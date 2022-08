Le meurtre déchirant d’Olivia Pratt-Korbel fait honte à nos politiciens, à la police et à la justice – un changement urgent est nécessaire

Marée écoeurante

APRÈS que Rhys Jones ait été abattu à Liverpool il y a exactement 15 ans, The Sun a lancé un appel sincère: “Que cela nous change en tant que nation.”

Cela nous rend malade que ce ne soit pas le cas.

Le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel, neuf ans, est déchirant

Elle a tiré dans la sécurité supposée de sa maison de Liverpool par un tireur masqué au hasard, puis laissée mourir

Nous nous étions accrochés à l’espoir que le meurtre insensé de l’enfant de 11 ans obligerait au moins les politiciens, la police et la justice à examiner comment le crime avait englouti notre société et à y remédier.

Cela leur fait honte à tous que le problème soit maintenant bien pire.

La nuit précédente, non loin de là, Ashley Dale, 28 ans, a été abattue sur son semi-remorque. La semaine dernière, Sam Rimmer, 22 ans, a été abattu à Toxteth.

Après toutes ces années, la violence des gangs dans la ville fait toujours rage.

Encore une fois, il est crucial que même ceux qui sont normalement peu enclins à coopérer avec la police le fassent pour identifier le meurtrier d’Olivia.

Mais Liverpool n’est pas un cas isolé.

La criminalité au couteau est monnaie courante à Londres. Ses 67 meurtres cette année incluent une collecte de fonds de 87 ans sur un scooter de mobilité.

La Met Police est brisée. Le maire travailliste obsédé par le climat, Sadiq Khan, blâme la chaleur. Quel espoir la capitale a-t-elle sous un tel imbécile ?

D’autres villes sont de plus en plus anarchiques. Six forces défaillantes sont en mesures spéciales.

Oui, les effectifs de la police ont été réduits trop sauvagement après 2010 alors que la criminalité semblait chuter. Mais ce n’est pas toute l’histoire.

Les flics que nous avons ont abandonné le vrai crime il y a longtemps. Au lieu de cela, ils sont obsédés par les “incidents haineux non criminels” des voyous de Twitter.

Et la signalisation de la vertu sur les réseaux sociaux, comme des officiers dansant la Macarena lors des événements Pride, est bien plus amusante que la dure tâche de protéger le public.

Pendant ce temps, notre système judiciaire est paralysé par les arriérés de Covid et une grève. Et les juges restent trop indulgents.

Le terrible meurtre d’Olivia va-t-il changer quelque chose ? Nous en doutons. Mais ça devrait.

Quiconque est nommé ministre de l’Intérieur le 6 septembre doit savoir ceci :

Faire reculer cette horrible vague de criminalité est le travail le plus vital et le plus urgent qu’ils entreprendront jamais.

Arrêtez les tricheurs

En une seule journée, la Grande-Bretagne a introduit suffisamment de migrants illégaux depuis leurs bateaux transmanche pour peupler un village Crédit : PA

EN une seule journée, la Grande-Bretagne a introduit suffisamment de migrants illégaux depuis leurs bateaux transmanche pour peupler un village.

À la fin de l’année, ils rempliront une ville.

Tous doivent être habillés, nourris et logés par des contribuables confrontés à des factures d’énergie de 6 500 £.

Ce ne sont pas des réfugiés légitimes comme ceux que nous arrachons des zones de guerre.

Quatre sur dix viennent de la paisible Albanie. Tous étaient en sécurité en France mais veulent une nouvelle vie. Les criminels les aident à tromper le système.

Les Français ne lèveront pas le petit doigt. Au lieu de cela, notre nouveau Premier ministre, héritant d’une majorité approchant les 80, doit appliquer le système de dissuasion du Rwanda en remplaçant la CEDH par une nouvelle déclaration des droits.

Triez cela en septembre – ou récoltez les conséquences avec les électeurs.