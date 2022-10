Le meurtrier d’Ashley Wadsworth condamné à la prison à vie

CHELMSFORD, Royaume-Uni –

Un Britannique a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d’un adolescent canadien qui a déménagé en Angleterre l’année dernière pour le rencontrer.

La police d’Essex a déclaré dans un communiqué que Jack Sepple passera au moins 23 ans et demi en prison pour la mort au couteau d’Ashley Wadsworth de Vernon, en Colombie-Britannique.

La police affirme que Wadsworth, 19 ans, a été poignardé et étranglé lors d’une attaque soutenue au domicile de l’homme de 23 ans le 1er février.

Plus tôt dans la journée, la police a déclaré que deux des amis de la jeune femme avaient reçu des SMS disant que Wadsworth avait besoin d’aide et voulait partir, suivis de messages disant que tout était “trié”, que les responsables ont déterminé plus tard avoir été envoyés après sa mort.

Wadsworth a rencontré Sepple en ligne et il a plaidé coupable de son meurtre le mois dernier.

Dans une déclaration partagée par la police, sa mère Christy Gedron dit qu’elle était une jeune femme belle et intelligente qui était “l’épine dorsale de notre petite famille”.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 10 octobre 2022.