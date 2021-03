Léon Neal / Getty

Le porte-clés était fait de résine scintillante et ressemblait à quelque chose que j’aurais possédé dans les années 90: un visage de chat étincelant avec de grands yeux et des moustaches trapues. Mignon, J’ai pensé. Ensuite, sa propriétaire, une femme que j’ai rencontrée en faisant du bénévolat, m’a montré comment les arêtes vives des oreilles du chat faisaient également office d’arme d’autodéfense.

«Griffes de minou», proposa-t-elle d’une voix énergique et amicale, avant d’imiter comment elle poignardait un agresseur, sans hésitation.

Depuis que je suis adolescent, mes tentatives pour rester en sécurité ressemblent à ce porte-clés de chat – doux, créatif, peut-être un peu frivole.

Avant la pandémie, quand je disais au revoir à mes amis après une soirée, nous nous embrassions et demandions un texto une fois que tout le monde rentrait à la maison. Nous ponctuons ces messages avec des dizaines d’émojis de cœur. Ce que nous voulons vraiment dire sous tout cela: Dieu merci, tu vas bien.

Nous achetons des chemises ornées de phrases telles que « BATTEZ-LE, CREPEZ » ou « L’HOMME MORTEL NE PEUT PAS CATCALL. » (Le féminisme populaire a intégré nos tactiques d’auto-préservation.)

Sarah Everard était habituée aux banalités de rentrer chez elle la nuit. La Londonienne de 33 ans aurait appelé son petit ami alors qu’elle rentrait chez elle à pied depuis la maison d’un ami le week-end dernier. Des images granuleuses de vidéosurveillance montrent Everard avec un téléphone à l’oreille, portant des vêtements clairs dans une rue bien éclairée d’un quartier animé. Ce n’était même pas si tard: 21h30.

Malheureusement, un certain nombre de précautions n’ont pas suffi à la protéger. La police britannique a confirmé vendredi que le corps d’Everard avait été découvert à environ 50 miles de l’endroit où elle avait été vue pour la dernière fois. Un officier de la police métropolitaine de 48 ans, Wayne Couzens, a été arrêté pour son meurtre.

Selon la BBC, l’homme est interrogé parce qu’il est soupçonné d’une «allégation distincte d’exposition à la pudeur». Une femme dans la trentaine a également été arrêtée puis libérée sous caution; la police dit qu’elle pourrait être une complice.

L’affaire a incité des milliers de femmes britanniques à partager leurs expériences de harcèlement de rue en ligne. Comme le le journal Wall Street rapporte, cette semaine, une étude des Nations Unies a révélé que «70 pour cent des femmes et des filles au Royaume-Uni avaient été victimes de harcèlement sexuel dans les espaces publics». Parmi les femmes âgées de 18 à 24 ans, seulement 3% ont déclaré qu’elles «n’avaient subi aucun harcèlement sexuel».

Et ça commence bien avant 18 ans. Au début du lycée, j’ai découvert que rien ne me faisait me sentir mieux que de courir dans un champ de maïs isolé à quelques kilomètres de mon lycée. Un jour, un enseignant m’a pris à part pour dire qu’il m’était soudainement interdit de faire de l’exercice là-bas. Il y a eu plusieurs cas où un homme s’est exposé à des coureuses, a déclaré l’enseignant.

J’ai passé le reste de l’année scolaire à faire du jogging sur une piste intérieure, à regarder par les fenêtres du gymnase et à rêver de l’air frais.

Des années plus tard, par une journée fraîche de novembre dernier, je suis allée courir dans mon parc local. Pour une raison ou une autre – c’était peut-être le soleil ou ma liste de lecture disco – je me sentais vraiment bien. Donc, malgré mon meilleur jugement, j’ai dévié de la route principale et sur un sentier plus isolé. Quelques secondes plus tard, j’ai réalisé qu’un homme avait suivi.

Il ne m’a jamais dépassé, mais était juste sur mes talons – si près que je pouvais entendre son halètement au son de mes écouteurs. J’ai vérifié l’horloge; 16 h Peut-être que je suis trop sensible, mais je ne suis pas allé courir en même temps depuis.

Le cas Everard est donc terriblement familier. C’est un exemple extrême et dévastateur de ce à quoi les femmes sont confrontées chaque jour. Et même si nous ne sommes pas harcelés à l’extérieur, nous sommes toujours prêts à y faire face.

Comme Caitlin Moran, l’auteur et chroniqueur britannique, a tweeté: «Être une femme: ma journée« dehors »se termine au coucher du soleil. Si je n’ai pas emmené le chien pour une promenade / jogging d’ici là, je ne peux pas. En hiver, cela signifie souvent le choix entre l’exercice et le travail. Aujourd’hui, j’ai dû arrêter de travailler à 4 heures pour faire de l’exercice. Mon mari a travaillé jusqu’à 6 ans et est maintenant parti courir.

Jeu des trônes actrice Nathalie Emmanuel a écrit, «J’ai écrit et supprimé tant de tweets sur Sarah Everard. Je suis tellement en colère … Je suis en colère que sa belle vie lui ait été arrachée … Je suis en colère parce qu’il y en a beaucoup qui l’ont blâmée … et je suis en colère que nous connaissions son nom à cause de la violence de un homme. DE NOUVEAU! »

De nouveau. Le meurtre d’Everard pique pour de nombreuses raisons. Principalement: une jeune femme brillante et heureuse est morte. De toute évidence, elle a essayé désespérément de ne pas devenir une victime. Nos cœurs devraient se briser que c’était sa responsabilité de rester en sécurité.

Cette tragédie a révélé les efforts déployés par les femmes pour se défendre. Mais vraiment, quel adulte n’est pas déjà conscient de cette réalité? Qui n’a pas vu une femme traverser la rue, se réfugier dans un magasin ou accélérer un peu pour faire tomber quelqu’un de son dos? Nous sommes parfaitement conscients du danger. Nous essayons n’importe quoi pour détourner les prédateurs, aussi gênants soient-ils.

Donc, encore une fois, les femmes veulent – non, ont besoin – que les hommes comprennent à quel point nous sommes fatigués d’être responsables de la façon dont nous sommes traités. Sarah Everard a mis en place de nombreuses garanties, mais son meurtrier n’avait besoin que d’une chose: ne pas lui faire de mal. Il ne pouvait même pas faire ça.

Les femmes sont fatiguées de changer d’itinéraire, de payer pour Ubers et de regarder par-dessus leurs épaules. Il ne devrait pas nous appartenir d’échapper à la violence. Mais ça l’est, et c’est épuisant. Les choses sembleraient absolument insurmontables si les femmes n’étaient pas déjà des pros pour s’occuper les unes des autres.

J’ai rencontré l’un de mes meilleurs amis au cours de notre premier semestre à l’université. À l’époque, je ne connaissais pas son petit ami, qui était allé dans une autre université. Mais je lui envoyais un texto tous les soirs que nous sortions, pour lui faire savoir qu’elle était revenue d’une fête et qu’elle s’était à nouveau évanouie en toute sécurité sur son lit de dortoir.

Cette semaine, j’ai acheté à cet ami le porte-clés de chat d’autodéfense. Nous ne vivons plus dans la même ville, mais j’espère que cela pourrait l’aider. Et les nuits où je sais qu’elle sort, je m’assure toujours qu’elle me le fait savoir une fois qu’elle est rentrée à la maison.

