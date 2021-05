Le meurtre de George Floyd a généré des œuvres d’art qui visaient à guérir et à créer des liens

Le meurtre de George Floyd a engendré des sentiments de rage, d’impuissance et de détermination chez des millions d’Américains. Cela a également généré un art puissant.

Des peintures murales de rue à la poésie personnelle, les artistes ont adopté une gamme de disciplines pour à la fois traiter l’événement émotionnel et se sentir partie d’une communauté partageant la même expérience au milieu d’une pandémie mondiale mortelle et de quarantaines de masse.

Artistes d’origines diverses ont répondu à un appel à soumissions USA TODAY inspiré par le meurtre de Floyd du 25 mai 2020 aux mains de l’ancien policier de Minneapolis et meurtrier condamné Derek Chauvin.

Parmi eux, Holly Anne Mitchell d’Indianapolis, dont les bijoux sont entièrement fabriqués à partir de coupures de journaux. Lorsqu’elle a entendu parler de la mort de Floyd, Mitchell a été submergée par «un sentiment d’impuissance». Puis elle s’assit à son établi.

Holly Anne Mitchell fabrique et vend des bijoux fabriqués à partir de coupures de journaux. Après le meurtre de George Floyd, elle a fait un collier « Je ne peux pas respirer » élaboré avec sa ressemblance et les titres de l’événement. Elle est photographiée ici en train de fabriquer ce collier.

Le résultat est un collier élaboré qui s’inspire à la fois de l’art africain et de sa foi catholique. L’élément central est une photo de Floyd, entourée d’une série de titres de journaux.

« M. La mort de Floyd symbolise le fardeau, la douleur et la peur que les Afro-Américains portent tous les jours », a écrit Mitchell dans son mémoire. «Il représente mon père, mes cousins ​​masculins, mes oncles et de nombreux autres êtres chers.»

Dans une interview, Mitchell, 50 ans, a déclaré que créer le collier «Je ne peux pas respirer» était un moyen de trouver «pas tout à fait un sentiment de guérison, mais au moins un réconfort de pouvoir m’exprimer à travers l’art. Je savais que je devais faire quelque chose, dire quelque chose.

La réponse de Mitchell fait partie d’une longue tradition historique qui trouve souvent des artistes servant de vecteurs aux sentiments de colère et de joie d’une population en général, a déclaré Casarae Lavada Abdul-Ghani, professeur adjoint d’études africaines à l’Université de Syracuse dans le nord de l’État de New York, qui donne souvent des conférences. à l’intersection des arts et des mouvements de protestation.

«Ce type d’art est personnel et découle d’un grief sur des questions laissées en suspens par la société», a-t-elle déclaré. «Ce que vous voyez avec l’art à la suite de cet incident est un effort pour exprimer l’empathie et les préoccupations concernant l’humanité.»

Abdul-Ghani voit un lien direct avec le mouvement artistique qui est né des manifestations pour les droits civiques des années 1960, lorsque des écrivains tels que Sonia Sanchez et Amiri Baraka ont mis à profit leur talent pour alimenter le mouvement des arts noirs alors qu’il aidait à faire pression pour un changement sociétal.

«Il y a certainement des parallèles entre hier et aujourd’hui dans la façon dont les artistes d’aujourd’hui utilisent leurs compétences pour discuter des questions avec lesquelles les gens se débattent, de la brutalité policière à simplement ce que signifie être américain», a-t-elle déclaré.

Pour Rodney Wilkinson, mettre un stylo sur papier l’a aidé à concentrer ses sentiments sur le meurtre de Floyd, qui allaient de la colère au désir d’éviter les stéréotypes. Il a dit qu’il avait délibérément appelé Chauvin par son nom dans son poème intitulé «À la mémoire de George Floyd», pour faire valoir que «tous les policiers ne sont pas comme ça».

«J’aime l’Amérique et j’aime ma ville» de Rochester, New York, a déclaré Wilkinson, 67 ans, un éducateur noir à la retraite qui est un ministre ordonné et travaille maintenant comme gardien.

«Si quelqu’un fait quelque chose de mal, je vais le contester», a-t-il déclaré.

Une strophe de son poème capture cette indignité:

M. Chauvin était un homme avec une rage silencieuse – caché par un badge sur une scène centrale Alors que se passerait-il si M. Floyd avait bu – Qu’est-ce qui provoquait la pensée puante de M. Chauvin? Il est à terre et menotté, quel diable. Neuf minutes, ce n’est pas long pour un genou sur le cou Il n’y avait aucune excuse – pour cet abus extrême et cruel.

Dans la chaleur des manifestations de Black Lives Matter de l’été dernier, Brian Downie 34, enseignant du primaire, de Santa Barbara, en Californie, a été poussé à sortir son carnet de croquis de 20 sur 17 pouces et ses crayons de couleur et laisser ses émotions se répandre sur la page. .

Le résultat a été un portrait global de désespoir et d’espoir qui semble préfigurer l’attaque du 6 janvier contre le Capitole américain par des partisans de l’administration pro-Trump, qui a entraîné cinq morts et des millions de dollars de dommages-intérêts.

Appelé «Molotov Cocktail Party à la Maison Blanche», le dessin présente à la fois des images historiques et actuelles, telles que les célèbres manifestations de poings levés par des coureurs noirs aux Jeux olympiques de Mexico en 1968 et la police anti-émeute face à des manifestants. Il y a aussi une Maison Blanche avec des flammes émergeant de ses fenêtres.

Un détail met en lumière un manifestant et un policier debout côte à côte, les mains levées – un geste souvent utilisé par les manifestants pour chanter «Arrêtez, ne tirez pas». Downie a déclaré que le dessin avait été inspiré par une manifestation locale à laquelle il avait assisté au cours de laquelle un policier avait pris un genou aux côtés du groupe pour honorer Floyd.

«J’ai essayé de montrer toutes les facettes des choses, y compris ce grand moment qui me donne encore des frissons, mais aussi des policiers en tenue anti-émeute parce que j’avais des amis à Seattle qui ont manifesté pacifiquement mais qui ont été assassinés par les flics», a-t-il déclaré.

L’œuvre a fourni une libération cathartique, a-t-il déclaré.

«Je peux passer un mois sur un dessin, mais cela est sorti en deux jours», a-t-il déclaré. «J’avais toute cette émotion à l’intérieur, parfois j’étais en colère, d’autres fois j’avais de l’espoir.

Eric Lee a l’habitude de travailler avec des gens heureux et souriants dans son travail de photographe de mariage à Washington, DC Mais depuis le meurtre de Floyd, l’artiste coréen américain se consacre de plus en plus à raconter en photos la naissance et la croissance de Black Lives Matter mouvement.

Lee savait que lorsque la pandémie s’atténuerait, il devrait faire un pèlerinage sur le site où Floyd a perdu la vie. Au cours d’une visite, il a photographié la devanture de magasin de Cup Foods que Floyd a visitée avant d’être tué et un mémorial de fortune aux Noirs américains tué par la police.

Une fois à Minneapolis, il s’est assuré d’approcher les autres sur les lieux pour pouvoir entendre leurs sentiments et leurs réflexions sur le meurtre de Floyd.

«Mon objectif avec mon art est que les gens voient ces images et se sentent obligés de se sentir solidaires les uns des autres, quelle que soit leur race, et de bouger pour résoudre ce problème systémique», a déclaré Lee, 42 ans. pour un traitement équitable. Nous sommes tous des êtres humains. »