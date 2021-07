Le meurtrier de Sarah Everard, Wayne Couzens, a arrêté de manger en prison après avoir été «plongé dans une dépression»

Le flic de KILLER, Wayne Couzens, a arrêté de manger après avoir été «plongé dans une dépression» à cause de ses crimes écoeurants, peut révéler The Sun on Sunday.

Le meurtrier de Sarah Everard, 48 ans, touche à peine à la nourriture de la prison dans la prison de haute sécurité de Belmarsh.

Wayne Couzens touche à peine à sa nourriture de prison Crédit : Reuters

L’ancien flic des armes à feu est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par des agents pénitentiaires, craignant qu’il ne « prenne la solution de facilité ».

Couzens, qui a admis ce mois-ci le meurtre de Sarah, 33 ans, pourrait être condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité lors de sa prochaine comparution devant le tribunal en septembre.

Hier soir, une source a déclaré : « Après avoir plaidé coupable, Couzens n’a pratiquement touché à aucune nourriture pendant des jours.

« Il ne mange toujours pas correctement, presque rien du tout.

« Il est clair que l’énormité de ses crimes a enfin commencé à s’enregistrer. Mais il est surveillé comme un faucon au cas où il essaierait de choisir la solution de facilité.

Hulking Couzens, de Deal, dans le Kent, a été limogé de la Met Police la semaine dernière.

Il a enlevé, violé et tué Sarah, directrice du marketing, qui rentrait chez un ami à Clapham, dans le sud de Londres, en mars.

L’horrible affaire a choqué la Grande-Bretagne, des milliers de personnes ayant veillé dans les jours qui ont suivi la découverte du corps de Sarah.

Couzens avait flashé des travailleurs de la restauration rapide quelques jours auparavant.

Le Met fait maintenant face à une enquête du Bureau indépendant pour la conduite de la police au sujet d’un manquement présumé à enquêter sur deux rapports d’attentat à la pudeur contre lui.

La police de Kent fait également l’objet d’une enquête de l’IOPC sur sa réponse à une allégation antérieure d’attentat à la pudeur en 2015.

Wayne Couzens avait avoué le meurtre de Sarah Everard