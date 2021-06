Le meurtre par la police de Winston Smith et la mort de la manifestante Deona Knajdek

Pendant deux semaines, les manifestants de Minneapolis ont exigé des réponses suite au meurtre par la police de Winston Boogie Smith, un homme noir de 32 ans, par les forces de l’ordre. Et dimanche, l’un de ces manifestants a été tué dans le quartier Uptown de la ville lorsqu’un homme a conduit son SUV dans une foule de manifestants ; au moins deux autres ont été blessés.

La manifestante qui a été tuée a été identifiée par le Star Tribune comme étant Deona Knajdek, une mère de deux enfants âgée de 31 ans. Le Star Tribune rapporte que dans les jours qui ont précédé sa mort, Knajdek a publié des messages sur Facebook pour soutenir les protestations contre le meurtre de Smith ; il a été abattu par des agents des forces de l’ordre le 3 juin dans un parking adjacent à l’endroit où Knajdek a été tué.

Sa mort a mis un projecteur encore plus intense sur le mouvement visant à mettre fin à la violence policière dans la région de Minneapolis – la cause qu’elle défendait au moment de sa mort – et sur la capacité des forces de l’ordre à assurer la sécurité des résidents comme Knajdek.

Alors que les détails n’ont pas encore été dévoilés sur les motivations du conducteur – aucune accusation n’a encore été déposée – le journaliste basé à Minneapolis, Tony Webster tweeté lundi que le suspect a de nombreuses condamnations pour CFA et conduisait après l’annulation de son permis en tant que « danger pour la sécurité publique ». La police a également déclaré qu’elle croyait que l’alcool et / ou la drogue pouvaient avoir été un facteur.

Des manifestants se rassemblent régulièrement à Uptown depuis le 3 juin, lorsque Smith a été tué lors d’une tentative d’arrestation par un groupe d’organisations chargées de l’application des lois dirigé par des maréchaux américains. Smith a publié sur Snapchat un rendez-vous pour le déjeuner juste avant sa mort. Il a été coincé par des agents des forces de l’ordre infiltrés dans des voitures banalisées lorsque lui et la femme avec qui il se trouvait sont retournés dans son véhicule, qui se trouvait au sommet d’une rampe de stationnement à proximité d’un quartier populaire pour les restaurants, les magasins et la vie nocturne près du centre-ville de Minneapolis.

Dans une déclaration publiée à la suite de la fusillade de Smith, les US Marshals ont affirmé qu’il « ne s’était pas conformé et a produit une arme de poing, ce qui a poussé les membres du groupe de travail à tirer sur le sujet ». Le Minnesota Bureau of Criminal Apprehension (BCA) a déclaré dans un communiqué que Smith avait d’abord tiré sur des agents et qu’une arme à feu et des cartouches usagées avaient été trouvées à l’intérieur de sa voiture. Mais la femme avec qui il était – elle a été blessée en cassant du verre – a contredit la version officielle des événements, affirmant par l’intermédiaire de son avocat la semaine dernière qu’elle « n’a jamais vu d’arme sur Winston Smith, et elle n’a jamais vu d’arme à l’intérieur du véhicule à aucun moment. . «

Bien que le service de police de Minneapolis n’ait pas été impliqué dans le meurtre de Smith, sa mort et la mort de Knajdek surviennent à un moment particulièrement difficile pour les relations de Minneapolis avec les forces de l’ordre. Les souvenirs du meurtre de George Floyd restent frais, tout comme les questions sur ce que cela signifie que son assassin ira en prison ; dans quelques mois, les résidents pourront voter sur l’opportunité de dissoudre et de repenser leur service de police ; et les responsables de la police, ainsi que certains politiciens, soutiennent qu’il faut davantage de policiers pour lutter contre l’augmentation du nombre de crimes violents.

Le meurtre de Smith a de nouveau révélé une méfiance profondément ancrée envers la police

Un manque presque total de transparence de la part des forces de l’ordre impliquées dans la fusillade qui a tué Smith a alimenté les manifestations.

Alors que les flics de Minneapolis sont tenus de porter des caméras corporelles, les marshals américains ne les portent pas, et selon MinnPost, les Marshals « interdisent aux flics locaux de leur groupe de travail de les porter ». Selon le Minnesota BCA, les deux flics confirmés avoir tiré sur Smith étaient un adjoint du shérif du comté de Hennepin et un adjoint du shérif du comté de Ramsey; ni l’un ni l’autre n’avait de caméra corporelle. Et les noms des officiers impliqués dans le meurtre de Smith n’ont pas été divulgués.

