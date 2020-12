L’assassin de Louise Smith a admis aujourd’hui qu’il l’avait frappée avec une telle force qu’il « avait entendu ses os se fissurer », mais a déclaré qu’il « avait oublié » de la tuer.

Shane Mays est jugé pour le meurtre « à motivation sexuelle » de Louise, 16 ans, dont le corps gravement brûlé a été retrouvé dans une forêt du Hampshire en mai.

Mays, qui mesure 1,80 mètre et pèse 17 pierres, a raconté aujourd’hui à Winchester Crown Court comment il avait frappé Louise de 1,50 mètre au visage tant de fois qu’il avait entendu ses os « craquer » avant de la laisser « gémir » par terre.

Il a dit qu’il s’était déchaîné après que Louise l’ait frappé avec un « gros bâton » quand il l’avait avertie qu’elle « finirait comme sa mère ».

Mais le jeune homme de 30 ans a insisté sur le fait qu’il n’avait pas tué la Louise, et a déclaré qu’il avait menti à la police parce qu’il « s’était convaincu » qu’il l’avait emmenée rencontrer son amie.

Ce n’est que lorsqu’il a été envoyé en prison à Bristol après avoir été inculpé de meurtre qu’il s’est « rappelé » avoir agressé l’adolescent, a-t-il déclaré aux jurés aujourd’hui.

Shane Mays (photographié avec son épouse CJ le jour de leur mariage), est jugé pour le meurtre « à motivation sexuelle » de sa nièce, Louise Smith

Donnant des preuves lors de son procès pour la première fois, Mays a déclaré au tribunal que c’était l’idée de Louise d’aller ensemble dans les bois de Havant Thicket et a déclaré qu’ils s’entendaient « très bien » avant que l’ambiance « ne change ».

La femme de 30 ans, dont la femme est la tante de Louise, a admis qu’il se mettait « parfois en colère » contre l’adolescent, dont le corps « terriblement » souillé avait été retrouvé brûlé dans une forêt voisine, alors qu’elle refusait de faire les corvées et fumait du cannabis dans la maison. .

Mays a admis qu’il avait un « court fusible », était « facile à traverser » et a avoué qu’il pouvait devenir violent lorsque sa colère « s’accumulait ».

Il a dit: ‘[Louise] amené des drogues. Elle voulait refaire de l’herbe et j’ai dit que ce n’était pas une bonne idée parce qu’elle souffre de dépression.

Louise a disparu dans le Hampshire en mai avant que son corps ne soit retrouvé deux semaines plus tard

« Elle devenait toute agressive à ce sujet et a commencé à crier, élevant la voix. Elle a dit qu’elle voulait refaire l’herbe et j’ai dit: «Tu ne veux pas finir comme ta mère.

Il a ajouté: « Elle a ramassé ce gros bâton et m’a frappé sur le côté avec. J’ai attrapé la branche, je l’ai jetée contre le sol et je l’ai frappée … Au visage.

«J’étais en colère contre ce qu’elle a fait la veille et juste à ce moment-là. Le premier coup de poing qu’elle était debout. Deuxième coup de poing, elle est tombée.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il avait continué à battre Louise alors qu’elle était allongée sans défense sur le sol, il a répondu: « Parce que j’étais en colère et que j’avais perdu le contrôle de moi-même. je ne suis pas sûr [if I broke her nose], J’ai entendu des craquements mais je ne suis pas sûr.

Il a déclaré au tribunal qu’il avait ensuite quitté la clairière alors que l’adolescente ensanglantée était allongée sur le sol et ne regardait en arrière que lorsqu’il l’avait entendue « gémir ».

Mays est retourné à pied à la maison de sa mère pour prendre un câble HDMI et «n’a pas pensé à l’endroit où se trouvait Louise».

Il a affirmé que sa femme CJ ne savait rien de l’attaque vicieuse et qu’il avait menti à sa famille et à la police parce qu’il s’était «convaincu» qu’il ne l’avait pas blessée.

Il a ajouté: « Je me suis convaincu que ce n’était pas vrai. [I only remembered] Quand je suis allé en prison à Bristol.

Mays a déclaré aux jurés aujourd’hui qu’il dépendait de sa femme car il était au chômage depuis cinq ans et vivait avec 50 £ par quinzaine, ce qu’elle lui avait donné.

Il a dit qu’il ne quittait généralement la maison que pour aller dans les magasins et jouer à la Xbox neuf heures par jour.

May a également déclaré aux jurés que Louise (à gauche) avait « voulu qu’il soit son père » mais a admis que « tout s’est mal passé » après que le jeune de 16 ans ait emménagé avec lui. Il a également déclaré qu’une vidéo le montrant en train de chatouiller les pieds de sa nièce (à droite) était « ludique ».

Ruban jaune représentant un tronc d’arbre tombé et un drapeau orange marquant l’endroit dans les bois à Havant Thicket dans le Hampshire, où la police a retrouvé le corps de Louise Smith

Le tribunal a appris que Louise vivait auparavant avec Mays et sa femme à une adresse différente à Portsmouth, mais sa mère avait « mis un terme à cela ».

May a également expliqué aux jurés que Louise avait « voulu qu’il soit son père », mais a admis que « tout s’est mal passé » après que le jeune de 16 ans ait emménagé avec lui.

Il a également déclaré qu’une vidéo le montrant en train de chatouiller les pieds de sa nièce était « ludique ».

Le tribunal a entendu Louise disparue le 8 mai, après avoir été «attirée» dans les bois par Mays.

Des policiers dans la zone boisée de Havant, dans le Hampshire, lors de leur enquête en mai

L’infirmière vétérinaire en herbe – qui n’avait commencé à vivre avec Mays et sa femme CJ que quelques semaines plus tôt – a été retrouvée avec son crâne brisé le 21 mai.

Le tribunal a entendu des détails horribles sur la façon dont le corps de Louise a été « terriblement » souillé et brûlé dans ce qui a été décrit comme un meurtre « cruel et brutal ».

Un scientifique légiste a précédemment expliqué que les taches de sang trouvées sur les baskets Adidas de Mays étaient « un milliard de fois » plus susceptibles de provenir de Louise Smith que de quelqu’un d’autre.

Mays nie le meurtre mais admet l’homicide involontaire coupable. Il affirme également ne pas avoir profané ni incendié Louise.

Le procès continue.