Le meurtre de Kian Pirfalak, neuf ans, enflamme les manifestations anti-gouvernementales en Iran

Des centaines de personnes en deuil se sont rassemblées vendredi dans le sud-ouest de l’Iran pour les funérailles de Kian Pirfalak, 9 ans, dont la famille affirme qu’il a été tué mercredi par les forces de sécurité de l’État. On pense qu’il est la plus jeune victime de la répression sanglante du gouvernement iranien pendant deux mois de manifestations à l’échelle nationale.

Les manifestants ont attaqué et incendié le séminaire d’Izeh mercredi, selon des médias liés à l’État et des vidéos en ligne.

Abdol Reza Saifi, vice-gouverneur de la province du Khouzistan, où se trouve Izeh, a déclaré jeudi à l’Agence de presse de la République islamique (IRNA) que les forces militaires et policières n’utilisent pas d'”armes de guerre” et s’appuient uniquement sur des techniques anti-émeutes. Mais les enquêtes de The Post, ainsi que d’autres médias et groupes de défense des droits, ont documenté l’utilisation apparente de balles réelles par les forces de sécurité iraniennes.