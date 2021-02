Le meurtre présumé d’une héritière britannique a réveillé les clients de l’hôtel à 3 heures du matin avant qu’un videur allemand ne prétende qu’elle est morte dans un «jeu sexuel qui a mal tourné».

Marc Schätzle, 30 ans, sera jugé en Suisse pour la mort d’Anna Reed, 22 ans, en plus des chefs de fraude et de vol.

Le père allemand de deux enfants – qui a des tatouages ​​faciaux – a rencontré Anna, une étudiante privée en Thaïlande, alors qu’elle était en voyage autour du monde.

Après une romance tourbillonnante, le duo a réservé un hôtel chic la Palma au Lac à Locarno, au pied des Alpes suisses.

Anna, de Harrogate, North Yorks – héritière d’une fortune de chevaux de course de plusieurs millions de livres – a été retrouvée morte dans la salle de bain de son hôtel en avril 2019.

Un examen post mortem a confirmé qu’elle était morte d’étranglement et qu’elle avait également subi de petites coupures et fractures.

« JEU DE SEXE A mal tourné »

Les procureurs suisses affirment que Schätzle affirme qu’Anna est décédée dans un « jeu érotique qui a mal tourné ».

Mais, selon le Times, les clients de l’hôtel suisse se sont plaints du bruit provenant de la chambre 501 à 3 heures du matin – heures avant qu’Anna ne soit retrouvée morte.

Un porteur aurait même été appelé à la suite penthouse à 200 £ par nuit pour «calmer la situation».

Le lendemain matin, Schätzle est descendu dans le hall et a semblé «agité», a déclaré une source de l’hôtel.

Ils ont déclaré au Times: «Le réceptionniste pouvait dire à son ton que c’était grave, ce qu’on appelle une ambulance.

«Les médecins sont allés directement dans la salle. Elle était sur le sol de la salle de bain.

«Ils ont essayé de la réanimer mais il n’y a pas eu de réponse. Elle était déjà morte.

Schätzle nie avoir délibérément tué Anna, mais la police suisse ne le croit pas.

Les enquêteurs ont trouvé l’une des cartes de crédit d’Anna cachée dans l’un des ascenseurs de l’hôtel et soupçonnent que Schätzle lui avait volé avant ou après sa mort et l’ont cachée.

Une source de l’accusation a déclaré au Times: « L’affirmation selon laquelle elle est morte dans un jeu sexuel n’a jamais été convaincante. Nous pensons qu’elle a été assassinée pour un gain financier. »

Et tandis que Schätzle et Anna ressemblaient à un match étrange basé sur l’apparence physique – en termes de contexte, ils n’auraient pas pu être plus différents.

La poignée de médias sociaux de Schätzle est «Marc Dirtywhite» – avec Dirty White étant un terme courant pour «cocaïne brute» et aussi un gang de motards de groupe suprémaciste blanc.

Rien n’indique que Schätzle – qui est fortement tatoué et porte le mot «guerrier» sur son front – ait des opinions suprémacistes.

Anna, dont le grand-père était Guy Reed, un éminent propriétaire et éleveur de chevaux de course, a fait ses études privées au Ashville College en Angleterre et a déménagé à Berlin après son diplôme.

Mais à en juger par leurs publications sur les réseaux sociaux, l’héritière semblait heureuse avec son petit ami allemand.

Le soir de la mort d’Anna, ils ont partagé une bouteille de champagne de 100 £ pendant le dîner avant de retourner à leur hôtel.

Et ils ont été photographiés en train de sourire sur la terrasse de leur hôtel au bord du lac après s’être enregistrés dans leur appartement quelques heures avant le meurtre présumé.

L’ex de Schätzle et la mère de ses deux enfants ont déclaré à un journal suisse qu’elle ne pensait pas qu’il pouvait être responsable de la mort de Mme Reed.

Michèle Bochsler, qui a été la compagne de Schätzle pendant huit ans, a déclaré après son arrestation: «Je suis sûre à 1 000% qu’il n’avait pas l’intention de tuer cette jeune femme.

« Il n’a jamais été violent. Jamais jamais. Ce n’est tout simplement pas possible.

« Je suis tellement sûr qu’il est innocent. C’était un accident, ça a dû l’être. »

Si vous êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, veuillez appeler gratuitement les Samaritains au 116123.