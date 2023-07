La police de Las Vegas a perquisitionné une maison dans le cadre de son enquête sur le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur il y a près de trois décennies.

Shakur a été abattu lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas à seulement 25 ans, et ses assassins n’ont jamais été arrêtés.

Le meurtre du rappeur a été suivi six mois plus tard par l’assassinat de son rival, le rappeur Christopher « The Notorious BIG » Wallace, qui, selon beaucoup, résulte d’une rivalité entre leurs labels de musique concurrents.

La police de Las Vegas a perquisitionné une maison dans le cadre de son enquête sur le meurtre de la légende du rap Tupac Shakur il y a près de trois décennies.

Le département de la police métropolitaine de Las Vegas « peut confirmer qu’un mandat de perquisition a été signifié » dans la ville voisine de Henderson lundi, a déclaré un porte-parole dans un communiqué à l’AFP.

Le journal Las Vegas Review-Journal a déclaré qu’une maison avait été perquisitionnée.

Shakur, l’artiste hip-hop le plus vendu derrière des succès tels que amour californiena été abattu lors d’une fusillade en voiture à Las Vegas à l’âge de 25 ans seulement, et ses assassins n’ont jamais été arrêtés.

La perquisition de lundi faisait « partie de l’enquête en cours sur l’homicide de Tupac Shakur », a indiqué mardi le communiqué de la police, sans donner plus de détails.

« C’est une affaire qui n’a pas été résolue, et j’espère qu’un jour, nous pourrons changer cela », a déclaré le lieutenant Jason Johansson au Review-Journal.

Shakur a eu une carrière brève mais spectaculaire, passant rapidement de danseur remplaçant à rappeur gangsta autoproclamé et l’une des figures les plus influentes du hip-hop, qui a vendu 75 millions de disques.

Shakur est également devenu une figure clé d’une rivalité vantée, encouragée par les promoteurs, entre le hip-hop de la côte est et de la côte ouest.

Bien que né à New York, Shakur a déménagé à l’adolescence avec sa famille en Californie, devenant l’une des figures les plus identifiables de la scène de la côte ouest.

Les circonstances de la mort de Shakur en septembre 1996 restent obscures et les théories abondent depuis longtemps.

Le meurtre de Shakur a été suivi six mois plus tard par l’assassinat de son rival, le rappeur de la côte Est, Christopher « The Notorious BIG » Wallace.

Beaucoup pensent qu’ils ont été tués dans le cadre d’une rivalité entre leurs labels de musique, Death Row de Los Angeles et Bad Boy Entertainment de New York.

Mais certains historiens de la musique disent que la fracture côtière a été exagérée pour des raisons commerciales.

Shakur – dont la mère Afeni était active dans le Black Panther Party et l’a nommé d’après Tupac Amaru, un chef révolutionnaire inca – a utilisé ses paroles pour soulever les problèmes auxquels sont confrontés les Noirs américains, de la brutalité policière à l’incarcération de masse.