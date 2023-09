Le meurtre d’un militant sikh canadien a mis en lumière l’agence de renseignement peu connue de l’Inde.

Au cours des deux semaines qui se sont écoulées depuis que le premier ministre s’est levé au Parlement pour parler d’« allégations crédibles d’un lien potentiel entre des agents du gouvernement indien et le meurtre d’un citoyen canadien, Hardeep Singh Nijjar », les demandes d’informations et de preuves supplémentaires se sont multipliées.

Nijjar, un citoyen canadien, a été mortellement abattu le 18 juin devant le Guru Nanak Sikh Gurdwara à Surrey, en Colombie-Britannique. Il était un leader de la diaspora sikh et un militant appelant à une patrie sikh indépendante dans le nord de l’Inde appelée Khalistan.

Le 25 septembre, le Washington Post a rapporté une vidéo de 90 secondes ce qui suggère que le meurtre était une attaque coordonnée, impliquant au moins trois personnes et au moins deux véhicules.

Les accusations et les spéculations ont mis en lumière l’agence de renseignement étrangère indienne, la Research and Analysis Wing (RAW), une agence d’espionnage dont de nombreux Canadiens n’ont probablement jamais entendu parler.

La ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, a indiqué avoir ordonné à « un haut diplomate indien », le chef de RAW au Canada, de quitter le pays.

Jusqu’à présent, on pensait que l’agence d’espionnage opérait principalement en Asie du Sud.

Mais certains experts suggèrent que, compte tenu de l’histoire de RAW et de la façon dont ses priorités ont changé au fil des années, il n’est pas inconcevable qu’elle ait été impliquée.

« Si les allégations de Trudeau sont vraies », a déclaré Yogesh Joshi, chercheur à l’Institut d’études sud-asiatiques de l’Université nationale de Singapour, « cela ne serait pas – cela ne devrait pas – être si surprenant ».

Voici pourquoi les observateurs se demandent si RAW a changé de tactique.

Né de la défaite

L’aile indienne de recherche et d’analyse a été créée en 1968 par l’administration d’Indira Gandhi. Jusqu’alors, les renseignements, tant nationaux qu’étrangers, étaient gérés par l’IB – le Bureau du renseignement.

Mais après la défaite de l’Inde lors de sa guerre frontalière avec la Chine en 1962, il a été décidé qu’une opération à part entière axée sur le renseignement étranger était nécessaire. Bien qu’initialement concentré sur la Chine, il s’est rapidement étendu pour se concentrer principalement sur l’autre principal rival de l’Inde, le Pakistan.

Selon le Conseil des Affaires étrangères le mandat et les pouvoirs de l’agence ont varié au fil des années, en fonction du premier ministre au pouvoir à l’époque, et on sait peu de choses sur la structure interne, le budget ou les opérations de RAW.

Le CFA cite un livre de 2007 d’un ancien responsable de RAW, B. Ramen, dans lequel il décrit les priorités initiales de RAW comme étant le renforcement de sa capacité de collecte de renseignements sur le Pakistan et la Chine et d’actions secrètes au Bangladesh.

Une pancarte demandant une enquête sur le rôle de l’Inde dans le meurtre de Nijjar est visible au temple Guru Nanak Sikh Gurdwara, à Surrey, en Colombie-Britannique, le 20 septembre. (Chris Helgren/Reuters)

On pense que la CIA a aidé à conseiller RAW dès les premiers jours de sa création et a même formé des agents de RAW à la lutte contre le terrorisme.

RAW a également collaboré avec le Mossad israélien, qui parle ouvertement de ses meurtres de personnes dans des pays étrangers, déclare Dheeraj Paramesha Chaya, auteur de Culture du renseignement en Inde et surprises stratégiques : espionnage pour le bloc sud, le premier regard académique sur RAW. Alors que Chaya affirme que RAW a exploré le développement de telles capacités après la Attentats terroristes de Mumbai en 2008 même l’entraînement avec les Israéliens, « cela n’a jamais été utilisé », a-t-il déclaré.

