Le meurtre du chef d’Al-Qaida est une “justice” longtemps recherchée – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a annoncé lundi que le chef d’Al-Qaïda Ayman al-Zawahri a été tué lors d’une frappe de drone américain à Kaboul, une opération qui, selon lui, a rendu justice et, espérons-le, « une autre mesure de bouclage » aux familles des victimes des attentats du 11 septembre 2001 contre les États-Unis.

Le président a déclaré dans une allocution du soir depuis la Maison Blanche que des responsables du renseignement américain avaient suivi al-Zawahri jusqu’à une maison du centre-ville de Kaboul où il se cachait avec sa famille. Le président a approuvé l’opération la semaine dernière et elle a été réalisée dimanche.

Al-Zawahri et le plus connu Oussama ben Laden a comploté les attentats du 11 septembre qui ont amené de nombreux Américains ordinaires à connaître pour la première fois Al-Qaïda. Ben Laden a été tué au Pakistan le 2 mai 2011, lors d’une opération menée par les US Navy SEALs après une chasse de près de dix ans.

Quant à Al-Zawahri, Biden a déclaré : « Il ne permettra plus jamais, plus jamais, que l’Afghanistan devienne un refuge pour les terroristes parce qu’il est parti et nous allons nous assurer que rien d’autre ne se passe.

“Ce chef terroriste n’est plus”, a-t-il ajouté.

L’opération est une victoire antiterroriste importante pour l’administration Biden à peine 11 mois après que les troupes américaines ont quitté le pays après une guerre de deux décennies.

La frappe a été menée par la CIA, selon cinq personnes proches du dossier qui se sont exprimées sous couvert d’anonymat. Ni Biden ni la Maison Blanche n’ont détaillé l’implication de la CIA dans la grève.

Biden a cependant rendu hommage à la communauté du renseignement américain dans ses remarques, notant que “grâce à leur persévérance et à leurs compétences extraordinaires”, l’opération a été un succès.

La mort d’Al-Zawahri élimine celui qui plus que quiconque a façonné al-Qaïda, d’abord comme adjoint de Ben Laden depuis 1998, puis comme son successeur. Ensemble, lui et Ben Laden ont détourné les armes du mouvement djihadiste pour viser les États-Unis, menant l’attaque la plus meurtrière jamais perpétrée sur le sol américain – les attentats-suicides du 11 septembre.

La maison dans laquelle se trouvait Al-Zawahri lorsqu’il a été tué appartenait à un haut responsable du chef taliban Sirajuddin Haqqani, selon un haut responsable du renseignement. Le responsable a également ajouté qu’une équipe au sol de la CIA et une reconnaissance aérienne menée après l’attaque du drone ont confirmé la mort d’al-Zawahri.

Mardi matin, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a déclaré à l’émission “Good Morning America” ​​d’ABC qu'”il n’y avait personne sur le terrain en uniforme lorsque cette frappe s’est produite”. Sullivan a ajouté que le gouvernement américain était “en communication directe avec les talibans à ce sujet”. , et je ne vais pas télégraphier nos prochaines actions, mais les talibans comprennent bien que les États-Unis vont défendre leurs intérêts.

Au cours de la guerre de 20 ans en Afghanistan, les États-Unis ont ciblé et divisé al-Qaida, envoyant des dirigeants se cacher. Mais la sortie américaine d’Afghanistan en septembre dernier a donné au groupe extrémiste l’opportunité de se reconstruire.

Des responsables militaires américains, dont le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, ont déclaré qu’al-Qaida tentait de se reconstituer en Afghanistan, où il faisait face à des menaces limitées de la part des talibans désormais au pouvoir. Les chefs militaires ont averti que le groupe aspirait toujours à attaquer les États-Unis

Après son meurtre, la Maison Blanche a souligné qu’al-Zawahri avait continué d’être une figure dangereuse. Le haut responsable de l’administration a déclaré qu’al-Zawahri avait continué à “fournir une direction stratégique”, notamment en exhortant les États-Unis à attaquer, tout en se cachant. Il avait également donné la priorité aux membres du réseau terroriste que les États-Unis restaient ” », a déclaré le responsable.

