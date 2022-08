Le meurtre d’un haut dirigeant d’Al-Qaïda offre des leçons sur l’implication des États-Unis en Afghanistan

Ce qui amène l’histoire à une autre leçon : si l’objectif initial d’aller en Afghanistan était de mener ce genre d’opérations – trouver les cerveaux des attentats du 11 septembre 2001 et la génération de terroristes qui ont suivi – alors peut-être était-il possible de poursuivre la mission sans chercher à refaire le pays.

Mais la mission s’est transformée. Le président George W. Bush a célébré les premiers rudiments de la démocratie — les élections — et le fait que les filles pouvaient aller à l’école. Des unités militaires ont aidé à irriguer les champs et ont construit un système judiciaire. Pendant un moment, l’Amérique a imaginé qu’elle construisait une démocratie bruyante et naissante. Mais d’une manière ou d’une autre, cela n’a jamais pris. Les drones ne pourraient pas refaire la société sous-jacente, ni mettre en déroute les talibans qui, sous de nombreuses formes différentes, ont toujours existé. L’Amérique a réussi sur le plan tactique, mais pas sur le plan stratégique. Ben Laden et al-Zawahri ont été traduits en justice, mais tout comme les Britanniques l’ont découvert au 19e siècle et les Soviétiques au 20e, la société s’est avérée beaucoup plus difficile à modifier. Al-Zawahri est parti. Les talibans règnent toujours.