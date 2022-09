Le meurtre de fonctionnaires mexicains reflète la brutalité du cartel

MEXICO CITY (AP) – Le meurtre de deux travailleurs des services publics dans le nord du Mexique pourrait être lié aux tactiques de la terre brûlée des cartels de la drogue en guerre, a déclaré jeudi le président mexicain.

Les cartels de la drogue au Mexique ciblent de plus en plus les communautés civiles dans leurs batailles de territoire, isolant les villes qui ne les soutiennent pas en coupant les routes et l’électricité, ou forçant les habitants à partir.

Mardi, des assaillants ont ouvert le feu sur deux camions transportant des travailleurs de la compagnie d’électricité publique sur une autoroute. Deux ouvriers se sont échappés et deux ont été tués.

Jeudi, le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré que la région de l’État frontalier nord de Sonora était le théâtre de combats entre gangs, qui avaient coupé l’électricité dans deux villages en guise de “représailles”.

“Il y a des combats entre groupes là-bas”, a déclaré López Obrador à propos de la zone autour du village d’Onavas, où l’attaque a eu lieu.

Alors qu’il a dit que les assaillants auraient pu confondre les camions utilitaires avec ceux d’un gang rival, López Obrador a noté “il y a une autre hypothèse qui suggère qu’ils exerçaient leurs fonctions en allant reconnecter l’électricité à deux villages qui avaient été coupés par l’un des groupes en représailles.

Dans l’État occidental de Michoacan, des cartels de la drogue en guerre ont périodiquement coupé des villages qui semblent soutenir un gang rival, en abattant des lignes électriques ou en creusant des tranchées sur les routes.

Mais l’attaque de mardi était inhabituelle, car jusqu’à présent, les cartels ont largement évité de s’en prendre aux fonctionnaires qui tentaient de reconnecter les routes ou les lignes électriques. De plus, la réanimation de la société d’électricité publique criblée de dettes, la Commission fédérale de l’électricité, a été l’une des principales initiatives politiques de López Obrador.

Les cartels de la drogue – y compris le gang La Linea basé à Ciudad Juarez et les factions du cartel de Sinaloa – se battent depuis des années pour les zones lucratives de production et d’expédition de drogue de l’État de Sonora.

Le conflit du cartel a peut-être joué un rôle dans les meurtres par embuscade en 2019 de neuf doubles citoyens américano-mexicains dans une zone rurale relativement proche d’Onavas.

Les trois femmes et six enfants des familles élargies Langford, LeBaron et Miller ont été pris en embuscade et tués par des assassins présumés de gangs de drogue le 4 novembre 2019.

Les premières enquêtes ont suggéré qu’une escouade d’hommes armés du gang La Linea avait monté l’embuscade pour tuer des membres du cartel rival. Cependant, des proches des victimes disent qu’à un moment donné, les hommes armés ont dû savoir qui ils tuaient.

The Associated Press