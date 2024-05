Le meurtre d’un candidat à la mairie au Mexique filmé par une caméra – le 23e candidat tué avant les élections

La saison électorale du Mexique a pris fin dans le sang lorsqu’un homme armé a abattu un aspirant maire lors d’un rassemblement mercredi, quelques jours avant que le pays ne élise sa première femme présidente.

Son assassinat porte à au moins 23 le nombre de candidats assassinés au cours de ce qui a été un processus électoral particulièrement violent dans ce pays latino-américain, selon un décompte officiel.

Alfredo Cabrera, candidat à la mairie d’une coalition d’opposition, a été abattu dans l’État de Guerrero, dans le sud du pays, provoquant chaos et panique parmi les manifestants.

Le meurtre de Cabrera a été filmé, les images le montrant souriant et flanqué de fans avant d’être abattu à plusieurs reprises.

Le parquet a indiqué que « l’agresseur présumé a été tué sur place ». Trois personnes ont également été blessées et deux autres arrêtées, selon des témoins.

Des membres de la Garde nationale surveillent la scène du crime du candidat à la mairie de l’opposition, Alfredo Cabrera, assassiné lors de la clôture de sa campagne électorale à Las Lomas, Guerrero, Mexique, le 29 mai 2024. FRANCISCO ROBLES/AFP via Getty Images



Cabrera appartenait à la même coalition d’opposition que le candidat à la présidentielle Xochitl Galvez, qui a exprimé son indignation face à son assassinat.

« C’était un homme généreux et bon » elle a écrit sur les réseaux sociaux.

Le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI), membre de la coalition d’opposition, a accusé le gouvernement de n’avoir « pas fait le moindre effort pour garantir la sécurité des candidats ».

La mort de Cabrera est survenue juste un jour après qu’un candidat à la mairie de l’État de Morelos, au centre du Mexique, ait été assassinétandis qu’un autre a été blessé par balle dans l’État de Jalisco, à l’ouest du pays.

La semaine dernière, neuf personnes ont été tuées dans deux attaques contre des candidats à la mairie dans l’État du Chiapas, dans le sud du pays. Les deux candidats ont survécu.

Plus tôt ce mois-ci, six personnes, dont un mineur et un candidat à la mairie Lucero Lopez, ont été tués dans une embuscade après un meeting de campagne dans la municipalité de La Concordia, voisine de Villa Corzo.

Un candidat à la mairie était abattu le mois dernier juste au moment où elle commençait sa campagne.

Environ 27 000 soldats et membres de la Garde nationale seront déployés pour renforcer la sécurité le jour du scrutin.

Le nouveau leader sera confronté à une crise de violence des cartels

Lutter contre la violence des cartels qui ont secoué le Mexique et en ont fait l’un des pays les plus dangereux au monde sera l’un des défis majeurs auxquels sera confronté le prochain dirigeant, au même titre que la gestion des migrations et les relations délicates avec les États-Unis voisins.

Plus de 450 000 personnes ont été assassinées et des dizaines de milliers ont disparu depuis que le gouvernement a déployé l’armée pour lutter contre le trafic de drogue en 2006.

À moins d’un bouleversement majeur, une femme semble presque certaine d’être élue à la tête du pays hispanophone le plus peuplé du monde lorsque des millions de Mexicains voteront dimanche.

La candidate Claudia Sheinbaum, du parti Morena au pouvoir, a terminé sa campagne par un rassemblement sur la principale place publique de la capitale.

« Nous allons écrire l’histoire », a déclaré Sheinbaum devant la foule enthousiaste.

« Je dis aux jeunes femmes, à toutes les femmes du Mexique – collègues, amies, sœurs, filles, mères et grands-mères – que vous n’êtes pas seules », a déclaré l’homme de 61 ans.

La candidate présidentielle mexicaine Claudia Sheinbaum s’exprime lors d’une convention bancaire à Acapulco, au Mexique, dans ce document distribué le 19 avril 2024. Difusion Fuente Claudia Sheinbaum Pardo / Document via REUTERS



Sheinbaum s’est engagé à poursuivre les programmes sociaux et la stratégie de lutte contre la criminalité à la racine du président de gauche sortant Andres Manuel Lopez Obrador – une politique controversée qu’il appelle « des câlins, pas des balles ».

Lors de son rassemblement de clôture à Monterrey, dans le nord du pays, Galvez a promis une approche plus dure face à la violence liée aux cartels.

« Vous aurez le président le plus courageux, un président qui affronte le crime », a-t-elle déclaré.

Galvez a accusé Lopez Obrador d’avoir mis en œuvre « une stratégie de sécurité où les câlins ont été pour les criminels et les balles pour les citoyens ».

Une femme en passe de devenir la prochaine présidente

Sheinbaum, ancien maire de Mexico et scientifique de formation, jouit d’une avance considérable dans les sondages avec 53 pour cent des voix, selon le cabinet d’études Oraculus.

Galvez, sénatrice de centre-droit et femme d’affaires d’origine autochtone, arrive deuxième avec 36 pour cent.

Le candidat à la présidence Xóchitl Gálvez de la coalition « Fuerza y ​​Corazón por México » prend la parole lors de l’événement de clôture de la campagne 2024 à l’Arena Monterrey le 29 mai 2024 à Monterrey, Mexique. Médios et médias / Getty Images



Le seul candidat – le centriste Jorge Alvarez Maynez – a 11 pour cent.

Des milliers de partisans de Sheinbaum se sont rassemblés mercredi pour l’entendre parler, nombre d’entre eux portant du violet, la couleur du parti au pouvoir.

« Les gens se sont réveillés. Nous ne voulons plus que les anciens gouvernements nous volent parce que les pauvres passent en premier », a déclaré Soledad Hernandez, une femme au foyer de 23 ans de l’État d’Oaxaca, dans le sud du pays.

Sheinbaum doit une grande partie de sa popularité à Lopez Obrador, plus connu sous le nom d’AMLO – un proche allié qui a un taux d’approbation de plus de 60 pour cent mais qui n’est autorisé à remplir qu’un seul mandat.

« Les gens des campagnes n’avaient rien et maintenant ils sont mieux lotis avec AMLO », a déclaré Maria Isabel Zacarias, 55 ans, une vendeuse de nourriture de rue venue du sud pour entendre Sheinbaum parler.

Bertha Diaz, 71 ans, partisane de Galvez, a déclaré qu’elle craignait que si Sheinbaum gagne, « ce sera un peu comme avec Lopez Obrador, qui a coulé le Mexique et veut en faire un autre Venezuela ».

Près de 100 millions de personnes sont inscrites pour voter pour le président, les membres du Congrès, plusieurs gouverneurs d’État et des responsables locaux, lors des plus grandes élections jamais organisées dans ce pays de 129 millions d’habitants.

La ministre de la Sécurité, Rosa Icela Rodriguez, a déclaré mardi – avant l’assassinat de Cabrera – que 22 candidats aux élections locales avaient été tués depuis septembre.

Certaines organisations non gouvernementales ont fait état d’un bilan encore plus lourd, notamment Data Civica, qui a dénombré au moins 30 assassinats de candidats.