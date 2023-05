AMAZON Prime a lancé sa dernière série captivante.

The Never Ending Murder parle de la jeune maman Nicola Payne qui a disparu en 1991.

La disparition de Nicola Payne fait l’objet de The Never Ending Murder d’Amazon Prime[/caption]

Le meurtre sans fin est-il une histoire vraie ?

Comme The Never Ending Murder est un documentaire, il s’agit d’événements réels.

Le 14 décembre 1991, Nicola Payne, 18 ans, est partie marcher sur la courte distance entre la maison de son petit ami et sa maison familiale dans le quartier de Potters Green à Coventry.

La jeune maman était ravie de son premier Noël en tant que mère d’Owen, sept mois.

Ce jour fatidique, elle a dit au revoir à son partenaire Jason Cooke et est partie.

Nicola n’est jamais rentrée chez elle. Il est presque certain qu’elle a été enlevée, tuée et son corps jeté dans un lac ou un canal près de l’endroit où elle a disparu.

Trois décennies plus tard, elle est présumée morte, mais son corps n’a jamais été retrouvé et sa famille dévastée est incapable de faire son deuil correctement.

Chaque Noël est un rappel cruel de leur perte dévastatrice.

L’affaire reste ouverte après que deux hommes ont été innocentés de son meurtre en 2015.

Qui apparaît dans The Never Ending Murder ?

Cette série documentaire en quatre parties présente des témoignages de première main de la famille au cœur brisé de Nicola.

Son père John et son frère Nigel parlent de sa disparition, aux côtés de témoins, ainsi que des détectives principaux de la police qui ont mené l’enquête.

The Never Ending Murder examine toutes les preuves, met en évidence les principaux défauts du travail original de la police et révèle de nouvelles révélations choquantes.

En mars 2023, la mère au cœur brisé de Nicola, Marilyn, est décédée à l’âge de 77 ans, avant qu’il y ait une chance de découvrir la vérité.

Comment regarder The Never Ending Murder ?

Amazon Prime réexamine la disparition de Nicola, l’un des plus longs crimes non résolus de Grande-Bretagne.

Avec la pleine implication de la famille de Nicola, la série limitée dévoile de nouvelles révélations et découvertes surprenantes.

Il y a quatre épisodes de 45 minutes à regarder en ce moment.

La série est tombée sur Amazon Prime le 17 mai 2023.