Le meurtrier et génie musical : Comment Phil Spector a tué l’actrice – et pourquoi sa fille « essaie de laver son nom » | Nouvelles américaines

Deux ans après la mort du producteur de musique et tueur condamné Phil Spector, une tentative controversée d’effacer son nom serait en cours.

Largement salué comme un génie musical pour son travail avec The Righteous Brothers, Tina Turner et The Beatles, Spector a passé ses dernières années en prison après avoir été reconnu coupable du meurtre de l’actrice Lana Clarkson.

L’homme de 40 ans a été abattu dans le vaste manoir californien de Spector, connu sous le nom de Château des Pyrénées, en février 2003, lors d’un incident qui a envoyé des ondes de choc à travers Hollywood et au-delà.

Spector – qui décédé en prison à l’âge de 81 ans après avoir contracté le COVID – a toujours maintenu son innocence, affirmant que Clarkson avait “embrassé l’arme” et s’était tiré une balle dans sa propriété.

Image:

Une photo de Phil Spector après son arrestation. Photo: Sky UK / Archives Michael Ochs



C’est une version des événements que la fille du producteur croit toujours vraie, selon les réalisateurs d’un nouveau documentaire de Sky.

La série en quatre parties plonge dans la vie de Spector et Clarkson et examine le meurtre notoire à son domicile.

Nicole Spector a accepté d’être interviewée pour l’émission, dans laquelle elle affirme que son père était une “proie facile” pour les procureurs, et que les preuves entendues lors de son procès ont montré “immédiatement clair qu’il n’aurait pas pu appuyer sur la gâchette”.

Image:

Nicole Spector a témoigné lors du procès pour meurtre de son père en 2007. Pic: AP



“Elle est très convaincue que Lana s’est suicidée et elle pense que les preuves médico-légales le confirment”, a déclaré la réalisatrice Sheena Joyce à Sky News.

“Je ne sais pas si elle changera un jour d’avis à ce sujet.”

Nicole reste “en colère” et “dévastée” que son père ait passé plus d’une décennie derrière les barreaux pour un crime qu’elle pense qu’il n’a pas commis, dit Joyce.

Et la fille de Spector “essaie de faire en sorte que le projet Innocence (qui travaille à disculper les personnes condamnées à tort pour des crimes) se tienne derrière l’affaire et disculpe son père”, selon le réalisateur de documentaires.

Revisiter les preuves

Image:

Spector portait une gamme de perruques différentes lors de ses comparutions devant le tribunal. Photo : Sky UK/Photoshot/Everett Collection



Au cours du premier procès de Spector – qui s’est terminé par un jury suspendu – et de son nouveau procès, lorsqu’il a été reconnu coupable de meurtre, les avocats de la défense avaient fait valoir qu’il n’y avait “aucune preuve matérielle” que Spector avait appuyé sur la gâchette de l’arme qui avait tué Clarkson.

“Aucune empreinte digitale n’a été trouvée (sur l’arme). Il n’y avait pas d’ADN sur l’arme. Il n’avait aucun résidu de balle sur lui”, a déclaré l’avocate de Spector, Linda Kenney Baden, au documentaire. Elle souligne également le manque apparent de sang sur la veste blanche que Spector portait la nuit de la mort de Clarkson.

Don Argott, qui a réalisé le documentaire avec Joyce, a déclaré que le couple “gardait l’esprit ouvert” sur la condamnation de Spector alors qu’ils examinaient les transcriptions, les documents et les preuves vidéo présentés lors de son procès.

Mais les deux cinéastes pensent que le verdict du jury était correct lors du nouveau procès de Spector.

“Je pense qu’il est ridicule de penser que (Lana Clarkson) est entrée dans la maison d’un étranger, s’est enracinée dans les affaires de (Spector), a trouvé une arme à feu et s’est tiré une balle dans le visage”, a déclaré Joyce.

