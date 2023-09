Le meurtre d’un conseiller municipal en Équateur alimente les inquiétudes en matière de criminalité à l’approche des élections | Actualités sur la criminalité

Un conseiller municipal kidnappé a été retrouvé mort en Équateur, suscitant un regain d’inquiétude quant aux violences politiques à l’approche du second tour de l’élection présidentielle dans le pays.

Vendredi, le corps de Bolivar Vera, conseiller municipal de Duran, a été retrouvé dans un terrain vague près d’une route rurale, les mains liées et les vêtements ensanglantés.

Citant des sources policières, le journal El Universo a rapporté que Vera avait reçu au moins huit balles dans la poitrine et au visage.

Membre du Parti social-chrétien de droite équatorien, Vera avait été portée disparue la veille. Le parti s’est ensuite adressé aux médias sociaux pour critiquer l’administration du président sortant Guillermo Lasso pour son incapacité à réprimer la montée en flèche de la criminalité dans le pays.

« Cet acte répréhensible démontre une fois de plus l’impuissance dans laquelle vivent les citoyens de tout le pays et l’indifférence du gouvernement national à l’égard du devoir premier qu’il a parmi ses mandats : garantir leur vie et leur sécurité », a déclaré le parti. a écrit.

« Des recrues faciles pour les gangs criminels »

Au cours des dernières années, l’Équateur a connu une augmentation des crimes violents, alors que les cartels de la drogue et d’autres organisations criminelles font leur incursion dans le pays.

L’Équateur, un pays d’environ 17,5 millions d’habitants, a enregistré près de 3 568 morts violentes entre le début de l’année et début juillet, soit une augmentation de 75 pour cent par rapport à la même période de l’année précédente.

Le pays a déjà battu des records d’homicides en 2022, recensant au total 4 603 morts violentes. Selon les statistiques publiées par la police nationale, cela représente près de 12,6 meurtres par jour.

Certains de ces décès se sont produits derrière les barreaux, alors que l’Équateur est également aux prises avec une flambée de violence dans les prisons. De décembre 2020 à mai 2022, les Nations Unies estiment que 390 personnes ont été tuées – certaines dans des circonstances horribles – alors que des gangs se disputaient le pouvoir dans les prisons équatoriennes.

L’Équateur est perché sur la côte Pacifique, entre la Colombie et le Pérou, les deux plus grands producteurs mondiaux de cocaïne, selon les Nations Unies.

Les experts estiment que la détérioration de l’économie de l’Équateur, combinée au stress de la pandémie de COVID-19, a contribué à favoriser les conditions propices à l’installation de la violence des gangs.

Les Nations Unies ont publié vendredi une déclaration qualifiant la pauvreté de « cause profonde » de l’insécurité, le rapporteur spécial Olivier De Schutter qualifiant la situation de « crise ». réveil.

« Le manque d’opportunités d’emploi et le manque d’éducation ont fait des jeunes des recrues faciles pour les gangs criminels », a déclaré De Schutter.

« Et ces gangs alimentent à leur tour la pauvreté en extorquant les petites entreprises, en s’implantant dans les écoles et en perturbant l’éducation des enfants, et en créant une telle peur et un tel désespoir qu’un nombre croissant d’Équatoriens quittent tout simplement le pays. »

La violence politique ébranle les élections

Alors que le second tour de l’élection présidentielle est prévu le 15 octobre, la criminalité est devenue un enjeu électoral central, la candidate de gauche Luisa Gonzalez affrontant l’homme d’affaires centriste Daniel Noboa.

Gonzalez en particulier a exprimé son choix de porter un gilet pare-balles lors des événements de campagne, en réponse aux conditions de sécurité du pays.

La mort de Vera n’est que le dernier d’une série d’assassinats politiques très médiatisés qui ont frappé l’Équateur.

Trois hommes politiques ont été tués en moins d’un mois : en août, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été abattu alors qu’il quittait un rassemblement électoral, quelques jours seulement avant les élections générales, et le leader politique de gauche Pedro Briones a été tué devant son domicile.

Quelques semaines plus tôt, le 23 juillet, Agustín Intriago, maire de la ville portuaire de Manta, avait également été abattu.

Vendredi, une mission électorale de l’Organisation des États américains (OEA), un organisme régional, a condamné le dernier meurtre et exprimé son inquiétude quant à l’impact que la violence pourrait avoir sur la prochaine course présidentielle.

« La Mission prend note du fait que les candidats à la présidentielle ont dû recourir au port de gilets pare-balles pour faire campagne, ce qui limite leur capacité à se déplacer et à s’exprimer dans les espaces publics », ont écrit les membres de l’OEA dans un communiqué.

« La Mission réitère sa préoccupation face au climat de violence alarmant qui a éclipsé la campagne électorale en Équateur. »

Le groupe a ajouté que « les menaces et les insultes dirigées contre les autorités électorales » étaient également susceptibles de menacer l’intégrité des élections.

Le maire de Duran, Luis Chonillo, a émis un déclaration réclamant trois jours de deuil. Chonillo a également condamné le président Lasso pour ne pas en faire assez pour protéger les personnalités politiques.

« Nous avons demandé à maintes reprises la protection et la sécurité des fonctionnaires », a déclaré Chonillo. « De combien de morts supplémentaires avez-vous besoin, Monsieur le Président, pour écouter nos appels insistants ? N’est-ce pas suffisant de voir comment ils nous tuent chaque jour ?

Chonillo a accusé que, depuis que Lasso a déclaré l’état d’urgence dans certaines provinces en juillet, « les décès n’ont fait qu’augmenter ». Il a déclaré que le directeur de l’urbanisme de la ville avait été assassiné et qu’il avait lui-même été la cible d’une attaque « le premier jour de notre administration, faisant trois morts ».