes fassent un décompte. Le gardien de la tour en service a été licencié, ont indiqué des responsables.

Au Brésil, les procureurs de l’État de Tocantins ont déclaré que Cavalcante était accusé d’« homicide doublement qualifié » dans le meurtre de Valter Junior Moreira dos Reis en 2017 à Figueiropolis, en raison d’une dette que la victime lui devait pour la réparation d’un véhicule.

Les autorités américaines ont décrit Cavalcante comme extrêmement dangereux. Une récompense de 25 000 $ est offerte pour toute information permettant sa capture.

Craig Caine, un inspecteur à la retraite du US Marshal’s Service qui a travaillé au sein du groupe de travail régional sur les fugitifs de New York/New Jersey, a déclaré qu’il y avait toujours un moyen de traverser un périmètre.

Les terrains boisés sont particulièrement difficiles à rechercher, surtout lorsqu’une personne aussi petite que Cavalcante – il mesure 1,5 mètre – peut facilement se camoufler ou grimper dans un arbre, a déclaré Caine, qui n’est pas impliqué dans les efforts de recherche.

Même si Cavalcante s’est glissé à travers le périmètre, cela ne facilitera pas les choses, a suggéré Caine.

« Ils ont définitivement du pain sur la planche maintenant qu’il a franchi le périmètre et ils n’ont pas de zone définie pour fouiller », a-t-il déclaré. « Ce type n’a rien à perdre. Mais les forces de l’ordre doivent avoir de la chance une fois. Ce type doit avoir de la chance chaque jour où il est là-bas. »

La durée de la chasse à l’homme n’est pas inhabituelle, a déclaré Caine. Les recherches de prisonniers évadés ont duré quatre ou cinq semaines, voire des années, a-t-il déclaré.

Bivens a refusé de dire si Cavalcante avait reçu l’aide d’autres personnes, mais il a déclaré qu’aucune arrestation de ce type n’avait eu lieu.

La sœur de Cavalcante a été arrêtée par les autorités de l’immigration, a indiqué Bivens. Il a déclaré qu’elle avait été arrêtée pour avoir séjourné au-delà de la période de séjour légalement autorisée et que les forces de l’ordre n’avaient aucune raison de lui permettre de rester aux États-Unis puisqu’elle ne coopérait pas à l’enquête.

