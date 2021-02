Le métro MTA de New York fonctionnera plus longtemps dans la nuit la semaine prochaine

Les métros de la ville de New York reprendront bientôt leur fonctionnement plus longtemps dans la nuit, ont annoncé lundi les responsables des transports en commun, marquant un pas vers la reprise d’une vie normale au milieu de la pandémie de coronavirus.

À partir de lundi prochain, le système de métro ne cessera de fonctionner que de 2 h à 4 h du matin, au lieu de la fermeture actuelle de 1 h à 5 h, a déclaré Patrick J.Foye, président de la Metropolitan Transportation Authority, qui supervise le transit autour de New York. .

M. Foye a décrit le déménagement comme une réouverture progressive, bien qu’il n’ait pas donné de date à laquelle les fonctionnaires mettront fin complètement à la première fermeture du service régulier de nuit dans l’histoire.

La fermeture de nuit a commencé en mai dernier, lorsque le virus a déchiré New York et le gouverneur Andrew M. Cuomo a ordonné que le célèbre système de métro de la ville soit fermé pendant la nuit pour la désinfection. M. Cuomo – qui contrôle l’agence de transport en commun de New York – a déclaré que le métro reprendrait ses activités 24h / 24 une fois la pandémie terminée. Le gouverneur a été fortement critiqué pour la fermeture, qui Les défenseurs des transports en commun disent que cela nuit à des milliers de travailleurs essentiels qui ont été obligés de trouver d’autres moyens de voyager.