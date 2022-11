Le meurtrier accusé dans une bagarre meurtrière dans une boîte de nuit de Saskatoon, enregistré sur des téléphones portables, a été libéré sous caution

Une femme de Saskatoon capturée sur une vidéo de téléphone portable lors d’une bagarre qui a fait la mort d’une autre femme est en liberté sous caution.

Paige Theriault-Fisher, 22 ans, est accusée d’homicide involontaire coupable après que Hodan Hashi, 23 ans, soit décédé le 5 novembre après une bagarre au LIT Nightclub au centre-ville de Saskatoon. Thériault-Fisher avait été initialement accusé de meurtre au deuxième degré, mais cela a été réduit plus tard le même jour.

L’altercation de 30 secondes a été enregistrée par des personnes dans la boîte de nuit, les images graphiques ayant largement circulé sur les réseaux sociaux.

Le procureur Frank Impey et l’avocate de la défense Sharon Fox ont soumis jeudi un plan de libération par consentement au juge Brent Klause à la cour provinciale de Saskatoon. Klause a accepté le plan, qui comprend un dépôt en espèces de 5 000 $, un couvre-feu et une liste de personnes à ne pas contacter.

Le procureur Frank Impey, à gauche, et l’avocate de la défense Sharon Fox. (Radio-Canada)

“Vous parlez de l’aspect des médias sociaux et les gens sautent aux conclusions. Ils peuvent voir une vidéo granuleuse. Ils peuvent voir de nombreuses vidéos et sauter aux conclusions”, a déclaré Impey devant le tribunal.

“Après que la police a commencé à recueillir des preuves, cette accusation a été rétrogradée en accusation d’homicide involontaire. Et donc, quand vous parlez de gens qui parlent d’un meurtre, je peux dire sans l’ombre d’un doute que la police a pris la bonne décision ici. circonstances ne justifient pas une accusation de meurtre.”

La fureur sur les médias sociaux cette semaine était telle que la police de Saskatoon a publié une déclaration sur Twitter clarifiant et défendant la décision de modifier l’accusation.

“L’enquête préliminaire a abouti à l’arrestation d’une femme de 22 ans pour meurtre au deuxième degré”, indique le communiqué.

“Au fur et à mesure que l’enquête progressait et que les agents pouvaient visionner des vidéos provenant de plusieurs sources et interroger des témoins, les preuves étayaient plutôt une accusation d’homicide involontaire.”

Fox a déclaré à l’extérieur du tribunal que Theriault-Fisher n’avait jamais eu l’intention que sa soirée se termine avec elle accusée d’avoir causé la mort.

“Son cœur et ses condoléances vont à la famille du défunt. Elle est certainement traumatisée. C’est un événement qui va affecter deux familles pour le reste de leur vie”, a déclaré Fox devant le tribunal.

“Nous sommes convaincus que cette affaire avance que tous les faits démontreront qu’il s’agissait d’un acte de légitime défense qui a entraîné une malheureuse tragédie.”

La police a déclaré que les deux femmes se connaissaient. Fox n’a pas eu l’approbation de son client pour discuter de la relation ou de ce qui a déclenché l’altercation.

Hodan Hashi avait déménagé d’Ottawa à Saskatoon pour aller à l’école. (Soumis par la famille Hashi)

Un membre de la famille à Ottawa a déclaré à CBC que Hashi avait déménagé à Saskatoon à l’été 2021, après avoir obtenu son diplôme de l’école secondaire Sir Robert Borden.

Selon le parent, la famille de Hashi avait vécu à Saskatoon pendant un an en 2015 et Hashi voulait retourner dans un endroit familier pour poursuivre ses études supérieures.

Elle travaillait dans la ville, ont-ils dit, et devait fréquenter l’école polytechnique de la Saskatchewan en janvier pour poursuivre des études en éducation de la petite enfance.

“C’est vraiment dévastateur qu’elle nous ait été enlevée comme ça”, a déclaré un ami qui ne voulait pas être nommé à CBC dans des messages échangés sur les réseaux sociaux. “Elle te soutiendrait toujours, quoi qu’il arrive.”

Hashi était l’un des neuf frères et sœurs, a déclaré le parent.

“Elle était vraiment aimée … et avait tellement de gens qui la connaissaient et l’aimaient.”

L’ami de Hashi a écrit à CBC, la décrivant comme “une jeune fille douce, aimante et gentille avec beaucoup d’ambitions [who] n’a jamais manqué de mettre un sourire sur mon visage.”

“Elle ne mérite pas ce qui lui est arrivé.”

Paige Theriault-Fisher doit revenir en cour le 15 décembre.