Image:

Phil Spector et sa fille Nicole. Photo : Sky UK/ZUMA Press Inc/Alamy Stock Photo



“Nous avons examiné les preuves médico-légales et cela n’exonère pas Phil Spector.

“(Nicole) va s’accrocher à ce à quoi elle doit s’accrocher.

“Pour nous, il est très clair que Phil Spector l’a fait.”

“Je ne peux pas faire changer d’avis Nicole”, ajoute Argott.

“Elle a sa vérité et c’est la chose à laquelle elle s’accroche. Ce n’est pas à moi de dire que c’est mal ou de l’enlever.

“Je pense qu’elle a du mal à concilier le bel homme que son père était pour elle… avec la représentation de lui comme un meurtrier. Elle ne peut pas y arriver.

“Elle s’accroche à des éléments de l’enquête qu’elle pense être la preuve irréfutable qui disculpe son père, et c’est là qu’elle en est.”

Le projet Innocence a déclaré qu’il ne pouvait pas dire s’il était impliqué dans une tentative d’exonération de Spector, tandis que sa fille Nicole a également refusé de commenter lorsqu’elle a été approchée par Sky News.

Label ‘actrice de série B’

Image:

Lana Clarkson photographiée dans le film Barbarian Queen. Photo : Sky UK/Imago Images/Mary Evans



En plus d’explorer le meurtre lui-même, le documentaire se penche sur la couverture médiatique au moment de la mort de Clarkson qui l’a qualifiée à plusieurs reprises d ‘”actrice de films B”.

Elle a eu une série de crédits cinématographiques et télévisuels, apparaissant dans le film culte des années 1980 Fast Times At Ridgemont High et face à David Hasselhoff dans Knight Rider.

Lorsqu’elle a rencontré Spector pour la première fois la nuit où elle a été tuée, Clarkson travaillait comme hôtesse au club House of Blues sur le Sunset Strip de Los Angeles.

Joyce dit que la description de Clarkson en tant qu ‘”actrice de films B” était “un raccourci pour jetable”.

Image:

Lana Clarkson a rencontré Spector pour la première fois quelques heures avant d’être tuée. Photo: Sky Royaume-Uni



“Mettre un surnom comme ‘actrice de série B’ avant son nom suggère en quelque sorte qu’elle était désespérée, elle l’avait fait venir, elle le demandait”, a déclaré la réalisatrice.

“C’est un moyen très rapide de peindre un récit sur quelqu’un.

“Il était important pour nous de nous assurer que Lana n’était pas seulement une note de bas de page dans l’histoire de Phil Spector.

“Nous voulions qu’elle soit un personnage pleinement étoffé.”

Image:

Photo : Sky UK/WireImage/Albert L Ortega



La mère de Clarkson, Donna, est interviewée dans le documentaire, mais Joyce admet qu’elle avait “pas mal de réserves” quant à sa participation.

“Il est parfois difficile pour les gens de voir les avantages de participer à quelque chose comme ça”, dit-elle.

“Ils parlent de la chose la plus douloureuse qui leur soit arrivée.

“Et ils s’exposent à la déception et au ridicule. Cela déchire de vieilles blessures.

“Il était important pour nous qu’elle comprenne que nous voulions vraiment étoffer (Lana) en tant que personnage réel et non comme une note de bas de page dans l’histoire de Phil Spector.

“Il a fallu du temps pour convaincre, mais finalement elle nous a fait confiance et je pense que nous avons bien fait avec elle.”

Comment Phil Spector a été reconnu coupable du meurtre de Lana Clarkson Phil Spector a rencontré un ami pour un dîner à Los Angeles le soir du 2 février 2003 où plusieurs témoins ont rapporté qu’il buvait beaucoup.

Plus tard dans la soirée, il a emmené une serveuse à la House of Blues sur le Sunset Strip de Los Angeles où il a été présenté à l’actrice Lana Clarkson, qui travaillait comme hôtesse sur place.

Spector a invité Clarkson dans son manoir à Alhambra, en Californie, et le couple y a été conduit par son chauffeur Adriano De Souza.

