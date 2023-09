Le meurtre d’un ours brun, une espèce en voie de disparition, près d’un parc national laisse 2 oursons sans mère et suscite l’indignation en Italie

Un ours brun a été tué dans la région montagneuse des Abruzzes en Italie, près du parc national des Abruzzes.

Les oursons sont restés sans mère et les habitants de la ville de montagne sont indignés par ce meurtre.

L’homme qui a tiré sur l’ours a affirmé que l’ours se trouvait sur sa propriété et qu’il se sentait en danger.

L’abattage d’un ours brun, une espèce en voie de disparition, près d’un parc national italien, a laissé ses deux jeunes oursons sans mère et a suscité l’indignation en Italie vendredi.

Le ministre italien de l’Environnement et les défenseurs des droits des animaux ont exprimé leur colère et leur consternation face à l’abattage de l’ours dans la région montagneuse des Abruzzes. Les résidents locaux, y compris les familles avec de jeunes enfants, s’étaient souvent arrêtés pour observer l’ourse et ses petits lors des fréquentes excursions nocturnes de la famille animale dans les rues proches du parc.

Le parc national des Abruzzes, du Latium et du Molise a décrit l’animal tué, surnommé Amarena – ou cerise noire en italien – comme l’un de ses ours bruns les plus prolifiques. Les habitants ont inventé ce nom parce que les cerises et les cerises noires faisaient partie des aliments préférés de l’ours, a indiqué le journal Corriere della Sera.

L’homme qui a abattu l’ours avec un fusil jeudi soir dans la ville de San Benedetto dei Marsi a déclaré à la police que l’animal se trouvait sur sa propriété et qu’il se sentait en danger, a rapporté l’agence de presse italienne ANSA.

Les procureurs étudiaient une éventuelle accusation de meurtre d’animaux et la police a saisi le fusil, qui appartenait légalement à l’homme de 56 ans, dans le cadre de son enquête, a indiqué l’agence de presse LaPresse.

L’ours brun marsican, endémique du centre de l’Italie, est considéré comme présentant un risque élevé d’extinction. Le parc affirme qu’environ 60 ours vivent dans le parc ou dans ses environs.

« Le meurtre d’une ourse marsicaine est un épisode grave sur lequel il convient de faire la lumière le plus rapidement possible », a déclaré le ministre de l’Environnement, Gilberto Pichetto.

« Notre engagement vise également à protéger les oursons, en faisant tout notre possible pour qu’ils restent libres », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des drones étaient utilisés pour rechercher les oursons, a déclaré LaPresse.

Le chef du bureau italien du Fonds mondial pour la nature, Luciano Di Tizio, a qualifié le meurtre de l’ours de « crime très grave et injustifiable contre la nature » et de résultat d’une « campagne constante contre la faune ».

Les oursons orphelins ne sont pas encore autonomes et courent donc un risque élevé, ce qui déclenche leur recherche dans les parcs, a-t-il ajouté.

« Ours sûr de lui mais totalement paisible, Amarena faisait partie de l’imaginaire collectif et faisait la fierté d’un pays qui a, dans l’ours, un symbole » de la nature locale, a déclaré Di Tizio.

Le thème de l’ours contre les humains a pris des connotations politiques en Italie et atterri devant les tribunaux. Plus tôt cette année, une décision d’un tribunal administratif a épargné, pour l’instant, la vie d’un ours brun qui a mortellement attaqué un coureur sur un sentier de montagne dans la région alpine italienne.

Les autorités politiques locales avaient ordonné l’euthanasie de l’ourse de 17 ans, connue sous le nom de Jj4. Une audience du tribunal sur le sort de l’ours est attendue en décembre. Des groupes de défense des droits des animaux ont contesté l’ordre d’abattre l’ours.

L’ours marsican brun tué jeudi est une sous-espèce génétiquement différente des ours alpins.

La télévision nationale italienne a déclaré vendredi qu’Amarena était la mère d’un autre ours du parc qui a connu une fin violente. Cet ours, qui a été mortellement heurté par une voiture plus tôt cette année, a acquis une renommée nationale en s’introduisant par effraction dans une boulangerie et en mangeant des biscuits.