Le meurtre du leader sikh de la Colombie-Britannique met le mouvement du Khalistan sous les projecteurs. Qu’est-ce que c’est?

Les allégations selon lesquelles le gouvernement indien aurait été impliqué dans le meurtre d’un dirigeant sikh canadien en Colombie-Britannique ont mis à nouveau sous les projecteurs le mouvement du Khalistan.

Le premier ministre Justin Trudeau a lancé une bombe lundi à la Chambre des communes en accusant le gouvernement du premier ministre indien Narendra Modi d’avoir joué un rôle dans l’assassinat en juin de Hardeep Singh Nijjar, 45 ans.

Trudeau a déclaré que les agences de renseignement canadiennes disposaient d’informations « crédibles » selon lesquelles des « agents du gouvernement indien » étaient impliqués dans le meurtre. Il n’a pas donné plus de détails mais a décrit Nijjar comme un citoyen canadien. Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a confirmé mardi sa citoyenneté dans un message publié sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.





Des informations « crédibles » relient l’Inde au meurtre du leader sikh canadien, selon Trudeau



L’Inde a nié ces allégations mardi et a ordonné l’expulsion d’un diplomate canadien – une décision du tac au tac suite à l’expulsion par Ottawa de l’Indien Pavan Kumar Rai, un agent diplomatique qui dirige une agence de renseignement indienne basée à Ottawa.

Cette allégation a mis à nouveau l’accent sur l’indépendance sikh en Inde, également connue sous le nom de mouvement Khalistan. Voici ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que le mouvement Khalistan ?

Le mouvement Khalistan remonte aux conflits autour de l’indépendance de l’Inde et du Pakistan en 1947. L’idée d’une patrie sikh a été défendue lors des négociations précédant la partition de la région indienne du Pendjab entre les deux nouveaux pays.

Les séparatistes sikhs réclamaient une patrie appelée Khalistan, qui signifie « la terre des purs », qui, selon eux, devrait être créée à partir du Pendjab.

La religion sikh a été fondée au Pendjab à la fin du XVe siècle et compte environ 25 millions d’adeptes dans le monde. Les sikhs constituent la majorité de la population du Pendjab, mais constituent une minorité en Inde, représentant seulement 2% de sa population de 1,4 milliard d’habitants. Les hindous représentent 79,8 pour cent de la population indienne et les musulmans 14,2 pour cent, selon Données du Centre de recherche Pew.

Le Canada expulse un haut diplomate indien après la mort du chef sikh liée au gouvernement indien : Joly



Cette demande a refait surface à plusieurs reprises, notamment lors d’une violente insurrection dans les années 1970 et 1980.

Le mouvement a été réprimé par la répression du gouvernement indien qui a entraîné la mort de milliers de personnes, dont d’éminents dirigeants sikhs.

En 1984, les forces indiennes ont pris d’assaut le Temple d’Or, le sanctuaire le plus sacré du sikhisme, à Amritsar, pour débusquer les séparatistes qui y avaient trouvé refuge. L’opération a tué environ 400 personnes, selon les chiffres officiels, mais des groupes sikhs affirment que des milliers ont été tués.





Singh fustige le gouvernement Modi pour les allégations selon lesquelles des agents indiens auraient tué le chef sikh de la Colombie-Britannique



Parmi les morts figurait le chef militant sikh Jarnail Singh Bhindranwale, que le gouvernement indien accusait de diriger l’insurrection armée.

Le 31 octobre 1984, la Première ministre indienne Indira Gandhi, qui avait ordonné l’attaque du temple, a été assassinée par deux de ses gardes du corps, qui étaient sikhs.

Sa mort a déclenché une série d’émeutes anti-sikhs au cours desquelles des foules hindoues se sont rendues de maison en maison dans le nord de l’Inde, en particulier à New Delhi, arrachant les Sikhs de leurs maisons, en tuant beaucoup d’entre eux et en brûlant vifs d’autres.

Le Enquête judiciaire de 2010 sur l’attentat à la bombe contre un avion d’Air India en 1985 Le Boeing 747 volant vers l’Inde depuis le Canada a déclaré que des « terroristes sikhs » en étaient responsables.

Le mouvement est-il toujours actif ?

Il n’y a pas d’insurrection active au Pendjab aujourd’hui, mais le mouvement du Khalistan a des partisans dans l’État, ainsi que dans la diaspora sikh en dehors de l’Inde.

Le mouvement bénéficie du soutien de certaines sections de la diaspora sikh au Canada, qui compte la plus grande population de sikhs en dehors du Pendjab, ainsi qu’en Grande-Bretagne, en Australie et aux États-Unis.

Le Canada compte une population sikh de plus de 770 000 personnes, soit environ 2 % de sa population totale.





Poilievre appelle à la « plus grande transparence » de la part de l’Inde dans le cadre de l’enquête sur le meurtre du chef sikh de la Colombie-Britannique



L’Inde a accusé à plusieurs reprises le Canada de soutenir le mouvement. Le gouvernement indien a affirmé au fil des années que les séparatistes sikhs tentaient de revenir.

Le gouvernement, dirigé par le parti nationaliste hindou Bharatiya Janata (BJP), a été décrit par certains groupes de défense des droits de l’homme de premier plan comme celui qui a réprimé les minorités religieuses.