« Ils sont plus intéressés à obtenir davantage d’actions politiques qui impliquent que les gens réforment et soutiennent réellement la cause indienne, plutôt que de les faire tuer », a-t-il déclaré.

Jusqu’à récemment, on pensait que RAW se concentrait principalement sur sa propre région immédiate de l’Asie du Sud – le Bangladesh, le Sri Lanka, le Pakistan et l’Afghanistan.

Joshi dit qu’il a été surpris lorsqu’il a entendu pour la première fois que cela pourrait être lié à un meurtre dans une démocratie occidentale, en particulier à une époque où l’Inde se rapproche de ces démocraties, pour contrer la Chine.

« En grande partie parce que nous n’avons pas vu ce genre d’opérations de renseignement de la part des agences de renseignement indiennes, en particulier au-delà de la région, au-delà du voisinage immédiat », a-t-il expliqué.

« Et aussi parce qu’il existe généralement le sentiment que l’Inde fait preuve de beaucoup de retenue dans l’usage de la force. »

Changement de focus

Mais Joshi dit qu’il y a eu des signes récents indiquant que la portée de RAW s’est élargie et que l’Inde a clairement indiqué ces dernières années son changement de politique en termes de recours à la force sur la scène internationale pour poursuivre ce qu’elle pourrait considérer comme des terroristes.

En février 2021, lors d’une réunion de l’ONU organisée pour discuter de la légalité de la légitime défense préventive, l’ambassadeur indien, Nagaraj Naidu Kakanur, a fait valoir que l’article 51 de la Charte des Nations Unies « ne se limite pas à la légitime défense en réponse aux attaques d’États uniquement ». » Le droit de légitime défense s’applique également aux attaques perpétrées par des acteurs non étatiques », a-t-il déclaré, faisant référence à des organisations ou des individus non affiliés, dirigés par ou financés par un gouvernement.

L’Inde accuse depuis longtemps le Canada d’héberger des extrémistes, affirmant que les séparatistes sikhs de ce pays s’ingèrent dans les affaires intérieures de l’Inde.

Kakanur a également expliqué que la source de l’attaque « n’a pas d’importance » pour le droit de légitime défense, déclarant : « Des acteurs non étatiques tels que des groupes terroristes attaquent souvent des États depuis des endroits éloignés au sein d’autres États hôtes, en utilisant la souveraineté de cet État. comme un écran de fumée. »

Lors d’un point de presse le 21 septembre, le porte-parole du ministère indien des Affaires étrangères, Arindam Bagchi, a déclaré : « De toute évidence, nous nous attendrions à de meilleures mesures de la part des autorités canadiennes face à nos préoccupations très importantes concernant le terrorisme, la sécurité de nos diplomates, de la communauté indienne et la lutte anti-indienne en général. activités qui sont exploitées ou qui bénéficient d’un refuge sûr au Canada.

Selon Joshi, tout cela indique que les motivations de l’Inde ont changé.

« En tant que puissance montante, surtout au début des années 2000 et au milieu des années 2010, l’Inde cherchait à se présenter comme un partenaire responsable. Elle voulait gagner le respect du monde », a-t-il déclaré. « Et il ne serait pas très inhabituel qu’une puissance montante veuille aussi se faire craindre. »

Joshi affirme que le gouvernement actuel de Narendra Modi a augmenté le financement de RAW et souligne que le conseiller à la sécurité nationale de Modi est un ancien espion.

« Il peut donc y avoir des changements bureaucratiques qui pourraient également suggérer qu’il y a désormais une plus grande marge de manœuvre pour les opérations de renseignement. »

Et Modi, dit Joshi, n’a rien à perdre au niveau national, où il reste très populaire.

Même les sikhs indiens, qui vivent principalement dans la région du Pendjab, ne partagent pas le désir d’un État séparé, dit-il.

