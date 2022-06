Le meurtre brutal d’une femme choque le monde arabe

Naira Ashraf, 21 ans, a été mortellement poignardée lundi par un homme dont elle a rejeté les avances, selon les procureurs égyptiens qui ont déclaré que le suspect avait été arrêté devant l’université de Mansoura, dans le nord de l’Égypte, où l’incident s’est produit et où Ashraf étudiait.

La vidéo d’une caméra de vidéosurveillance à proximité montrant un homme attaquant une femme à l’extérieur de l’université est devenue virale dans le monde arabe cette semaine. Un avocat de la famille d’Achraf a confirmé à CNN que la vidéo montre l’incident au cours duquel Ashraf a été tué.

Le parquet égyptien a déclaré que le suspect avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel et qu’il sera jugé pour meurtre avec préméditation. La première audience du tribunal est prévue dimanche. CNN n’a pas pu joindre le suspect ou sa famille pour commenter, et il n’était pas immédiatement clair s’il avait un avocat.

“Certainement, le meurtre de Naira n’était pas un incident isolé”, a déclaré à CNN Lobna Darwish, responsable du genre et des droits de l’homme à l’Initiative égyptienne pour les droits de la personne (EIPR). “[But] nous sommes [now] voir plus de couverture de la violence contre les femmes.”

Les données manquent car de tels incidents ne sont pas correctement documentés par l’État, a déclaré Darwish, mais des cas d’abus sont vus dans les nouvelles presque tous les mois. “Nous constatons des schémas alarmants”, a-t-elle ajouté.

L’équivalent arabe du hashtag #Justice_for_Naira_Ashraf est largement répandu dans les pays arabes depuis le meurtre.

“Nous avons besoin d’une loi qui combat la violence”, a déclaré Azza Suliman, avocate égyptienne et présidente du Centre pour les femmes égyptiennes et l’assistance juridique. Il doit également y avoir un discours autour des femmes qui soit respectueux et digne afin de créer la confiance entre les femmes et l’appareil d’État, a-t-elle ajouté.

Le père de la femme tuée, Ashraf Abdelkader, a déclaré à CNN que le suspect avait demandé plusieurs fois de l’épouser mais avait été rejeté. Le suspect aurait également créé de faux comptes pour la suivre sur les réseaux sociaux, a-t-il ajouté. Finalement, Abdelkader a demandé une ordonnance restrictive en avril.

“Elle ne voulait pas se marier, elle voulait poursuivre sa carrière (…) et voulait être hôtesse de l’air”, a déclaré Abdelkader.

Darwish a déclaré que la victime et sa famille avaient épuisé toutes les mesures pour protéger Achraf, “et encore une fois, tout le système – qu’il soit social ou juridique, a échoué”.

Suliman a déclaré que pour que les femmes se sentent à l’aise de signaler de tels incidents, il est nécessaire de “réhabiliter les voies de la justice, qui comprennent la police, les juges et le parquet”.

Certains ont répondu au meurtre en blâmant la victime. Une ancienne animatrice de télévision controversée, Mabrouk Atteya, a déclaré dans une vidéo sur les réseaux sociaux que les femmes “devraient se couvrir” pour empêcher les hommes de les tuer.

“Les femmes et les filles devraient se couvrir et s’habiller de manière lâche pour arrêter la tentation… si vous sentez que votre vie est précieuse, quittez la maison complètement couverte pour empêcher ceux qui vous veulent de vous massacrer”, a déclaré Atteya dans un flux en direct.

Les commentaires d’Atteya ont suscité l’indignation sur les réseaux sociaux et déclenché une campagne sur les réseaux sociaux appelant à son arrestation.

Darwish a noté que si l’Égypte va de l’avant avec des lois plus strictes sur le harcèlement sexuel, l’application fait toujours défaut au sein de la police et de la société, ce qui à son tour décourage de nombreuses femmes de demander une assistance juridique.

Les services d’information de l’État égyptien n’ont pas répondu à la demande de commentaires de CNN. Le Conseil national égyptien des femmes n’a pas pu être joint.

Le harcèlement est illégal en Égypte, et en juin de l’année dernière, l’État a renforcé les lois sur le harcèlement sexuel, augmentant les amendes et prolongeant les peines de prison, selon les médias d’État.

En 2019, le Programme des Nations Unies pour le développement a classé l’Égypte au 108e rang sur 162 pays mesurés sur les inégalités entre les sexes en matière de santé, d’autonomisation et d’activité économique.

L’année dernière, neuf femmes ont été poursuivies pour violation des valeurs familiales après avoir publié des vidéos dans lesquelles elles dansaient et chantaient et invitaient des millions de followers à gagner de l’argent sur les plateformes de médias sociaux, a rapporté Reuters.

“Lorsque l’État soutient ce genre de discours de quelque manière que ce soit en criminalisant les femmes pour la façon dont elles s’habillent ou dont elles se présentent, cela donne le feu vert à ces personnes”, a déclaré Darwish, faisant référence aux hommes qui imposent la pudeur et la moralité. sur les femmes.

“Cela arrive souvent”, a déclaré Darwish, faisant référence à la violence contre les femmes. “Tout simplement pas devant la caméra.”

Céline Alkhaldi de CNN a contribué à ce reportage.

Le résumé

Les partis soutenus par l’Iran se renforcent après la sortie des sadristes du parlement irakien

Le parlement irakien a prêté serment jeudi à des dizaines de nouveaux députés pour remplacer un bloc fidèle au puissant religieux chiite Moqtada al-Sadr, renforçant ainsi le pouvoir des politiciens rivaux soutenus par l’Iran à l’assemblée.

