Le meurtre de Zawahiri et le sombre héritage de la “guerre contre le terrorisme”

Lorsque les États-Unis ont tué Oussama ben Laden en 2011, cet acte a provoqué un moment de catharsis nationale. Près d'une décennie après avoir perpétré l'attaque la plus meurtrière sur le sol américain, le chef d'Al-Qaïda avait été appréhendé dans sa cachette pakistanaise et tué. Ce fut une fin ignominieuse pour un commandant militant dont l'ombre planait sur le monde et dont les actions ont inauguré une nouvelle ère géopolitique – l'ère de la « guerre contre le terrorisme » déclarée par les États-Unis.

Une fois que la nouvelle de la mort de Ben Laden a éclaté, les Américains ont célébré dans les rues des grandes villes. Dans les stades de baseball et les campus universitaires, de grandes foules ont scandé “USA!” La photographie du président Barack Obama, entouré de ses plus proches conseillers alors qu’ils regardaient la mission Navy SEAL se mettre en branle, est rapidement devenue virale. Il a été salué comme une “photo pour les âges”, une image emblématique du triomphe américain.

Le président Biden, alors vice-président d’Obama, était présent sur cette photo. Il en était de même pour l’actuel secrétaire d’État Antony Blinken. Et malgré toute l’exultation qu’ils ont pu ressentir il y a 11 ans, il était peu probable qu’ils ressentent la même chose ce week-end, à la suite de l’attaque de drones de la CIA qui a tué Ayman al-Zawahiri, l’ancien adjoint de Ben Laden.

Après tout, Zawahiri se tenait sur le balcon d’une maison sécurisée dans un quartier huppé de Kaboul, la capitale afghane que les forces américaines avaient évacuée de manière chaotique l’année dernière dans une humiliation qui hantera l’héritage de Biden pour les années à venir. Les talibans victorieux avaient donné l’assurance que l’époque de la complicité avec les terroristes d’Al-Qaïda était révolue, mais ces engagements ne valaient jamais la peine d’être pris au pied de la lettre et étaient d’autant plus suspects que les factions et les divisions parmi les militants islamistes étaient encore plus suspectes.

Ayman al-Zawahiri, chef d’Al-Qaïda, tué à 71 ans

Photo du briefing de Biden du 1er juillet où il a passé en revue les options pour éliminer Zawahiri. La maquette de la planque du terroriste se trouve dans la boîte sur la table. pic.twitter.com/S17G1Jejar – Kevin Liptak (@Kevinliptakcnn) 2 août 2022

Dans des remarques annonçant la mort de Zawahiri, Biden a cité la poursuite en cours par les États-Unis de sa guerre contre les groupes terroristes islamistes. “Les États-Unis continuent de démontrer leur détermination et leur capacité à défendre les Américains contre ceux qui cherchent à leur faire du mal”, a déclaré Biden, précisant “à nouveau clairement [that] peu importe le temps que cela prend, peu importe comment vous vous cachez… les États-Unis vous trouveront et vous chercheront.

Les analystes voient dans la frappe qui a éliminé Zawahiri une démonstration claire de la capacité « au-delà de l’horizon » que Biden a vantée pour justifier sa décision d’accélérer le retrait militaire américain d’Afghanistan l’année dernière. Les bottes au sol importent moins lorsque vous pouvez faire pleuvoir des missiles Hellfire sur vos ennemis à partir de drones. La frappe a été “une réalisation majeure de la lutte contre le terrorisme – et un triomphe bien nécessaire pour l’administration Biden, pour qui tout ce qui a trait à l’Afghanistan est devenu un problème aigu”, a noté Charles Lister du Middle East Institute.

Mais cela vaut la peine de se demander ce qu’il a réalisé. Zawahiri, 71 ans, était une figure diminuée – influente, sans aucun doute, mais très éloignée de l’époque où il complotait des attentats terroristes qui ont fait des milliers de morts américains et non américains. Al-Qaïda elle-même n’est plus que l’ombre d’elle-même et fait maintenant face à une potentielle crise de succession. Sa menace militante demeure, diffuse et dispersée à travers le monde à travers une série de groupes dissidents.

