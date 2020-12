Le métro de Delhi est considéré comme la bouée de sauvetage de la capitale nationale car il permet de faire la navette quotidiennement des milliers de personnes. Cette année, il a accompli 18 ans de fonctionnement. Alors que 2020 touche à sa fin, le métro de Delhi a clôturé vendredi l’année en partageant quatre photos.

La légende de l’article se lit comme suit: «2020 en 4 photos. # 2020Rewind. » Ces images montrent comment les choses étaient avant, pendant et après la COVID-19[feminine confinement. Sur la première photo, on peut voir une foule de navetteurs dans une station de métro très fréquentée. Les deuxième et troisième images montrent une gare vide et un autocar pendant la COVID-19[feminine confinement. La dernière photo donne une idée de la façon dont les voyages dans le métro de Delhi ont changé après la fin de la COVID-19[feminine confinement.

« Les opérations sur le réseau du métro de Delhi sont aujourd’hui entrées dans l’âge adulte, alors que DMRC a terminé 18 ans de démarrage des opérations de passagers depuis l’année 2002 », a déclaré Delhi Metro dans un communiqué de presse.

Le service de métro a été mis en service le 25 décembre 2002 sur le tronçon Shahdara-Tis Hazari, long de 8,4 kilomètres.

Le métro de Delhi exploite actuellement 11 lignes couvrant 390 kilomètres. Il fait partie des plus grands réseaux de métro au monde. Le transporteur public propose le tout premier service de train sans conducteur entièrement automatisé du pays sur 37 km de la ligne Magenta. Le Premier ministre signalera le service de train automatisé sans conducteur qui circulera entre Janakpuri West et le jardin botanique. Le Premier ministre lancera également une carte nationale de mobilité commune pleinement opérationnelle pour les voyages sur la ligne Airport Express le 28 décembre.

Le transporteur public exploite régulièrement environ 350 rames 18 heures par jour. Ces rames effectuent plus de 5 000 trajets dans les 285 gares du réseau.

Le métro de Delhi a dû arrêter ses services en mars lorsque le verrouillage national a été imposé pour empêcher la propagation de la COVID-19[feminine . Le service a repris de manière graduelle à partir du 7 septembre. Maintenant, les règles relatives aux déplacements en métro ont été modifiées. Les navetteurs sont tenus de porter des masques faciaux et de maintenir une distance sociale dans le train. Ils doivent laisser un espace d’un siège lorsqu’ils sont assis dans le métro.

Avant le déclenchement de la coronavirus , « environ 65 voyages de lakh étaient effectués en semaine dans le métro. »

Le service de métro est également connu pour sa ponctualité et il n’a pas été impacté même après l’expansion massive de l’échelle des opérations. Le métro de Delhi a établi de nouvelles références en matière de construction et d’exploitation.