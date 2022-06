Le meurtre d’un tailleur hindou en Inde suscite des craintes de violence communautaire

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

NEW DELHI – Une vidéo granuleuse sur smartphone montre les derniers instants de la vie de Kanhaiya Lal Teli : le tailleur est vu en train de mesurer les clients dans sa boutique, mais lorsqu’il lui tourne le dos, ils l’attaquent soudainement. Une deuxième vidéo montre la suite. Brandissant des couperets tachés de sang, deux hommes mettent en garde le Premier ministre indien Narendra Modi contre l’exacerbation des tensions religieuses en Inde et jurent de venger les actes de blasphème.

Les autorités indiennes ont exprimé mercredi leurs craintes d’une spirale de violence après le meurtre macabre de l’homme hindou – et les vidéos effrayantes filmées et mises en ligne par ses agresseurs apparemment musulmans – ont envoyé des ondes de choc dans un pays qui luttait déjà pour contenir les tensions religieuses.

Le meurtre dans la ville lacustre d’Udaipur est le dernier point d’éclair d’une controverse d’un mois qui a commencé lorsqu’une porte-parole du parti Bharatiya Janata (BJP) au pouvoir en Inde, Nupur Sharma, a critiqué le prophète Mahomet pour avoir épousé des femmes mineures. Les commentaires de Sharma, faits lors d’une apparition le 26 mai dans un talk-show télévisé, ont été condamnés par plus d’une douzaine de pays à majorité musulmane, mais Sharma est devenu un héros pour de nombreux membres de l’aile droite indienne.

Les publications de Teli sur les réseaux sociaux soutenant Sharma ont provoqué la colère de deux musulmans locaux, Gaus Mohammad et Riyaz Attari, ont déclaré mardi des responsables de la police alors qu’ils verrouillaient des parties d’Udaipur avec un couvre-feu et coupaient l’accès à Internet dans tout le Rajasthan dans le but d’empêcher les manifestations de se propager à travers l’État. Les autorités locales se sont engagées à punir les internautes pour avoir partagé des vidéos et des photos du meurtre, mais mardi soir, des vidéos et des photos avaient largement circulé et des extraits de vidéo ont été diffusés à plusieurs reprises aux journaux télévisés.

“Nous avons décapité le tailleur”, déclare Attari dans l’une des vidéos. « Nous vivons pour notre Dieu et nous mourrons pour lui. Écoutez-moi, Narendra Modi. Vous avez allumé ce feu. Nous allons l’arroser.

Mohammad et Attari ne se sont liés à aucun groupe extrémiste dans leurs vidéos, mais les responsables indiens traitaient le meurtre comme une attaque terroriste et ont signalé que les hommes n’agissaient pas seuls. Les deux hommes ont été arrêtés mardi soir à un poste de contrôle routier alors qu’ils tentaient prétendument de fuir Udaipur à moto et ont été interrogés sur leurs liens présumés avec deux groupes militants basés au Pakistan, selon le Hindustan Times. signalé.

Ashok Gehlot, le ministre en chef du Rajasthan, qui appartient au Congrès national indien, un parti d’opposition, a déclaré mercredi sur Twitter que les enquêteurs avaient recueilli des informations sur les contacts étrangers des tueurs mais n’avaient pas divulgué de détails. Le meurtre était “au-delà de l’imagination”, a-t-il dit, tout en exhortant Modi à s’adresser à la nation et à appeler à l’unité.

“Il est nécessaire d’améliorer l’atmosphère”, a déclaré Gehlot. “Il y a une atmosphère de tension dans tout le pays.”

L’Inde, qui est à environ 80 % hindoue et 15 % musulmane, a une longue histoire de conflits religieux. Mais au cours de l’année écoulée, l’augmentation des discours de haine et des troubles communautaires – qui ont jusqu’à présent fait relativement peu de morts – ont fait craindre que les tensions ne basculent dans un bain de sang à grande échelle.

Les prédicateurs hindous ont organisé de grands rassemblements où ils appellent ouvertement au massacre de musulmans. Des foules hindoues ont brandi des épées menaçantes devant les mosquées, incitant les musulmans à les bombarder de pierres. Lorsque ces affrontements ont dégénéré en émeutes, les responsables locaux de plusieurs villes ont appelé des bulldozers pour démolir les maisons et les magasins musulmans, une décision qui, selon les critiques, est une forme de punition collective. Sur les réseaux sociaux indiens, des théories du complot accusent les musulmans indiens de mener le « jihad » contre les hindous en séduisant leurs femmes et en propageant le coronavirus.

“Nous assistons à un cycle de violence sans fin si un nombre important de personnes des deux communautés parviennent à se convaincre que leurs différences ne peuvent plus être résolues politiquement”, a déclaré Debashish Roy Chowdhury, commentateur politique et auteur. Alors que les musulmans deviennent de plus en plus marginalisés dans la société indienne, a-t-il ajouté, il existe un danger d’« auto-radicalisation ».

Mercredi, Jamiat Ulema-e-Hind, l’une des organisations islamiques les plus importantes d’Inde, a condamné le meurtre de Teli comme “contre la loi du pays et notre religion”. Le chef du groupe, l’ecclésiastique Hakimuddin Qasmi, a appelé tous les citoyens indiens à « retenir leurs émotions et à maintenir la paix ».

Dans les semaines qui ont précédé le meurtre de Teli, la controverse entourant les commentaires de Sharma sur le prophète Mahomet avait provoqué une condamnation généralisée dans le monde islamique, amenant le gouvernement indien à s’excuser, mais l’épisode a également déclenché un débat complexe en Inde sur l’identité politique du BJP – et s’il devrait y avoir des limites à la liberté d’expression.

Les critiques du BJP affirment que des membres éminents du parti attisent fréquemment les tensions religieuses en faisant des déclarations provocatrices, et les critiques du parti ont soutenu sa décision de licencier Sharma. Mais son retrait a provoqué la colère de nombreux membres de la base politique nationaliste hindoue du BJP, qui ont soutenu que Sharma ne citait que ce qui se trouvait dans les écritures islamiques et accusaient ses détracteurs d’intolérance.

Teli, l’un des défenseurs de Sharma, a écrit sur la polémique sur les réseaux sociaux, qui a provoqué la colère de ses voisins musulmans, selon une plainte à la police qu’ils ont déposée début juin. La plainte, qui a été vue par le Washington Post, ne précisait pas ce que Teli aurait dit dans son message, qui a ensuite été supprimé, mais cela a incité la police locale à l’arrêter brièvement.

Teli s’est alors plaint d’être surveillé par des hommes de son quartier et d’avoir reçu des menaces de mort à cause de ce poste, selon un document qu’il a remis à la police. Le tailleur a fermé son entreprise pendant plusieurs jours jusqu’à sa réouverture cette semaine.

Mardi, Mohammad et Attari sont entrés dans le magasin de Teli, se faisant passer pour des clients avant de l’attaquer, a annoncé la police. Il a été piraté à plusieurs reprises et poignardé à plusieurs reprises dans le cou mais n’a pas été décapité, a indiqué la police.

Les autorités ont interdit mercredi les grands rassemblements au Rajasthan, mais de petites manifestations organisées par des groupes hindous extrémistes commençaient à apparaître à travers le pays.

“Il y a le chaos, l’anarchie et pas d’état de droit”, a déclaré Apoorvanand, professeur à l’Université de Delhi qui porte un nom. “Si nous ne faisons pas un effort collectif et ne faisons pas baisser la température, alors nous nous dirigeons vers un désastre, ou nous y sommes déjà.”