Alors que la vidéo prise par des passants a été essentielle pour comprendre ce qui s’est passé dans d’autres cas où des agents des forces de l’ordre ont tué des hommes noirs, la fusillade de Smith a eu lieu dans une rampe de stationnement largement cachée à la vue du public, et aucune vidéo n’a fait surface. Donc, pour l’instant, c’est la parole des forces de l’ordre contre la parole d’un témoin oculaire – et malheureusement, les récents développements à Minneapolis ont donné aux gens de bonnes raisons de considérer les déclarations des forces de l’ordre avec scepticisme.

Considérez, par exemple, la déclaration initialement publiée par le département de police de Minneapolis à la suite du meurtre de George Floyd en mai 2020 aux mains du policier de l’époque Derek Chauvin.

« Un homme meurt après un incident médical lors d’une interaction avec la police », était-il intitulé, le texte suivant donnant l’impression que Floyd était mort de causes naturelles alors que la police tentait de l’arrêter.

C’était la déclaration originale de la police de Minneapolis à propos de la mort de George Floyd. De toute évidence, nous, dans les médias, devons traiter ces communiqués avec plus de scepticisme. Et la police doit faire face à une plus grande responsabilité lorsqu’une personne meurt sous sa garde. Pointe du chapeau à @merveilleux de @19thnews. pic.twitter.com/9qKSHvNIXw – Joy-Ann (Pro-Démocratie) Reid (@JoyAnnReid) 21 avril 2021

Bien sûr, comme l’ont rapidement révélé des vidéos prises par des témoins oculaires et des caméras corporelles de la police, Chauvin a en fait assassiné Floyd, en l’épinglant par le cou avec son genou pendant près de 10 minutes. Mais dans le cas de Smith, aucune vidéo n’a fait surface pour dissiper l’écart entre ce que disent les forces de l’ordre et ce que dit la femme qui était avec Smith à l’époque.

Comme USA Today l’a détaillé, le manque de séquences de caméras corporelles du meurtre de Smith est devenu un point de discorde majeur pour les manifestants, qui exigent que les forces de l’ordre locales cessent de travailler avec les agences fédérales qui n’en ont pas besoin :

Nekima Levy Armstrong, avocate des droits civiques et fondatrice du Racial Justice Network, a qualifié d' »inacceptable » que les US Marshals n’exigent toujours pas l’utilisation de caméras corporelles par la police. Elle a appelé la ville à cesser d’autoriser ses officiers à participer aux groupes de travail fédéraux qui ne nécessitent pas l’utilisation de caméras corporelles, en particulier les groupes de travail des US Marshals. « Nous ne croyons pas aux mensonges », a-t-elle déclaré. « Nous ne croyons pas aux faux récits des forces de l’ordre. Nous ne croyons pas aux faux récits qui ont été diffusés par nos médias locaux. Et nous n’allons pas être complices d’une dissimulation du meurtre d’un père, d’un comédien, d’un artiste hip-hop, d’un fils, d’un frère et d’un ami. Angela Rose Myers, présidente de la NAACP de Minneapolis, a déclaré que la police avait l’habitude de « dissimuler ses crimes et d’utiliser le BCA pour le faire ». « Ce n’est pas parce qu’une vidéo du meurtre de Winston Smith n’est pas devenue virale que sa vie n’a pas d’importance », a-t-elle ajouté.

En général, les recherches sur l’efficacité des caméras corporelles sont mitigées. Mais c’est un cas où il serait utile d’avoir des images. La législation qui exigerait des caméras corporelles pour tous les agents fédéraux a été adoptée par la Chambre des représentants, mais est bloquée au Sénat, où les tentatives pour trouver un consensus bipartite sur la réforme de la police sont en cours.

Mais au-delà du désir de changements de politique, il y a la tristesse et la colère brutes que beaucoup de gens ressentent à l’idée qu’une autre vie soit prise aux mains des forces de l’ordre.

Smith, père de trois enfants, était un musicien qui s’appelait Wince Me Boi et est apparu dans un certain nombre de vidéos comiques, dont une publiée sur Facebook quelques jours avant sa mort.

Selon KARE 11 de Minneapolis, au moment de sa mort, Smith était recherché en vertu d’un mandat pour avoir manqué une audience de détermination de la peine en mai à la suite d’un plaidoyer de culpabilité en novembre 2020 pour possession d’une arme de poing, en violation des termes d’un accord de plaidoyer précédent lié à une condamnation pour vol aggravé au premier degré.