Les attentats de 2001 contre le World Trade Center et le Pentagone ont fait de Ben Laden l’ennemi n°1 de l’Amérique. Mais il n’aurait probablement jamais pu le faire sans son adjoint. Ben Laden a fourni à al-Qaida du charisme et de l’argent, mais al-Zawahri a apporté les tactiques et les compétences organisationnelles nécessaires pour forger des militants dans un réseau de cellules dans des pays du monde entier.

Les responsables du renseignement américain sont au courant depuis des années d’un réseau aidant al-Zawahri à esquiver les agents du renseignement américain qui le recherchent, mais n’avaient aucune idée de son emplacement possible jusqu’à ces derniers mois.

Plus tôt cette année, des responsables américains ont appris que la femme, la fille et les enfants du chef terroriste avaient déménagé dans une maison sécurisée à Kaboul, selon le haut responsable de l’administration qui a informé les journalistes.

Les responsables ont finalement appris qu’al-Zawahri se trouvait également au refuge de Kaboul.

Début avril, le conseiller adjoint à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jon Finer, et la conseillère à la sécurité intérieure de Biden, Elizabeth Sherwood-Randall, ont été informés de ces renseignements en développement. Bientôt, les renseignements ont été transmis au conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan.

Sullivan a apporté les informations à Biden alors que les responsables du renseignement américain ont construit “un modèle de vie grâce à de multiples sources d’informations indépendantes pour informer l’opération”, a déclaré le responsable.

Les hauts responsables talibans étaient au courant de la présence d’al-Zawahri à Kaboul, selon le responsable, qui a ajouté que le gouvernement taliban n’avait été prévenu de l’opération.

Au sein de l’administration Biden, seul un petit groupe de responsables d’agences clés, ainsi que le vice-président Kamala Harris, ont été intégrés au processus. En mai et juin, Biden a été mis à jour à plusieurs reprises sur le monticule croissant de renseignements qui confirmaient qu’al-Zawahri se cachait dans la maison. Au cours des dernières semaines, Biden a réuni plusieurs responsables du Cabinet et des responsables clés de la sécurité nationale pour examiner les conclusions du renseignement.

Le 1er juillet, Biden a été informé dans la salle de situation de l’opération prévue, un briefing au cours duquel le président a examiné de près une maquette de la maison dans laquelle Zawahri se cachait. Il a donné son approbation finale pour l’opération jeudi. Al-Zawahri était sur le balcon de sa cachette dimanche lorsque deux missiles Hellfire ont été lancés depuis un drone sans pilote, le tuant.

La famille d’Al-Zawahri se trouvait dans une autre partie de la maison lorsque l’opération a été menée, et personne d’autre n’aurait été tué au cours de l’opération, a déclaré le responsable.

“Nous le réaffirmons clairement ce soir : peu importe le temps que cela prendra, peu importe où vous vous cachez, si vous êtes une menace pour notre peuple, les États-Unis vous trouveront et vous élimineront”, a déclaré Biden.

Al-Zawahri n’était pas un nom familier comme Ben Laden, mais il a joué un rôle énorme dans les opérations du groupe terroriste.

Le lien entre les deux chefs terroristes a été forgé à la fin des années 1980, lorsque al-Zawahri aurait soigné le millionnaire saoudien ben Laden dans les grottes d’Afghanistan alors que les bombardements soviétiques secouaient les montagnes autour d’eux.

Al-Zawahri, sur la liste des terroristes les plus recherchés du FBI, avait une prime de 25 millions de dollars sur sa tête pour toute information pouvant être utilisée pour le tuer ou le capturer.

Al-Zawhiri et Ben Laden ont comploté les attentats du 11 septembre qui ont apporté à de nombreux Américains ordinaires leur première connaissance d’Al-Qaïda.

Les photos de l’époque montraient souvent le médecin égyptien portant des lunettes et d’apparence douce, assis à côté de Ben Laden. Al-Zawahiri avait fusionné son groupe de militants égyptiens avec Al-Qaida de Ben Laden dans les années 1990.

“Le fort contingent d’Égyptiens a appliqué le savoir-faire organisationnel, l’expertise financière et l’expérience militaire pour mener un djihad violent contre des dirigeants que les combattants considéraient comme non islamiques et leurs patrons, en particulier les États-Unis”, a écrit Steven A. Cook pour le Council on Foreign Relations l’année dernière.

