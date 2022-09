ALBANY, NY –

L’homme qui a tiré et tué John Lennon devant son immeuble de Manhattan en 1980 s’est vu refuser la libération conditionnelle pour la 12e fois, ont annoncé lundi des responsables des services correctionnels de New York.

Mark David Chapman, 67 ans, a comparu devant une commission des libérations conditionnelles fin août, selon le département d’État des services correctionnels et de la surveillance communautaire.

Chapman a tiré et tué Lennon dans la nuit du 8 décembre 1980, alors que Lennon et Yoko Ono retournaient dans leur appartement de l’Upper West Side. Lennon avait signé un autographe pour Chapman sur une copie de son album récemment sorti, “Double Fantasy”, plus tôt dans la journée.

Les responsables de l’État n’ont pas encore mis à disposition les transcriptions de la dernière interview de Chapman avec le conseil d’administration, mais il a exprimé à plusieurs reprises des remords lors d’audiences de libération conditionnelle précédentes. Chapman a qualifié ses actions de “méprisables” lors de son audition en 2020, et a déclaré qu’il n’aurait “aucune plainte” s’ils choisissaient de le laisser en prison pour le reste de sa vie.

« Je l’ai assassiné… parce qu’il était très, très, très célèbre et c’est la seule raison et je recherchais très, très, très, très bien la gloire personnelle. Très égoïste », a alors déclaré Chapman.

Chapman purge une peine de 20 ans à perpétuité au centre correctionnel de Green Haven, au nord de New York, selon les dossiers correctionnels de l’État en ligne.

Il doit ensuite comparaître devant la commission des libérations conditionnelles en février 2024.