Aux premières heures du 3 février 2003, M. De Souza a déclaré avoir entendu un bruit provenant de l’intérieur de la propriété de Spector et le producteur a ouvert la porte avec une arme à la main et a déclaré : “Je pense que mon patron a tué quelqu’un.”

Des policiers sont arrivés et ont trouvé le cadavre de Mme Clarkson effondré sur une chaise avec une seule blessure par balle à la bouche.

Spector a été arrêté et a d’abord dit à la police “l’arme a explosé accidentellement”, avant de dire plus tard que Mme Clarkson s’était suicidée.

Le procès télévisé de Spector a commencé en mars 2007, mais le jury n’a pas réussi à s’entendre sur un verdict unanime.

Un nouveau procès – qui n’a pas été télévisé – a commencé en octobre 2008, ce qui a abouti à la condamnation de Spector pour meurtre. Il a été emprisonné en mai 2009 pendant au moins 19 ans.

“Génie musical” qui a commis un “crime odieux”

Image:

Phil Spector était connu pour son « mur du son ». Photo: Sky UK / Archives Michael Ochs





Une partie de la couverture médiatique autour de la mort de Spector a été critiquée à l’époque, la BBC s’excusant pour un titre décrivant le tueur condamné comme “talentueux mais imparfait”.

Joyce dit que “beaucoup de gens sont probablement en colère contre nous que nous reconnaissions son génie musical” dans le documentaire.

“C’était un meurtrier, il a commis un crime odieux. Il a abusé des femmes pendant des décennies. C’est absolument vrai”, déclare le réalisateur.

“C’était aussi un génie de la musique. L’un ne nie pas l’autre, mais on ne peut pas vraiment concilier les deux.”

Image:

Phil Spector avec Ike et Tina Turner. Photo : Sky UK/1960 Ray Avery/ Premium Archive



Spector n’avait que 17 ans lorsqu’il a eu un top 10 aux États-Unis, jouant avec les Teddy Bears sur leur chanson To Know Him Is To Love Him.

Cependant, il était surtout connu pour son rôle de producteur, travaillant avec certaines des plus grandes stars de la musique et créant sa technique d’enregistrement “wall of sound”, avec son effet dense et superposé.

Millionnaire à l’âge de 21 ans, Spector a produit des succès pour Ike et Tina Turner, The Ronettes, The Righteous Brothers, Cher, Bruce Springsteen et The Beatles, produisant le dernier album du groupe Let It Be. Il a également travaillé avec John Lennon sur Imagine.

La chanson de 1965 You’ve Lost That Lovin’ Feelin’, que Spector a co-écrit, est répertoriée comme le disque le plus diffusé aux États-Unis au XXe siècle.

Image:

Phil Spector et The Righteous Brothers. Photo : Sky UK/Picture Press Ltd/Alamy Stock Photo



Lorsqu’on lui demande s’il est possible d’écouter la musique de Spector maintenant sans penser à son meurtre, Joyce répond : “C’est une question difficile – comment séparez-vous l’art de l’artiste ?

“Pouvez-vous séparer l’art de l’artiste? Ce n’est pas une question à laquelle nous avons une réponse claire. La ligne de chacun est différente.

“Je pense qu’il est plus facile pour les gens d’écouter encore la musique de Phil Spector parce qu’il n’était pas le chanteur – il était l’homme dans les coulisses.

“Je ne peux pas imaginer Noël sans son album de Noël.

Image:

Phil Spector. Photo: Sky UK / Archives Michael Ochs



“Cela étant dit, alors qu’il était un producteur de musique de génie, il a abusé des femmes et assassiné quelqu’un et vous ne pouvez pas séparer cela.

“Il n’y a pas de réponse claire et je pense que chacun a sa propre ligne.

“Ne regardons-nous pas des films produits par Harvey Weinstein à cause du monstre qu’il est? La ligne de chacun sera différente.”

