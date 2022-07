Le meurtre mystérieux d’un dirigeant de Microsoft prend une autre tournure bizarre après la révélation de la demande de son ex-femme quelques jours après sa mort

LE mystère du meurtre d’un dirigeant de Microsoft a pris une autre tournure étrange à la suite d’une demande de son ex-femme 12 jours seulement après son assassinat.

Jared Bridegan, 33 ans, a été abattu devant sa fille de deux ans alors qu’il rentrait chez lui à St Augustine, en Floride, après avoir déposé ses jumeaux chez son ex-femme le 16 février.

Jared Bridegan, 33 ans, a été abattu alors qu’il rentrait chez lui après avoir déposé ses jumeaux chez son ex-femme. Il est photographié avec sa veuve Kirsten Crédit : Jared Bridegan/Facebook

L’ex-femme de Bridegan, Shanna Gardner-Fernandez, aurait demandé son certificat de décès 12 jours après son meurtre Crédit : Facebook

Bridegan a été abattu devant sa fille de deux ans avec la veuve Kirsten Crédit : Facebook/Jared Bridegan

Moins de deux semaines plus tard, son ex-femme Shanna Gardner-Fernandez a demandé à sa veuve Kirsten Bridegan, 31 ans, son certificat de décès, selon Fox News.

L’e-mail aurait lu: “Mon avocat a demandé une copie du certificat de décès de Jared pour le tribunal de la famille. Vous pouvez me l’envoyer ou l’envoyer directement à lui et à son assistant juridique, selon votre préférence.”

“J’étais comme qui fait ça? C’est tellement diabolique. Ici, je planifie des funérailles et elle demande un certificat de décès”, a déclaré Kirsten au média.

Bridegan et Gardner-Fernandez, 35 ans, avaient été impliqués dans un litige concernant leurs finances et la garde de leurs jumeaux de 10 ans depuis leur divorce en 2015.

Quelques minutes avant d’envoyer l’e-mail demandant le certificat de décès, Gardner-Fernandez aurait également demandé à la veuve de Bridegan de rendre des livres que les jumeaux avaient empruntés.

Bien que la veuve n’ait pas répondu à l’e-mail, Fox News rapporte que le certificat de décès de Bridegan est désormais le document final sur le rôle de son affaire de divorce et de garde.

Bridegan a été abattu par un agresseur inconnu lorsqu’il est sorti de sa voiture pour retirer un pneu sur la route après avoir déposé ses enfants chez Gardner-Fernandez à Jacksonville Beach, selon la police.

À la suite de sa mort, les détails entourant son ancien mariage ont fait la une des journaux.

Au cours de leur confrontation en salle d’audience, l’ancien couple n’était pas d’accord sur les demandes de l’autre concernant la propriété, la pension alimentaire, la garde et la pension alimentaire pour enfants.

Le 14 juin 2022, il a été révélé que Shanna avait engagé un avocat de la défense pénale.

L’avocat de Shanna, Henry Coxe III, a fait une déclaration à Fox Digital et a révélé qu’il avait été embauché par l’ancien et son deuxième mari Mario “dans le but de voir si des mesures pouvaient être prises pour protéger ses jeunes jumeaux de toute publicité entourant cet événement tragique”. .

“Quant à toute autre raison pour que la famille ait ou ait besoin d’un conseil, que ce soit moi-même ou quelqu’un d’autre, il n’y en a pas.”

La police n’a pas encore nommé de suspects, mais enquête pour savoir si Jared a été attiré hors de sa voiture, car il se serait arrêté lorsqu’il a vu un pneu au milieu de la route à sens unique.

Le sergent-détective David Young a déclaré à News 4 JAX qu ‘«il y a une raison pour laquelle il a été arrêté là-bas. Il y a une raison pour laquelle il y a un pneu au milieu de la route.

Bridegan et sa veuve Kirsten ont partagé leur fille Bexley, twp, et London, une.

Elle et Gardner-Fernandez ont également été impliquées dans un différend concernant les funérailles de Bridegan, comme l’a rapporté Fox News.

Selon le site, Gardner-Fernandez, qui n’était pas invitée aux funérailles, n’a pas permis à ses jumeaux d’assister à la cérémonie sans elle.