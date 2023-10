Le métro du comté de King renforce la sécurité après la fusillade mortelle dans un bus

Le métro du comté de King renforce la sécurité sur la ligne H après qu’une personne ait été mortellement abattue alors qu’elle se trouvait à bord d’un bus à White Center mardi soir.

La victime, qui n’a pas encore été publiquement identifiée, a été tuée vers 17 heures alors que le bus s’arrêtait près de la 15e Avenue Sud-Ouest et de Southwest Roxbury Street, selon le bureau du shérif du comté de King.

Le tireur était toujours en liberté mercredi soir, malgré une opération de recherche par hélicoptère dans la zone après la fusillade. Les détails sur ce qui a conduit à la fusillade n’ont pas été divulgués.

« Ces incidents sont isolés et rares, et nous sommes reconnaissants que les autres passagers et notre opérateur de transport en commun n’aient pas été blessés », a déclaré Metro dans un communiqué mercredi. « Nous prenons très au sérieux des incidents comme celui-ci. »

L’agence a déclaré qu’il y aurait une présence de sécurité supplémentaire sur la ligne de bus « dans un avenir prévisible ».

Les adjoints du shérif du comté de King fournissent des services de police de transport en commun pour Metro et Sound Transit. En cas d’incident de sécurité, Metro a déclaré que les opérateurs de transports en commun informent le centre de contrôle des transports en commun, qui à son tour avertit les forces de l’ordre locales.

« Nous sommes convaincus que (KCSO) continuera à pourvoir les postes vacants, ce qui contribuera à recruter davantage d’agents dans l’ensemble de ses zones de juridiction, y compris les transports en commun », a déclaré Metro dans son communiqué de mercredi. « Entre-temps, Sound Transit a approuvé quatre nouveaux contrats de sécurité plus tôt cette année, afin que l’agence soit en mesure de répondre à ses besoins en personnel et d’accroître sa présence en matière de sécurité. »

La fusillade dans un bus de mardi fait suite à l’attaque au marteau de la semaine dernière dans le hall souterrain des passagers de la station Beacon Hill de Sound Transit, qui a blessé un homme et une femme dans la soixantaine. La police de Seattle demande l’aide du public pour identifier l’agresseur, qui a été filmé par des caméras de sécurité portant un marteau sur le quai d’un tramway et à bord du train.

En juillet, un homme a poignardé 18 fois un autre passager à bord du tramway près de la gare d’Othello, sans provocation, devant d’autres passagers. s’est avancé et a sauvé la victime. Lors d’une autre attaque ce mois-là, quelqu’un a matraqué un homme à la station Sodo avec une pierre.

Des attaques ont eu lieu malgré les promesses et les budgets de sécurité plus élevés cette année à Sound Transit.

Les journalistes du Seattle Times, Lauren Girgis et Mike Lindblom, ont contribué à ce rapport.