Le meurtrier de Joanna Simpson pourrait être parmi les premiers prisonniers à voir sa libération bloquée grâce à un remaniement juridique

Un TUEUR qui a matraqué sa femme à mort pourrait être l’un des premiers prisonniers à ne pas être libéré par les réformes.

Le nouveau secrétaire à la Justice, Alex Chalk, s’est engagé à poursuivre le remaniement juridique après un appel « émouvant » de la famille de Joanna Simpson.

L’ancien pilote de BA Robert Brown, 59 ans, a tué son ex-épouse Joanna en 2010 alors que leurs enfants jouaient à proximité Crédit : PA

La famille de Joanna est terrifiée à l’idée qu’il vienne après eux Crédit : PA : Association de la presse

L’ancien pilote de BA Robert Brown, 59 ans, a tué son ex-épouse Joanna, 46 ans, en 2010 à Ascot, Berks, alors que leurs enfants jouaient à proximité.

Brown a admis l’homicide involontaire coupable et a été emprisonné pendant 26 ans. Il est maintenant admissible à une libération conditionnelle plus tard cette année.

La famille de Joanna est terrifiée à l’idée qu’il les poursuive.

Des pouvoirs permettant aux ministres d’annuler les chefs de libération conditionnelle sont attendus dans des mois, a déclaré M. Chalk au Sun.

Il a dit que parler avec la mère de Joanna, Diana Parks, était « l’une des réunions les plus puissantes et les plus émouvantes que j’aie jamais eues ».

Et M. Chalk s’est engagé à faire avancer les réformes de la libération conditionnelle qui lui donneront le droit de veto.

C’est venu alors que l’auteur de Harry Potter, JK Rowling, a frappé Brown, demandant: « Pourquoi est-il libéré? »