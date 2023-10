Le meurtre d’une femme de 20 ans au Kansas, dans une affaire classée, résolu 34 ans plus tard grâce à une technologie ADN « de pointe », selon la police

L’affaire du meurtre d’une femme de 20 ans au Kansas, il y a 34 ans, a été résolue plus tôt cette année grâce à une technologie ADN « de pointe », a annoncé la police de Wichita lors d’une conférence de presse lundi.

Des preuves ADN ont été recueillies après l’agression sexuelle et le meurtre de Krista Martin, 20 ans, le 2 octobre 1989, mais les tests n’étaient pas disponibles à l’époque. Néanmoins, elles ont été « soigneusement conservées », a déclaré Kris Gupilan, responsable de l’information publique auprès du » a déclaré le ministère.

Au fil des ans, des échantillons d’ADN ont été comparés à des suspects potentiels sans aucune correspondance et en 2009, un profil de suspect a été créé via le système d’indexation ADN combiné (CODIS) – mais aucune correspondance n’a été trouvée.

En 2021, une équipe d’enquête dédiée à la généalogie génétique composée d’un agent spécial du FBI et d’un détective des homicides de la police de Wichita a été créée et en avril dernier – avec l’aide de généalogistes du secteur privé pour examiner les profils ADN et obtenir des échantillons d’ADN de ses proches – un homme nommé Paul Hart a été identifié comme le suspect.

« Le service de police de Wichita reste fidèle à son engagement à identifier les suspects de crimes violents et à apporter un soutien aux victimes et à leurs familles », a déclaré Gupilan. « Nous nous engageons à poursuivre notre engagement inébranlable dans les enquêtes sur les affaires non résolues. »

Il a déclaré que le ministère avait déterminé que Hart serait accusé du meurtre de Martin s’il était encore en vie, mais qu’il était décédé dans un accident de voiture en 1999.

« Comme il est décédé, cette affaire est désormais considérée comme classée », a déclaré Gupilan.

Ember Moore, la nièce de Martin, a remercié les enquêteurs qui ont résolu le meurtre de sa tante lors de la conférence de presse.

« Au nom de ma famille et de moi-même, je voudrais remercier l’unité des affaires classées de Wichita et le département des homicides de Wichita pour tout leur travail acharné et leur dévouement dans le cas de Krista », a déclaré Moore. « Je suis heureux que nous puissions enfin avancer et avoir la paix en sachant que le meurtrier de Krista n’est pas en liberté ni parmi nous… Elle méritait bien plus de cette vie que ce qu’elle a fini avec. »

La police n’a pas précisé quelle relation, le cas échéant, Hart et Martin auraient pu avoir, sauf qu’ils étaient voisins au moment de sa mort.