Lorsque l’invasion américaine de l’Afghanistan en 2001 a démoli le refuge d’al-Qaida et dispersé, tué et capturé ses membres, al-Zawahri a assuré la survie d’al-Qaida. Il a reconstruit son leadership dans la région frontalière afghano-pakistanaise et a installé des alliés comme lieutenants à des postes clés.

Il a également remodelé l’organisation d’un planificateur centralisé d’attaques terroristes à la tête d’une chaîne de franchise. Il a dirigé l’assemblage d’un réseau de succursales autonomes dans toute la région, notamment en Irak, en Arabie saoudite, en Afrique du Nord, en Somalie, au Yémen et en Asie. Au cours de la décennie suivante, al-Qaida a inspiré ou participé directement à des attentats dans toutes ces régions ainsi qu’en Europe, au Pakistan et en Turquie, y compris les attentats à la bombe dans un train à Madrid en 2004 et les attentats à la bombe dans un transit à Londres en 2005.

Plus récemment, la filiale d’al-Qaida au Yémen s’est montrée capable de planifier des attaques contre le sol américain avec une tentative d’attentat à la bombe contre un avion de ligne américain en 2009 et une tentative de bombe à colis l’année suivante.

Mais même avant la mort de Ben Laden, al-Zawahri luttait pour maintenir la pertinence d’al-Qaida dans un Moyen-Orient en mutation.

Il a tenté sans grand succès de coopter la vague de soulèvements qui s’est propagée dans le monde arabe à partir de 2011, exhortant les partisans de la ligne dure islamique à prendre le relais dans les pays où les dirigeants étaient tombés. Mais alors que les islamistes ont pris de l’importance dans de nombreux endroits, ils ont de profondes différences idéologiques avec al-Qaida et rejettent son programme et son leadership.

Néanmoins, al-Zawahri a tenté de se faire passer pour le leader du printemps arabe. L’Amérique “fait face à une nation islamique qui est en révolte, qui est passée de sa léthargie à une renaissance du jihad”, a-t-il déclaré dans un éloge funèbre vidéo à Ben Laden, vêtu d’une robe blanche et d’un turban avec un fusil d’assaut appuyé sur un mur derrière lui. .

Al-Zawahri était également une figure plus controversée que son prédécesseur. De nombreux militants ont décrit Ben Laden à la voix douce en termes d’adoration et presque spirituels.

En revanche, al-Zawahri était notoirement piquant et pédant. Il a choisi des combats idéologiques avec des critiques au sein du camp djihadiste, agitant son doigt de façon réprimande dans ses vidéos. Même certaines personnalités clés de la direction centrale d’Al-Qaida ont été repoussées, le qualifiant de trop contrôlant, secret et diviseur.

Certains militants dont l’association avec Ben Laden est antérieure à celle d’al-Zawahri l’ont toujours considéré comme un intrus arrogant.

« Je n’ai jamais reçu d’ordres d’al-Zawahri », ricana Fazul Abdullah Mohammed, l’une des figures de proue du réseau en Afrique de l’Est jusqu’à sa mort en 2011, dans un mémoire mis en ligne en 2009. notre leadership historique.

Il y avait eu des rumeurs de la mort d’al-Zawahri pendant plusieurs années. Mais une vidéo a fait surface en avril du chef d’Al-Qaida faisant l’éloge d’une femme musulmane indienne qui avait défié l’interdiction de porter un hijab ou un foulard. Cette séquence était la première preuve depuis des mois qu’il était toujours en vie.

Une déclaration du gouvernement taliban afghan a confirmé la frappe aérienne, mais n’a pas mentionné al-Zawahri ni aucune autre victime.

Il a déclaré que les talibans “condamnent fermement cette attaque et la qualifient de violation claire des principes internationaux et de l’accord de Doha”, le pacte américain de 2020 avec les talibans qui a conduit au retrait des forces américaines.

“De telles actions sont une répétition des expériences ratées des 20 dernières années et vont à l’encontre des intérêts des États-Unis d’Amérique, de l’Afghanistan et de la région”, indique le communiqué.

Les écrivains de l’Associated Press Lolita C. Baldor, Ellen Knickmeyer, Zeke Miller, James LaPorta, Michael Balsamo et Darlene Superville à Washington ; Rahim Faiez à Islamabad ; et Lee Keath au Caire ont contribué au reportage.

