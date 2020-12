Le tueur de John Lennon est toujours en détention préventive – près de 40 ans jour pour jour qu’il a abattu la légende des Beatles.

Mark Chapman a été constamment gardé au milieu de la peur d’être assassiné par un codétenu en quête de gloire.

Son rêve de devenir prédicateur s’il est jamais libéré pourrait également le mettre en danger, affirme-t-on.

L’auteur Jack Jones – qui connaît le mieux Chapman – a déclaré hier soir: «Si Mark est libéré, il ne pourra pas résister à l’envie de se tenir debout dans une chaire d’église ou dans un lieu public et de se faire la cible de quelqu’un qui veut être connu comme le gars qui a tué le gars.







«Il en est conscient, mais il pourrait penser que c’est un risque qu’il a dû prendre parce que c’est sa mission de Dieu.

«C’est à peu près tout ce qu’il vit pour le moment. Appelez cela un fantasme ou une conviction et une mission spirituelle, si vous voulez.

«Et il est toujours en détention préventive car il y a des gens en prison qui sont là pour plusieurs meurtres et qui le tueraient juste pour la reconnaissance.

Chapman avait 25 ans lorsqu’il a utilisé un fusil de calibre .38 pour tirer quatre fois sur Lennon, 40 ans, le 8 décembre 1980.

La star des Beatles entrait dans le Dakota – son immeuble à New York – avec sa femme Yoko Ono lorsqu’il a été assassiné.

Chapman est resté calmement sur la scène en lisant The Catcher in the Rye – le roman de JD Salinger sur un jeune de 16 ans confus et désabusé.

Six heures avant sa mort, Lennon avait signé une copie de l’album Double Fantasy pour Chapman – et une photo d’eux ensemble parut plus tard sur les premières pages des journaux.







Chapman était un fan des Beatles qui idolâtrait Lennon. Mais après avoir trouvé Dieu, il a été irrité par le commentaire du chanteur en 1966 selon lequel le groupe était «plus populaire que Jésus».

Chapman a été condamné à 20 ans de prison à perpétuité pour le meurtre et s’est vu refuser la libération conditionnelle 11 fois.

Les directeurs du centre correctionnel de Wende à sécurité maximale à Alden, New York, l’appellent souvent simplement prisonnier 81A2860.

Lors d’une audience en août de cette année, Chapman a admis avoir tué Lennon pour «gloire», et a déclaré: «Je pense que c’est le pire crime qui puisse exister, faire quelque chose à quelqu’un qui est innocent.

« Je ne l’ai pas tué à cause de son caractère ou du genre d’homme qu’il était. C’était un père de famille. C’était une icône. »

L’auteur Jones pense que Chapman a ressenti plus tard un sentiment d’accomplissement.







Il a déclaré: «Aussi horrible que cela fût, il y avait encore un élément dans son esprit qui disait qu’il avait réussi.

«Je veux dire: ‘Wow, maman, regarde ce que j’ai fait, les gens font attention à moi maintenant’, et peu importe que les gens prononcent son nom avec horreur ou adoration.

Chapman passe ses journées enfermé dans une cellule de 6 pieds sur 8 pieds, à jouer de la guitare et à chanter. Sa fidèle épouse Gloria lui rend parfois visite et on leur permet de passer du temps intime dans une caravane.

L’engouement du tueur pour Lennon est devenu une obsession pour Dieu et il passe ses journées à écrire des brochures religieuses que Gloria partage avec son église.

Jones a rencontré Chapman au début des années 80 alors qu’il était journaliste et assistait à des séances de conseil à la prison d’État de l’Attique.

Un associé l’a recommandé à Chapman comme quelqu’un à qui le tueur pouvait parler.







Jones a promis de ne pas imprimer leurs conversations et Chapman a commencé à lui faire confiance.

Il a même laissé l’écrivain écrire le livre de 1993, Let Me Take You Down: Inside the Mind of Mark David Chapman.

Le couple est resté en contact et a mené une nouvelle interview pour un prochain documentaire Sky.

Jones a déclaré que la nouvelle obsession de Chapman est de répandre la parole de Dieu.







Il a dit: «Je pense qu’il a ces sortes d’habitudes compulsives et obsessionnelles. Je ne pense pas qu’ils se manifesteraient à nouveau dans l’acte de meurtre.

«Mark fait partie du mouvement évangélique, bien que retiré. Son épouse publie un tract de nouvelles religieuses aux membres de leur petite église.

Gloria a déjà raconté comment Chapman avait admis vouloir tuer Lennon deux mois avant la fusillade.







Elle a déclaré au Mirror: «Il est rentré à la maison effrayé, me disant que pour se faire un nom, il avait prévu de tuer Lennon.

« Mais il a dit que mon amour l’avait sauvé. »

Plus tard, Gloria n’avait aucun doute sur la responsabilité lorsque la nouvelle de la mort de Lennon a été diffusée à la télévision.

Yoko Ono, aujourd’hui âgée de 87 ans, a fait campagne pour garder Chapman derrière les barreaux, craignant qu’il ne représente un risque pour sa famille.







Avec autant de refus de libération conditionnelle, il semble peu probable que Chapman soit jamais libéré. L’argument le plus convaincant pour garder Chapman en prison est sa stabilité mentale et la peur que ses compulsions puissent revenir.

Jones pense que Chapman purge une peine plus longue à cause de qui il a tué.

La commission des libérations conditionnelles de 2018 a qualifié Lennon de «personne de renommée mondiale … aimée par des millions de personnes».

Jones a déclaré: «S’il avait tué quelqu’un comme vous ou moi, il aurait été libéré il y a au moins 25 ans pour bonne conduite dans l’État de New York.







«Mais à cause de qui il a tué, il est toujours en prison 40 ans plus tard.

«Il vit sa vie dans une cellule avec des toilettes et je pense qu’il a peut-être la commodité d’une petite marmite électrique pour faire bouillir de l’eau pour le thé et des choses comme ça.

«Il a une guitare et est en fait un très bon chanteur et guitariste.»







Et expliquant pourquoi il a écrit un livre sur Chapman, Jones a déclaré: «Ma principale raison était l’espoir que cela apporterait une compréhension plus claire aux personnes qui pourraient être en mesure d’éviter de futures tragédies.

«Mark et moi avons tous deux reçu des lettres de personnes qui, après avoir lu le livre, ont déclaré avoir envisagé un crime similaire, mais ont décidé de ne pas le faire après avoir lu mon livre, c’est donc la principale chose pour laquelle je me sens bien.

«Vous savez que le prochain Mark Chapman est là-bas quelque part si nous ne faisons pas tout ce que nous pouvons pour les comprendre, les trouver et les arrêter dès maintenant.