Les publications sur les réseaux sociaux publiées par Smith après son accord de plaidoyer de novembre 2020 indiquent qu’il avait du mal à accepter le fait qu’il était sur le point de passer quatre ans en prison.

De KARE :

Dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de Smith en février, il parle de sa prochaine peine de prison. « Je suis genre, quatre ans ? Je préfèrerais mourir. Mon esprit n’est pas juste. Je suis genre, je suis prêt à mourir, pour ma liberté. Parce que j’ai l’impression qu’ils ne me traitent pas équitablement. J’ai l’impression que la situation est que c’était une arme quelque part autour de moi. Et ils veulent que je fasse quatre ans à cause de ça. Je n’avais pas l’arme. Je n’ai tiré sur personne. Je n’ai tué personne », a déclaré Smith.

Mais Smith semblait avoir plus en tête que sa situation juridique personnelle. Dans d’autres vidéos sur les réseaux sociaux, il a exhorté les manifestants de Black Lives Matter à être plus conflictuels avec la police, en disant des choses comme « préparez-vous pour la guerre ».

Bien sûr, le fait que Smith ait dit des choses incendiaires dans des vidéos ne signifie pas que les officiers étaient justifiés de lui tirer dessus. Et jusqu’à présent, les seules preuves qu’ils ont présentées que le tuer était nécessaire étaient des déclarations de presse difficiles à accepter à première vue, étant donné la nature trompeuse des déclarations passées.

Minneapolis est aux prises avec de grandes questions sur la police

Le contexte plus large de la fusillade de Winston Smith est une récente série de meurtres par la police de la région de Minneapolis d’hommes noirs, tels que Jamar Clark et Philando Castile – et plus récemment, Floyd, Dolal Idd et Daunte Wright.

Dans chacun de ces cas, des vidéos ont au moins fait la lumière sur ce qui s’est passé, et les cas de Castille, Floyd et Wright ont conduit à des accusations criminelles contre les officiers impliqués. (Alors que Chauvin a été reconnu coupable de meurtre pour avoir tué Floyd, l’officier qui a abattu et tué Castille a été acquitté d’homicide involontaire, et l’officier qui a tué Wright fait face à des accusations d’homicide involontaire coupable au deuxième degré.) Dans le cas de Smith, les gens sont toujours en train de deviner.

Lundi soir, des manifestants sont descendus dans les rues du quartier Uptown pour protester contre la mort de Smith et reconnaître la vie de Knajdek.

Avec beaucoup de personnes portant des pancartes de Winston Smith et Deona Marie, la foule d’environ un millier de personnes a défilé dans les quartiers d’Uptown Minneapolis avant de retourner à Lake/Girard pour une veillée aux chandelles où Deona Marie a été tuée la nuit dernière par un homme qui a percuté des manifestants. pic.twitter.com/x4RMp0ylTT – daviss (@daviss) 15 juin 2021

Pendant ce temps, le maire de Minneapolis, Jacob Frey, a déclaré que les ressources des juridictions chargées de l’application des lois au-delà de Minneapolis seront utilisées pour essayer de maintenir la paix dans Uptown. Alors que certains militants de Minneapolis ont appelé à moins de policiers, Frey a plaidé pour l’embauche de nouveaux officiers, arguant que cela contribuerait à réduire les crimes violents dans la ville. Comme le note MPR News, il y a eu plus de 30 homicides cette année à Minneapolis, et Frey – ainsi que certains résidents – pense que davantage de policiers réduiront ce nombre.

Reste à savoir si c’est le cas et si plus de policiers ne signifieront plus de morts comme celui de Knajdek. C’est également un sujet de débat acharné et façonne la course à la mairie de la ville, certains candidats plaidant pour une refonte radicale de la police et d’autres appelant à des changements plus limités. Les électeurs auront également leur mot à dire sur ce à quoi ils veulent que la sécurité publique ressemble au-delà de la course du maire dans une initiative de scrutin – si cela réussit, le département de police de Minneapolis sera démonté et remplacé par un département susceptible d’inclure la police traditionnelle travaillant aux côtés du public responsables de la santé capables de répondre aux urgences.

Au cours des prochains mois, les électeurs devront répondre à ces questions. À court terme, cependant, de plus en plus de policiers se rendent sur les lieux de la mort de Smith. Et, malheureusement pour de nombreux manifestants, plus de policiers à ce stade peuvent être considérés plus comme une provocation que comme une solution.