Le meurtre de Ripudaman Singh Malik avait les caractéristiques d’un “coup” professionnel

Le meurtre de Ripudaman Singh Malik a toutes les caractéristiques d’un meurtre professionnel pour compte d’autrui, selon l’ancien solliciteur général de la Colombie-Britannique.

Kash Heed a fait ces commentaires lors d’une interview avec CTV News samedi, tout en discutant des défis auxquels il pense que les enquêteurs seront confrontés pour trouver le meurtrier de Malik – ou les tueurs.

Malik a été abattu jeudi matin devant son entreprise de Surrey. Les enquêteurs sur les homicides ont déclaré qu’une Honda CRV blanche s’était arrêtée plus de deux heures plus tôt et que les occupants avaient attendu Malik. Le véhicule a ensuite été retrouvé incendié dans une ruelle à proximité.

“Ce sont les caractéristiques d’un tueur à gages, ou de tueurs à gages, faisant ce type de travail, et c’est assez courant”, a déclaré Kash Heed, faisant référence aux similitudes avec d’autres fusillades qui se sont produites dans le Lower Mainland de la Colombie-Britannique, certaines liées au gang en cours. conflit.

“Ce sera une enquête difficile, et la GRC et d’autres organismes chargés de l’application de la loi vont vraiment devoir intensifier leur jeu et essayer de trouver un informateur confidentiel”, a déclaré Heed, ajoutant qu’il pense que la police devra trouver des moyens de garantir la sécurité de toute personne qui participe à l’enquête.

“Il y a des gens qui sauront ce qui est arrivé à M. Malik il y a quelques jours à Surrey, en Colombie-Britannique”, a déclaré Heed. “Mais ils ne vont pas se manifester si, en fait, ils craignent pour leur sécurité.”

Malik est connu pour la plupart comme l’un des deux hommes acquittés dans les attentats à la bombe d’Air India en 1985. Mais l’homme de 75 ans a une longue histoire à la fois dans les affaires de Surrey et dans les communautés sikhs.



Journaliste indépendant Gurpreet Singh écrit sur Malik et les attentats depuis plus de 20 ans. Il avait 15 ans lorsque ce qui est souvent décrit comme le pire meurtre de masse de l’histoire du Canada s’est produit et vivait en Inde à l’époque.

Singh est maintenant basé à Delta, en Colombie-Britannique, et a déclaré qu’il avait commencé à écrire sur Malik en 2000, lorsqu’il a été arrêté pour la première fois dans l’affaire Air India. Il a depuis mené de nombreuses interviews avec lui.

“De mon point de vue, il était très accessible, très social”, a déclaré Singh, ajoutant que la dernière fois que les deux hommes se sont parlé, c’était le mois dernier pour discuter du projet de Malik d’amener un groupe séparatiste sikh en Colombie-Britannique. Singh a déclaré que Malik essayait d’obtenir les droits de publier des écritures sikhs dans le Grand Vancouver, ce qui a indigné de nombreux groupes religieux.

“Cette tournée a été annulée à cause du contrecoup qu’il recevait de la communauté sikh”, a déclaré Singh. “Malik était très bouleversé à ce sujet, il l’a reconnu lors de la conversation que j’ai eue avec lui, mais il n’a jamais montré aucun signe de recevoir des menaces de mort.”

Ce sentiment a également été repris par des membres de la famille de Malik, qui ont déclaré qu’il ne s’inquiétait pas pour sa sécurité avant la fusillade mortelle.

Cette année également, Singh a déclaré que Malik avait créé «l’indignation» parmi certains membres de la communauté sikhe pour ses éloges publics du Premier ministre indien Narendra Modi, dont les lois agricoles controversées ont déclenché des manifestations massives de plusieurs mois de la part des agriculteurs punjabi et de leurs partisans.

“Près de l’élection du Punjabi plus tôt cette année, il (Malik) écrit une lettre à M. Modi, une lettre de soutien”, a déclaré Singh. “Les gens ont été offensés parce que peu de temps après la manifestation des agriculteurs, tout le monde a été offensé.”

Les enquêteurs sur les homicides ont déclaré qu’ils pensaient que Malik était ciblé mais que le motif de la fusillade n’était pas clair, exhortant le public à ne pas spéculer sur la question.

Le meurtre a suscité des réactions mitigées de la part de la communauté, beaucoup pleurant Malik en tant que co-fondateur de l’école Khalsa et de la Khalsa Credit Union. Sur les lieux de la fusillade, certains de ceux qui le connaissaient ont été visiblement ébranlés alors que les agents envahissaient le complexe.

D’autres qui continuent de soupçonner Malik d’être impliqué dans l’attaque d’Air India ont des sentiments plus compliqués alors qu’ils continuent de demander des comptes pour l’attentat à la bombe.