« Le gouvernement a adopté des lois et des politiques discriminatoires à l’égard des minorités religieuses, en particulier des musulmans », Human Rights Watch dit sur son site Internet.

« Ceci, associé à la diffamation des musulmans et d’autres minorités par certains dirigeants du BJP, et à l’incapacité de la police à agir contre les partisans du gouvernement qui commettent des violences, a encouragé les groupes nationalistes hindous à cibler en toute impunité les membres des communautés minoritaires ou les groupes de la société civile. »

L’Inde a demandé à des pays comme le Canada, l’Australie et le Royaume-Uni d’engager des poursuites judiciaires contre les militants sikhs, et Modi a personnellement soulevé la question auprès des premiers ministres de ces pays.

Dans son pays, le gouvernement de Modi a intensifié la poursuite des séparatistes sikhs et arrêté des dizaines de dirigeants de divers groupes liés au mouvement.

Lorsque les agriculteurs ont campé aux abords de New Delhi pour protester contre les lois agricoles controversées en 2020, le gouvernement de Modi a d’abord tenté de discréditer les participants sikhs en les qualifiant de « Khalistanis ».

Sous la pression, le gouvernement Modi a ensuite retiré ces lois.





Les renseignements canadiens suggèrent que des agents indiens seraient à l’origine du meurtre du chef sikh de Colombie-Britannique, selon Trudeau



L’année dernière, Paramjit Singh Panjwar, chef militant sikh et chef de la Khalistan Commando Force, a été abattu au Pakistan.

En avril dernier, l’Inde a arrêté un prédicateur autoproclamé et séparatiste sikh, Amritpal Singh, pour avoir prétendument relancé les appels en faveur du Khalistan, faisant craindre de nouvelles violences au Pendjab.

À l’étranger, l’Inde s’en est prise au Canada plus tôt cette année à propos d’un char lors d’un défilé à Brampton, en Ontario, illustrant l’assassinat de Gandhi, percevant qu’il s’agissait d’une glorification de la violence séparatiste sikh.





Le départ retardé de Trudeau de l’Inde s’avère gênant au milieu des tensions politiques



L’Inde est également mécontente des fréquentes manifestations et des actes de vandalisme présumés commis par les séparatistes sikhs et leurs partisans dans les missions diplomatiques indiennes au Canada, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en Australie, et a demandé une meilleure sécurité auprès des gouvernements locaux.

Ottawa a soutenu que la liberté d’expression signifie que les groupes peuvent exprimer leurs opinions politiques à condition qu’elles ne soient pas violentes. Les libéraux ont dénoncé les menaces de ces groupes contre les diplomates indiens et ont offert aux envoyés une sécurité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, a déclaré la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly le 14 septembre.

Qu’arrivera-t-il désormais aux relations entre l’Inde et le Canada ?

Cette allégation explosive ne fera sans aucun doute que détériorer davantage les relations entre l’Inde et le Canada.

L’Inde a fermement nié ces allégations mardi, les qualifiant d’« absurdes ». Avant que les allégations ne soient rendues publiques, le Canada a suspendu les négociations sur un projet de traité commercial avec l’Inde. La ministre du Commerce, Mary Ng, a également reporté une mission commerciale prévue en Inde.

Modi a rencontré Trudeau en marge du sommet des dirigeants du G20 plus tôt ce mois-ci, et le bureau de Modi a déclaré qu’il se concentrait sur les séparatistes sikhs au Canada. Trudeau a déclaré aux journalistes avant son arrivée en Inde qu’il ferait part de ses inquiétudes concernant les soupçons d’ingérence étrangère indienne au Canada.





Trudeau suggère qu’il pourrait soulever la question de l’ingérence étrangère auprès de Modi en Inde



Lors du G20, Trudeau a déclaré avoir souligné à Modi l’importance du respect de l’État de droit, de l’intégrité et de la souveraineté des institutions et processus démocratiques et de la capacité des citoyens d’un pays à choisir leur avenir.

Trudeau a déclaré mardi qu’il avait attendu d’être en mesure de soulever la question avec ses alliés et avec Modi au G20 avant de parler au public du lien possible avec le meurtre de Nijjar.

Le premier ministre Justin Trudeau participe à une réunion bilatérale avec le premier ministre indien Narendra Modi lors du sommet du G20 à New Delhi, en Inde, le dimanche 10 septembre 2023. Trudeau a déclaré mardi qu’il avait attendu de pouvoir soulever la question avec ses alliés. et avec Modi au G20 avant de révéler au public le lien possible avec le meurtre de Nijjar.

Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne



Les dirigeants des pays les plus puissants ont été accueillis par Modi sur le site de crémation du Mahatma Gandhi, Modi serrant plusieurs hommes politiques dans ses bras. Trudeau, qui a serré la main de Modi, a été le seul dirigeant à s’éloigner de cette emprise plus longue.

Trudeau a sauté le dîner des dirigeants de Modi la veille au soir, le bureau du premier ministre refusant de dire pourquoi.

Il a également raté le lancement de la Global Biofuels Alliance, un partenariat visant à progresser dans le déploiement de carburants plus propres et plus verts.

À l’époque, Trudeau avait déclaré qu’il avait d’autres travaux.

— avec des fichiers de La Presse canadienne, de l’Associated Press et de Reuters