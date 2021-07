Le meurtrier de masse Anders Breivik tente secrètement d’empocher 7 millions de livres sterling en vendant les droits pour transformer sa vie en film

EVIL Anders Breivik essaie secrètement d’empocher 7 millions de livres sterling en vendant les droits pour transformer sa vie en film, peut révéler The Sun on Sunday.

Dix ans après son massacre effrayant sur l’île – qui a fait 77 morts – l’ignoble tueur a envoyé 20 lettres à des cinéastes les suppliant de raconter son histoire.

Anders Breivik devant le tribunal en 2017 Crédit : Reuters

Une enquête de Sun on Sunday a trouvé le meurtrier de masse norvégien de 42 ans, qui écrit 50 pages par jour dans son journal de prison, a déjà écrit une biographie et un scénario de film et a envoyé des invitations à être interviewé en prison.

Une source a déclaré : « L’offre de Breivik pour la gloire, l’argent et la liberté est une insulte à ses victimes et à leurs familles.

« Il en va de même pour la vie en prison qu’il vit. Breivik vit une vie de Riley en prison. Il n’a jamais dit pardon pour ses crimes méchants et il n’a pas l’intention de le faire.

« Il veut toujours inspirer les autres et il croit toujours en une révolution fasciste. Ses plans pour gagner de l’argent grâce aux meurtres sont une insulte totale à ses victimes et à leurs familles. »

La police retire les corps de l’île d’Utoya, théâtre du massacre écoeurant de Breivik Crédit : Darren Fletcher – Le Soleil

Aujourd’hui, nous pouvons également révéler comment Breivik, emprisonné pendant 21 ans, fait une nouvelle demande de libération conditionnelle et est convaincu qu’il sera un jour libéré.

Et bien qu’il profite d’une vie douillette dans un «appartement» de trois chambres – meublé d’un bureau, d’une salle de sport et d’un coin cuisine – dans la prison de Skien, il a soumis une liste de plaintes plaintives aux patrons de la prison.

Il veut un meilleur hydratant qui nettoie en profondeur et dit que trop de ses repas sont cuits au micro-ondes.

« Il n’a pas honte de ce qu’il a fait »

Il demande également des stylos de luxe pour écrire, car les stylos à bille qu’on lui a donnés lui causent des crampes aux mains.

Le biographe Asne Seierstad, qui a écrit un livre sur Breivik, a déclaré : « Il n’a jamais montré de remords. Ce qu’il veut, c’est une scène, un lieu pour partager ses pensées et son message. Et pour gagner plus de supporters.

Breivik, qui a changé son nom en Fjotolf Hansen, est détenu dans une «cellule» confortable de trois pièces – une pour dormir, une pour étudier et une pour faire de l’exercice Crédit : AFP

Sur sa vie en prison, elle a ajouté : « Il a dit qu’en prison, il n’a jamais été aussi heureux.

« J’ai appris à le connaître un peu et il manipule beaucoup les situations. Il obtient son chemin à la fin.

«Il parle des couverts en plastique comme d’une existence semblable à une torture ou du café froid ou du fait d’attendre 20 minutes avant de sortir. Il parle de ces choses comme s’il s’agissait d’un mauvais service de chambre dans un hôtel.

Breivik est devenu l’un des tueurs les plus notoires au monde le 22 juillet 2011, après avoir mené deux attaques de loups solitaires.

Dans le premier, il a bombardé le quartier du gouvernement norvégien à Oslo. Cela s’est avéré être juste une distraction car, habillé en policier, il s’est ensuite rendu au camp d’été du Parti travailliste norvégien sur l’île voisine d’Utoya et a commis un massacre écoeurant.

Prison de Skien – où le tueur a soumis une liste de plaintes plaintives aux patrons de prison Crédit : AFP

La majorité de ses 77 victimes étaient des adolescents – ses plus jeunes victimes n’avaient que 14 ans.

Avant les incidents, Breivik, qui idolâtrait Adolf Hitler, avait écrit un manifeste de 1 500 pages sous le pseudonyme d’Andrew Berwick.

Dans ce document, il a blâmé le féminisme pour le « suicide culturel de l’Europe », s’est opposé à l’islam et a appelé à la déportation massive des musulmans d’Europe.

Breivik a jusqu’à présent publié près de deux douzaines de lettres expliquant comment il souhaite vendre les droits de livres, de films et d’interviews Crédit : EPA

Il a ensuite été condamné à la peine la plus longue que les tribunaux norvégiens puissent infliger. Récemment, les tribunaux ont déclaré qu’il pourrait être prolongé s’il est toujours considéré comme un danger pour la société.

Breivik a jusqu’à présent publié près de deux douzaines de lettres expliquant comment il souhaite vendre les droits des livres, des films et des interviews.

L’un des récipiendaires était Christoph Andersson, spécialiste de l’extrémisme de droite.

Andersson a déclaré que dans sa lettre, Breivik avait évalué le matériel à 10 millions de dollars (7 millions de livres sterling). Une source a ajouté : « Breivik n’a aucune honte à propos de ce qu’il a fait. En fait, il s’en délecte.

Pendant ce temps, son avocat a expliqué comment Breivik faisait appel de sa peine.

Une caméra de surveillance a capturé Breivik, vêtu d’un uniforme de police et portant un pistolet, alors qu’il s’éloigne d’une voiture après avoir posé une bombe à Oslo Crédit : Reuters

Il a déclaré que le tueur prévoyait de tenter une libération conditionnelle après avoir purgé les dix premières années de sa peine.

L’avocat a déclaré: « C’est un droit que tous les prisonniers ont et qu’il veut utiliser. »

Pourtant, le propre père de Breivik pense qu’il ne devrait jamais être libéré.

