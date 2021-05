Le meurtre de George Floyd a lancé un mouvement mondial contre la brutalité policière – et une réaction réactionnaire

Dans une déclaration après sa rencontre avec la famille Floyd, Biden a exhorté les législateurs du Congrès à faire adopter une législation sur la justice pénale et la réforme de la police au nom de Floyd, un mois après que Chauvin ait été reconnu coupable de son meurtre. Le président a noté comment Floyd, selon les mots de sa fille Gianna, «a changé le monde» et a ouvert un nouveau chapitre dans la «bataille pour l’âme» du pays: «Son assassinat a lancé un été de protestation que nous n’avions pas vu depuis l’ère des droits civiques dans les années 60 – des manifestations qui ont uni pacifiquement des personnes de toutes races et générations pour en dire assez sur les meurtres insensés », a déclaré Biden.