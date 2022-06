Le métro de New York promet d’être accessible à 95 % d’ici 2055

De nombreuses lignes de métro individuelles ont des tronçons importants qui sont interdits aux utilisateurs de fauteuils roulants, y compris des zones à l’extérieur de Manhattan où l’écart entre les ascenseurs accessibles est supérieur à 10 arrêts.

Les défenseurs des droits des personnes handicapées tentent depuis des années de pousser l’autorité des transports à améliorer l’accès, en mettant particulièrement l’accent sur le manque de service d’ascenseur. En 2017, un groupe d’organisations de personnes handicapées et de résidents handicapés a intenté une action en justice devant un tribunal d’État, affirmant que le manque d’ascenseurs du système de transport en commun constituait une violation de la loi sur les droits de l’homme de la ville.

Deux ans plus tard, un autre groupe de plaignants a intenté une action en justice fédérale accusant l’agence de transport en commun d’avoir enfreint l’Americans With Disabilities Act – qui interdit la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans les établissements publics – lorsque les autorités ont rénové les stations de métro sans installer d’ascenseurs, de rampes ou d’autres logements similaires.

Lorsque l’Americans With Disabilities Act a été adoptée en 1990, elle exigeait que toutes les installations publiques construites après 1993 soient accessibles. Bien qu’une grande partie du système de métro soit beaucoup plus ancienne, l’agence de transport en commun a conclu en 1994 un accord avec le gouvernement fédéral pour rendre 100 «stations clés» accessibles d’ici 2020, un objectif qu’elle a atteint.

Les responsables des transports en commun ont été critiqués pour la lenteur, ce que les usagers handicapés ont qualifié d’insuffisant compte tenu de l’étendue et de la portée du système de métro, qui fonctionne 24 heures sur 24 et compte le plus grand nombre de stations de toutes les villes du monde.

Des systèmes de transport relativement plus récents, y compris ceux de San Francisco et de Washington, sont entièrement accessibles. Dans le passé, les responsables des transports en commun de New York ont ​​déclaré que la modernisation du système souterrain vieillissant serait trop coûteuse et que bon nombre de ses stations étaient trop anciennes pour être rénovées efficacement.