Arrière plan: Le bloc des 73 parlementaires sadristes a démissionné il y a deux semaines après des mois d’impasse sur la formation d’un nouveau gouvernement. Le législateur Ahmed Rubaie, dont le parti fait partie d’un bloc soutenu par l’Iran, a déclaré que la coalition était désormais la principale force du parlement de 329 sièges.

Pourquoi est-ce important: Le parti de Sadr a été le plus grand vainqueur des élections générales d’octobre, et son succès avait soulevé la possibilité qu’il puisse mettre à l’écart ses rivaux soutenus par l’Iran qui avaient dominé la politique en Irak pendant des années. Sadr critique l’Iran et entretient des liens cordiaux avec les États arabes du Golfe opposés à l’Iran.

Un haut responsable de l’UE se rend à Téhéran pour discuter de l’accord sur le nucléaire iranien

Le haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères, Josep Borrell, devait se rendre en Iran vendredi et samedi pour discuter de la relance de l’accord nucléaire de 2015, selon un tweet sur son compte officiel.

Arrière plan: Un accord pour réappliquer l’accord nucléaire de l’Iran de 2015 avec les puissances mondiales semblait proche en mars, mais les pourparlers ont été bouleversés en partie par un différend sur la question de savoir si les États-Unis devraient retirer l’élite iranienne des Gardiens de la révolution de la liste des organisations terroristes étrangères. Borrell rencontrera le ministre iranien des Affaires étrangères. “La diplomatie est le seul moyen de revenir à la pleine mise en œuvre de l’accord et d’inverser les tensions actuelles”, a tweeté Borrell.

Pourquoi est-ce important: Le mois dernier, l’UE a convenu d’une interdiction partielle des importations de pétrole russe dans l’espoir de paralyser l’effort de guerre de Moscou en Ukraine. Alors qu’elle dépendait auparavant de la Russie pour plus de 20 % de ses importations de pétrole, l’Europe tente désormais de trouver des sources alternatives. Un accord nucléaire avec l’Iran lèverait les sanctions et pourrait ramener son pétrole sur le marché, refroidir les prix et combler certaines des lacunes laissées par le boycott pétrolier russe.

La Turquie et Israël travaillent à la restauration des ambassadeurs

La Turquie et Israël travaillent au rétablissement des relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs, a déclaré jeudi le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue israélien Yair Lapid.

Arrière plan: Des mois de réchauffement des relations ont eu lieu entre Israël et la Turquie après plus d’une décennie de liens tendus. Les tensions ont culminé en 2018 lorsque les deux pays ont expulsé des ambassadeurs. Ils ont cependant trouvé un terrain d’entente dans les discussions autour de l’énergie. Lors de la première d’une telle visite d’un responsable turc en 15 ans, Cavusoglu s’est rendu en Israël le mois dernier pour encourager une coopération économique élargie.

Pourquoi est-ce important: Israël est un État clé de plus dans la région qui améliorerait les relations avec la Turquie. Autrefois ostracisée par les géants régionaux de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, ainsi que par l’Égypte, la Turquie raccommode désormais ses liens avec plus d’un ancien ennemi. Mercredi, Erdogan a rencontré le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane.

Que regarder

Amineh Kakabaveh, qui a combattu en tant que membre des peshmergas kurdes et qui est députée suédoise depuis 14 ans, explique à Becky Anderson de CNN pourquoi elle se bat pour les droits des Kurdes au milieu de l’opposition de la Turquie à la candidature suédoise à l’OTAN. Regardez l’interview ici.

Autour de la région

Les opérateurs de téléphonie mobile aux Émirats arabes unis vont au-delà des numéros de téléphone en permettant aux utilisateurs de se contacter via des “tags” – et ils les vendent pour beaucoup d’argent.

Les balises serviront de raccourcis vers les numéros de téléphone. Ils se composent d’un hashtag suivi de un à cinq chiffres. La principale société de télécommunications du pays, e& (anciennement connue sous le nom d’Etisalat), a commencé à vendre aux enchères certains des numéros les plus recherchés.

Dans un pays obsédé par les chiffres distingués, certaines balises font l’objet d’offres se chiffrant en millions de dirhams.

Certaines des balises à gagner incluent #10, #1234, #11 et #55555.

Bien que les offres finales n’aient pas été annoncées, les enchères pour le tag #10 ont atteint 1,5 million de dirhams (408 000 $) tandis que le #15 a atteint 800 000 dirhams, selon Khaleej Times, un journal local.

“#TAG n’est pas seulement un numéro de téléphone court unique, mais aussi un outil de marketing et de communication innovant”, a déclaré Omar Matar Al Manna, directeur exécutif d’Emirates Auction, qui organise la vente. “La création d’un numéro VIP personnel à l’entreprise les distingue et attire facilement de nouveaux clients”, a-t-il déclaré à l’agence de presse officielle WAM.

Le pays a vu des offres pour des numéros de téléphone et des plaques de voiture atteindre des millions de dirhams dans le passé. En avril, le numéro de plaque d’immatriculation “2” d’Abou Dhabi a été vendu aux enchères pour la modique somme de 6,3 millions de dollars, tandis qu’un numéro de téléphone traditionnel a été vendu l’année dernière pour plus de 800 000 dollars.

Par Mohamed Abdelbary

photo du jour