Jens Breivik a déclaré : « Je ne me sens pas comme son père. Comment a-t-il pu rester là et tuer autant de personnes innocentes et sembler penser que ce qu’il a fait était bien ?

« Il aurait dû se suicider aussi. »

Breivik, qui a changé son nom en Fjotolf Hansen, est détenu dans une « cellule » de trois pièces – une pour dormir, une pour étudier et une pour faire de l’exercice.

Chaque zone mesure 86 pieds carrés et il a accès à une salle de sport privée, à un ordinateur portable et à un bureau. Sa cellule est équipée de jeux vidéo, d’un lecteur DVD et d’un espace extérieur.

Il a également accès à des livres et des journaux.

Mais dans une lettre de 27 pages déplorant sa vie en prison, il gémit à quel point il aimerait plus de beurre, des menottes plus confortables et une meilleure vue.

Il a gémi au sujet des « 800 » fouilles à nu qu’il avait subies et a déclaré qu’il apprécierait davantage d’interactions sociales, affirmant que son traitement était « inhumain ». Il s’est également plaint de ne pas avoir accès à Internet.

En 2017, il a déclaré que cinq ans d’isolement en prison l’avaient encore radicalisé.

Une source a déclaré : « Breivik est peut-être l’un des tueurs les plus notoires au monde, mais il vit comme un roi.

« Les gardes l’attendent pieds et poings et il obtient généralement tout ce qu’il demande parce que la prison en a tellement marre de combien il gémit. »

Un monument aux personnes tuées par Breivik sur l’île d’Utoya Crédit : AFP – Getty

« Il a toutes les chances de vendre les droits »

Dans la plupart des pays, y compris ici au Royaume-Uni, il est interdit aux criminels de profiter de leurs crimes après leur condamnation.

Pourtant, Breivik pense que le libéralisme, l’ouverture et la disponibilité de l’information de la Norvège signifient qu’il a toutes les chances de vendre les droits sur l’histoire de sa vie.

Il a été encore renforcé lorsque l’un des plus hauts responsables politiques du pays a récemment déclaré qu’il était important d’écouter bon nombre des opinions d’extrême droite de Breivik.

Hans Jorgen Lysglimt Johansen, chef de l’Alliance Alternative Party en Norvège, a déclaré : « Une grande partie de ce que Breivik a dit dans son manifeste était correct.

« Nous n’avons pas eu de débat approprié à ce sujet, nous n’avons pas eu de règlement approprié avec cela. »

LES SURVIVANTS RAPPELENT LEUR COMBAT POUR VIVRE

KAMZY GUNARATNAM avait 23 ans lorsque Breivik a chaluté l’île norvégienne d’Utoya en s’attaquant à ses amis.

Elle a vu Breivik tirer sur l’un d’eux dans la tête. Kamzy, maintenant âgée de 33 ans, s’est échappée en nageant à travers le lac Tyrifjorden, avec des balles frappant l’eau autour d’elle alors que le tireur visait.

Bano Rashid, 18 ans, a été tué par Breivik Crédit : AFP

Après la tragédie, Kamzy a souffert de dépression, mais voir une photo de Breivik l’a un jour inspirée à entamer une carrière politique. Elle est aujourd’hui adjointe au maire d’Oslo et a rencontré Hilary Clinton et Barack Obama.

Dans son autobiographie Your Struggle Is My Struggle, Kamzy a parlé d’une lettre de 22 pages qu’elle a reçue en janvier 2020 de Breivik.

Dans une lettre ouverte à Breivik, elle lui a dit : « Quand j’ai lu ton nom, j’ai eu des frissons dans le dos. Mon corps est passé en mode panique pendant un moment. Après ce que tu as fait le 22 juillet 2011, j’ai lutté mentalement pendant longtemps. Je dormais mal, les sons ressemblaient à des coups de feu et je ne pouvais pas entrer dans un endroit sans chercher les issues de secours. Vos actions m’ont causé des dommages durables. J’ai passé de nombreuses années à calmer ma paranoïa. Votre lettre a de nouveau suscité la peur.

Kamzy Gunaratnam, maintenant âgée de 33 ans, s’est échappée en nageant à travers le lac Tyrifjorden, avec des balles frappant l’eau autour d’elle alors que le tireur visait

Les sœurs Lara et Bano Rashid passaient une pause agréable avant que Breivik ne vienne sur l’île. Lorsqu’il a tiré dans leur tente, Lara, alors âgée de 16 ans, a entendu les balles siffler à travers la toile.

Après le déchaînement de 40 minutes, elle est allée chercher sa sœur de 18 ans et l’a retrouvée morte – blottie par un ami décédé.

Lara, 26 ans, qui travaille à l’ambassade d’Irak à Oslo, dit qu’elle pense à sa sœur tous les jours. Elle a ajouté : « Les musulmans radicaux ne sont pas les seuls terroristes. Il y a aussi un danger d’extrémisme de droite.

Adrian Pracon a vu ses amis se faire tuer par Breivik, puis il s’est allongé sur leurs corps et a fait le mort pour survivre.

Adrian Pracon a vu ses amis se faire tuer par Breivik, et il s’est ensuite allongé sur leurs corps et a fait le mort pour survivre Crédit : EPA

Il pensait qu’il était en sécurité quand Breivik est passé devant. Mais le tueur est revenu, a pointé son arme sur sa tête et a tiré.

Incroyablement, il a survécu. Adrian mène maintenant un voyage annuel sur l’île, prononce des discours et écrit des livres.

Parlant de sa première visite, il a déclaré : « J’avais besoin de pleurer. Ce sera bien pour moi de faire ce processus d’essayer de poursuivre ma vie et de réaliser que cela s’est produit. »

Des cadavres dissimulés après le massacre Crédit : Reuters