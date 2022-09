Le meurtre de fonctionnaires mexicains reflète la brutalité du cartel

Les cartels de la drogue au Mexique ciblent de plus en plus les communautés civiles dans leurs batailles de territoire, isolant les villes qui ne les soutiennent pas en coupant les routes et l’électricité, ou forçant les habitants à partir.

Les cartels de la drogue – y compris le gang La Linea basé à Ciudad Juarez et les factions du cartel de Sinaloa – se battent depuis des années pour les zones lucratives de production et d’expédition de drogue de l’État de Sonora.

Les trois femmes et six enfants des familles élargies Langford, LeBaron et Miller ont été pris en embuscade et tués par des assassins présumés de gangs de drogue le 4 novembre 2019.