« Faute de fidèles partisans de Ben Laden, Zawahiri a tenté de commander des groupes terroristes très étendus qui ont souvent ignoré ses décrets et rejeté ses conseils », ont écrit mes collègues. “En particulier, il a été éclipsé par la montée de l’État islamique et sa domination sanglante pendant plusieurs années sur certaines parties de la Syrie et de l’Irak.”

Les talibans face à un contrecoup après l’attaque d’un drone américain contre le chef d’Al-Qaïda

L’opération américaine visant à tuer Zawahiri ne peut pas seulement être considérée comme la preuve du succès des tactiques antiterroristes ponctuelles, mais un rappel de l’héritage beaucoup plus large et plus compliqué de la guerre contre le terrorisme. UNal-Qaïda est “plus faible qu’elle ne l’était vendredi, mais analyser ce que cela signifie exactement est académique”, a écrit lundi Spencer Ackerman, auteur de “Reign of Terror: How the 9/11 Era Detacticed America and Produced Trump”. “Bien plus substantielle est la réalité que l’appareil de la guerre contre le terrorisme, à l’exception de la guerre en Afghanistan, le programme de torture original de la CIA et l’article 215 du PATRIOT Act, reste en place.”

Les troupes américaines restent sur le terrain dans une multitude de pays du Moyen-Orient et d’Afrique. Les frappes de drones américains se poursuivent sur une large bande de la planète, de l’Afrique de l’Ouest à l’Asie du Sud. Airwars, un groupe de surveillance, estime que les drones et les frappes aériennes américaines ont tué entre 22 000 et 48 000 civils depuis le 11 septembre 2001 – un chiffre exponentiellement supérieur à celui des citoyens américains tués par Ben Laden et les complots violents de Zawahiri.

Nouveau FOREVER WARS : Comme Obama avec Ben Laden, Biden a dépeint le meurtre de Zawahiri non pas comme la fin de la guerre contre le terrorisme mais comme une preuve de concept. Mais qu’est-ce que cela a prouvé et quel est le concept ? https://t.co/HuAg6YVTVk – Spencer Ackerman (@attaquantman) 2 août 2022

Et l’héritage du rôle des États-Unis en Afghanistan – deux décennies de sang et de trésors versés, seulement pour que les talibans reviennent au pouvoir – obscurcit toutes les autres évaluations. “Je ne sais pas comment peser la balance et arriver à un bilan final, mais je sais que cette vengeance est amère”, a écrit George Packer dans l’Atlantique, analysant le meurtre de Zawahiri. “C’est particulièrement amer quand on pense aux circonstances de la mort de Zawahiri.”

Les États-Unis n’ont pu localiser et éliminer Zawahiri que parce qu’il était installé dans une capitale afghane que les États-Unis et leurs alliés avaient effectivement cédée aux talibans. Le pathos et l’ironie de tout cela sont difficiles à ignorer. « Perdre la guerre a facilité la mort d’Ayman al-Zawahiri », a écrit Ackerman.

Ce que cela signifie pour l’avenir est tout aussi sombre. Les talibans, plongés jusqu’aux genoux dans une urgence humanitaire à la fois de leur propre chef et de celle de l’administration Biden, ont dénoncé la frappe comme une atteinte à la souveraineté afghane. Ils peuvent être contraints d’adopter une position plus antagoniste.

“Les talibans sont actuellement en grande difficulté politique et ils vont subir des pressions pour riposter. La relation qu’ils entretiennent avec al-Qaïda et d’autres groupes djihadistes reste très forte », a déclaré à ma collègue Pamela Constable, Asfandyar Mir, spécialiste de l’extrémisme islamique à l’Institut américain pour la paix à Washington. “Je pense que nous devrions nous préparer à l’impact.”

Pour les Afghans ordinaires, ébranlés par l’implosion économique de leur pays, cela ne fait que s’ajouter aux difficultés.