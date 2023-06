Le meurtre-suicide de Manhattan considéré comme la cause préliminaire de 2 décès – Shaw Local

La police suspecte un meurtre-suicide comme cause de la mort d’un homme et d’une femme à Manhattan.

Aucun détail sur les deux personnes retrouvées mortes dans une résidence de Manhattan n’a été publié par le chef de la police de Manhattan, Jeff Wold, jusqu’à ce que les familles en soient informées.

Le bureau du coroner du comté de Will a publié vendredi soir une déclaration indiquant que les deux personnes avaient été déclarées mortes lors d’un « incident isolé » à 16h15 vendredi.

Les officiers et les équipes d’urgence ont d’abord répondu à 14h45 au pâté de maisons 700 de Third Street à Manhattan et ont trouvé deux personnes mortes à l’intérieur de la maison, selon un communiqué du département de police de Manhattan.

Les corps ont été remis au bureau du coroner, avec des autopsies prévues samedi.

La police prévoit de fournir de plus amples informations après que la famille en aura été informée.

« Il s’agit d’un incident isolé et il n’y a aucune menace pour la communauté. Nos sincères condoléances vont à la famille et à leurs amis », a déclaré la police.