Selon Données du Pew Research Center publiées en 2021 « une part quasi-universelle des Sikhs se disent très fiers d’être Indiens (95 pour cent), et la grande majorité (70 pour cent) déclare qu’une personne qui manque de respect à l’Inde ne peut pas être sikh. »

Ne fait pas partie de son MO, dit un expert

Chaya, qui enseigne également le renseignement, la police et la sécurité au département de criminologie de l’université de Hull au Royaume-Uni, voit les choses différemment., affirmant que les exécutions extrajudiciaires ne font tout simplement pas partie du modus operandi de RAW.

« Ils ne tuent pas les gens », a-t-il déclaré.

« Historiquement, ils ne l’ont pas fait parce qu’il y a eu beaucoup de réticences politiques à l’égard de ce genre d’actions. Et je ne crois pas qu’on puisse développer du jour au lendemain une telle capacité, en particulier dans la capitale occidentale. »

Chaya dit que même si Nijjar avait été considéré comme un terroriste par l’Inde et avait critiqué l’Inde de loin, le gouvernement ne l’aurait pas pris pour cible.

« Je peux vous assurer que les agences de renseignement ne feront pas quelque chose que font les Chinois ou les Russes, car pour eux, ils savent qu’en tant qu’organisation, cela ne présagera rien de bon pour eux une fois qu’ils commenceront à s’engager dans cette voie. »

Mais RAW est lié à des opérations contre des partisans du Khalistan au Pakistan, souligne Joshi.

« En fait, RAW a lancé des projets spécifiques pour contrer les séparatistes sikhs basés au Pakistan dans les années 1980 et 1990 », a-t-il expliqué.

« Mais nous n’avions pas constaté beaucoup de licence politique ni de marge de manœuvre opérationnelle, en particulier pour mener de tels assassinats ciblés au-delà de la région.«

Chaya dit qu’il a besoin de preuves concrètes – et non de ce qu’il appelle une « analyse générique » des services de renseignement américains ou canadiens – liant RAW à la mort de Nijjar.

« Ce n’est qu’à ce moment-là que je pourrai dire que oui, en effet… Les agences de renseignement indiennes ont opéré un changement significatif dans leur façon de fonctionner. Et maintenant, nous devons commencer à regarder les agences de renseignement indiennes sous un angle différent », a-t-il déclaré. dit.

Petit oubli

Contrairement à la CIA aux États-Unis ou au CSIS au Canada, qui opèrent indépendamment de leurs gouvernements respectifs, RAW rend compte directement au Premier ministre indien. Il n’y a aucun contrôle parlementaire.

S’il était prouvé que le meurtre de Nijjar était l’œuvre de RAW, cela pourrait avoir des implications pour les proches du Premier ministre ou de son bureau.

Chaya affirme que même si RAW opère avec un certain niveau d’autonomie, toute directive visant à assassiner quelqu’un devrait venir du Premier ministre.

La Research and Analysis Wing (RAW) de l’Inde rend compte directement au Premier ministre indien Narendra Modi. (Evelyn Hockstein/Reuters)

Guerre des récits

Mais il est peu probable qu’il soit prouvé ces allégations, dit Joshi.

« Tant que l’Inde ne coopérera pas à l’enquête, il sera très difficile de cerner ces accusations », a-t-il déclaré. « En fin de compte, c’est une guerre des récits. Et il est très difficile de conclure cette guerre des récits. »

Chaya dit que, connaissant le fonctionnement des services de renseignement indiens, il sera pratiquement impossible de les imputer.

« Je ne pense pas que, même si les renseignements indiens étaient impliqués dans cette affaire, le diplomate indien à Ottawa serait si stupide d’utiliser ses lignes de communication vers l’Inde – des lignes de communication non sécurisées vers l’Inde – qu’elles pourraient facilement être interceptées. par les renseignements canadiens. C’est assez fantastique pour moi », a-t-il déclaré.

« Donc, rien de tout cela ne colle réellement. »