Le meurtre de Tire Nichols ravive les appels à la réforme de la police au Congrès

La diffusion vendredi d’images de la police de Memphis battant violemment Tire Nichols, un homme noir de 29 ans décédé des suites de ses blessures trois jours plus tard, a renouvelé les appels à faire passer la réforme de la police fédérale. Mais avec la Chambre des représentants désormais aux mains des républicains et un Sénat étroitement divisé, la perspective d’une telle réforme reste peu probable.

La principale des propositions existantes est la George Floyd Justice in Policing Act des démocrates, qui a adopté la Chambre alors contrôlée par les démocrates en 2021 sans un seul vote républicain, mais a échoué au Sénat.

Ben Crump, un avocat de la famille Nichols, a publiquement exhorté le Congrès à adopter le projet de loi, déclarant dans une interview à CNN dimanche qu’il espérait que la mort de Nichols se révélerait être un tournant. Les démocrates ont fait écho à ce sentiment, soit en se ralliant derrière ce projet de loi précisément ou alors appel pour de nouvelles négociations bipartites dans l’espoir de parvenir à un compromis qui a une chance de passer.

Les deux sens. Cory Booker (D-NJ) et Tim Scott (R-SC), qui ont mené des négociations infructueuses sur un paquet de réforme de la police en 2021, semblaient réceptifs à donner une autre chance aux pourparlers bipartites dans des déclarations vendredi. Réservation m’a dit qu’il “ne cesserait jamais de travailler pour construire une large coalition” nécessaire pour faire passer la réforme de la police, et Scott a déclaré que la mort de Nichols devrait être un “appel à l’action pour chaque législateur de notre pays à tous les niveaux”. Le Congressional Black Caucus a également appelé à la fois à une rencontre avec le président Joe Biden et à une forte pression en faveur de réformes nationales de la justice pénale.

Pourtant, de nombreux républicains ont exprimé leur opposition aux réformes clés proposées par les démocrates, notamment limitations de l’immunité qualifiée, qui protège les agents de certaines poursuites. D’autres ont rejeté du tout la nécessité d’une réforme au niveau fédéral. Le représentant Jim Jordan (R-OH), par exemple, a déclaré dans une interview à NBC que « les démocrates pensent toujours que c’est une nouvelle loi qui va régler quelque chose d’aussi terrible. Nous pensons en quelque sorte que… aucune nouvelle loi ne fera cela.

Alors qu’un Congrès divisé, en particulier avec une faible majorité au Sénat démocrate, rend peu probable un projet de loi bipartisan sur la police, une nouvelle législation n’est pas impossible: la tragédie a galvanisé l’action bipartite sur des sujets qui divisent dans un passé récent.

En décembre, deux ans après que George Floyd a été tué par la police, le Congrès a adopté une loi qui soutient la formation à la désescalade pour les agents des forces de l’ordre s’occupant de personnes ayant des problèmes de santé mentale. Et après qu’un homme armé a tué 19 enfants et deux enseignants dans une école primaire d’Uvalde, au Texas, l’année dernière, le Congrès a adopté sa première loi fédérale sur la sécurité des armes à feu en près de trois décennies, faisant des progrès pour empêcher les armes de tomber entre les mains d’individus dangereux.

Ces deux projets de loi étaient loin d’être une panacée aux épidémies de violence qu’ils visaient à combattre, mais ils représentaient des progrès progressifs. Jusqu’à présent, cependant, de nouveaux compromis sur la réforme de la police se sont révélés insaisissables.

Pourquoi la réforme de la police est dans l’impasse

La réforme de la police est depuis longtemps bloquée au Congrès pour une raison simple : des désaccords entre républicains et démocrates sur le degré d’exhaustivité d’une telle législation. En 2020, à la suite du meurtre de George Floyd et des protestations massives contre les forces de l’ordre et le racisme, les deux parties ont présenté leurs propres versions de la législation.

La version démocrate, la George Floyd Justice in Policing Act susmentionnée, abaisserait la norme juridique selon laquelle les agents des forces de l’ordre peuvent faire l’objet de poursuites pénales pour faute et limiter leur protection contre la responsabilité civile en vertu de l’immunité qualifiée, ainsi que limiter la capacité des agents fédéraux à utiliser la force, les mandats d’interdiction de frapper, les prises d’étranglement et les prises carotidiennes. Il établirait également de nouvelles exigences en matière de signalement, une nouvelle base de données nationale sur les fautes policières et des normes nationales d’accréditation pour les organismes d’application de la loi en vertu desquelles les agents seraient formés sur le profilage racial, les préjugés implicites et leur devoir d’intervenir lorsqu’un autre agent recourt à une force excessive, entre autres d’autres provisions.

Le projet de loi des républicains – la loi sur la justice – était fortement axé sur la collecte de données sur l’usage de la force par la police et sur une plus grande documentation des fautes policières, et était beaucoup plus étroit que la proposition des démocrates.

L’immunité qualifiée, en particulier, a toujours été un point de friction majeur entre les deux partis, les démocrates étant déterminés à mettre fin à ces protections et les républicains affirmant que cela rendrait les policiers trop vulnérables à la responsabilité. En vertu de la loi en vigueur, l’immunité qualifiée rend difficile l’engagement de poursuites civiles contre des policiers pour les préjudices qu’ils ont causés, à moins qu’il n’y ait eu une affaire antérieure jugeant ces mêmes préjudices illégaux ou inconstitutionnels. En conséquence, les policiers n’ont pas été tenus responsables dans de nombreux cas lorsqu’ils ont tué des personnes, causé des blessures graves et endommagé des biens.

Un compromis proposé par Scott, bien qu’il ne se soit jamais concrétisé dans la législation, était l’idée qu’au lieu de tenir des agents individuels responsables des préjudices, les services de police seraient tenus responsables, de manière à réduire la pression sur les individus tout en augmentant la responsabilité. le sénateur Lindsey Graham, dans un tweet cette semainea une fois de plus fait référence à cette idée, notant que «tenir les services de police responsables est logique».

Je m’oppose aux poursuites civiles contre des agents individuels. Cependant, tenir les services de police responsables est logique et ils devraient être tenus responsables de la faute de leurs agents. – Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 29 janvier 2023

De manière générale, le gouvernement fédéral est confronté à des limites lorsqu’il s’agit de savoir dans quelle mesure il peut s’attaquer aux pratiques policières, car la plupart des départements opèrent au niveau de l’État et au niveau local et sont régis par ces lois. Ces limites se reflétaient dans certains des points communs entre les précédents projets de loi démocrate et républicain, qui tentaient tous deux d’utiliser des dollars fédéraux pour encourager des changements de politique que le gouvernement américain ne pouvait pas imposer. Par exemple, les deux subventionnent des fonds aux organismes d’application de la loi étatiques et locaux en fonction de l’élimination ou non des étranglements.

Un autre domaine clé de chevauchement entre les deux projets de loi était l’exigence que les agences régionales fassent un meilleur travail en signalant l’usage de la force au ministère de la Justice. Cela pourrait aussi être un point de départ pour de nouvelles négociations.

Booker, Scott et l’ancienne représentante Karen Bass (D-CA) – aujourd’hui maire de Los Angeles – ont précédemment mené des négociations au Congrès sur la législation. En septembre 2021, les pourparlers sur la réforme de la police ont échoué en raison des divergences entre les partis. Ces mêmes divisions subsistent, et compte tenu de la composition actuelle du Congrès, il est probable que toute réforme de la police qui pourrait avancer serait beaucoup plus étroite et encore plus difficile à adopter.