Le meurtrier de Starved Rock dit qu’il est harcelé – Shaw Local

Le meurtrier de Starved Rock dit qu’il est harcelé et il demande à un juge de prolonger une ordonnance de non-contact.

Chester O. Weger a une date d’audience le 9 août au tribunal de circuit du comté de La Salle. Là, il envisage de demander à la juge Michelle A. Vescogni de prolonger une ordonnance de non-contact contre Brooke VanCoppenolle de Minonk. Dans une plainte déposée à la fin du mois dernier, le libéré conditionnel de 82 ans a déclaré que VanCoppenolle l’avait harcelé à plusieurs reprises au cours de l’année écoulée.

Selon le dossier, VanCoppenolle a pris contact avec Weger pour la première fois lorsqu’il était dans un ministère de Chicago. Lors d’une rencontre en face à face, a-t-il dit, elle a affirmé avoir été infirmière à domicile pour un journaliste décédé qui était le premier sur les lieux des meurtres de 1960, pour lesquels Weger a été emprisonné. Son histoire, indique la plainte, n’a pas été vérifiée.

Les tentatives pour le contacter se sont poursuivies après l’admission de Weger dans un hôpital de l’administration des anciens combattants en janvier. Weger a déclaré que son travailleur social et l’équipe de l’hôpital avaient convoqué une réunion pour discuter de VanCoppenolle après qu’elle “ait appelé l’hôpital pendant des semaines pour essayer d’accéder au téléphone dans ma chambre pour me parler”. Bien que le téléphone ait été retiré de la chambre de Weger, VanCoppenolle a demandé à une infirmière responsable de la laisser parler à Weger par un téléphone portable, au cours de laquelle elle a dit qu’elle s’était arrangée pour qu’il déménage.

“Mon infirmière a rappelé Brooke et je lui ai dit que je ne voulais plus jamais qu’elle me contacte”, a écrit Weger. “Mon avocat lui a également envoyé un SMS après que Brooke l’ait contacté et [he] lui a dit de cesser et de s’abstenir de tout contact avec moi.

Weger a demandé l’intervention du tribunal après une troisième tentative pour le joindre en personne à son domicile de La Salle.

Les archives judiciaires montrent qu’une ordonnance d’urgence de non-contact a été accordée lors d’une audience sans VanCoppenolle, ce qui est permis. Pour que l’ordonnance soit prolongée, VanCoppenolle doit avoir la possibilité de répondre. Les archives judiciaires montrent qu’elle a reçu une convocation pour l’audience du 9 août.

VanCoppenolle n’a pas renvoyé les messages laissés via son téléphone portable ou via son compte de réseau social.

Les appels à l’avocat de Weger n’ont pas abouti mercredi après-midi. Les archives judiciaires ont indiqué un numéro de téléphone pour Weger, mais l’homme qui a répondu a répondu: “Je ne sais rien à ce sujet.”

Weger a été condamné à la prison à vie pour avoir tué Lillian Oetting. Il a avoué avoir tué Oetting et deux compagnons, Frances Murphy et Mildred Lindquist, lors d’un vol raté au Starved Rock State Park, mais s’est ensuite rétracté. Weger maintient toujours son innocence et les avocats travaillant en son nom tentent actuellement de soumettre des éléments de preuve anciens à un laboratoire médico-légal pour de nouveaux tests.