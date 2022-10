Le métro de Delhi rejoint la tendance POV, découvrez leur mème hilarant sur la création de bobines à l’intérieur du train

Après que plusieurs utilisateurs d’Instagram aient partagé des bobines créées à l’intérieur des trains du métro de Delhi, Delhi Metro Rail Corporation a sauté sur la tendance des mèmes POV pour sensibiliser le public au problème. Mercredi, la Delhi Metro Rail Corporation a emprunté une image modifiée des juges indiens du meilleur danseur 2 et a hilarant demandé aux passagers de montrer leurs talents de danseur sur une scène et non à l’intérieur du train.

Le tweet sur leur page officielle disait : « Pov : Des gens fabriquent des bobines dans le métro de Delhi. Métro mein Safar karien. Souffrez na karaye. (Voyagez dans le métro, ne laissez pas les autres souffrir). Le tweet était accompagné d’un slogan hilarant : « Kala ka safar manch tak hai. Metro mein nahi (Le voyage pour montrer votre talent se limite à la scène. Pas au métro) ».

Le mème spécialisé dans le métro de Delhi présentait les 3 juges du meilleur danseur indien 2 donnant leurs jugements aux Instagrammers dans des bulles : Geeta Kapur dit : « Beta, yahan dance nahi karte ». Malaika Arora demande : « Vous ne pensez pas que ce n’est pas le bon endroit ? et Terence Lewis commente: “Apke steps bohot sahi hain lekin jagha nahi (Vos pas sont parfaits mais ce n’est pas l’endroit).”

Voir le tweet ici :

Point de vue : Des gens qui fabriquent des bobines à l’intérieur #DelhiMetro. मेट्रो में ‘SAFAR’ करें

‘SOUFFRIR’ ना कराएँ। pic.twitter.com/IWiUAWrAnZ — Delhi Metro Rail Corporation I कृपया मास्क पहनें😷 (@OfficialDMRC) 28 septembre 2022

Les internautes ont été très impressionnés par la vision hilarante de DMRC sur cette situation en cours. “Admin s’est réveillé et a choisi la violence aujourd’hui”, a écrit un utilisateur.

L’administrateur s’est réveillé et a choisi la violence aujourd’hui😂😂 – Rajat Rawat (@249rajat) 28 septembre 2022

Un autre utilisateur a tweeté : “Tellement vrai ! Les gens devraient comprendre cette chose. Cela crée un certain inconfort pour les autres.

Tellement vrai! Les gens devraient comprendre cette chose. Cela crée un certain inconfort pour les autres. 😶 – Himanshu Aggarwal (@HimanshuMs11) 30 septembre 2022

Pendant ce temps, plusieurs internautes ont fait connaître à haute voix leur inconfort quotidien de voyager dans le métro de Delhi. Les problèmes quotidiens comme rester coincé dans la ligne bleue, les problèmes de propreté dans et autour de la gare et les problèmes concernant les cartes de métro ont été exprimés. Un Twitterati a écrit: “J’étais fier en tant que Delhiite de DMRC, mais maintenant, voyager dans d’autres États m’a fait réaliser à quel point DMRC doit améliorer ses équipements, son service, sa propreté, etc. Faites quelque chose à ce sujet.”

En tant que Delhiite, j’étais fier de DMRC, mais maintenant, voyager dans d’autres États m’a fait réaliser à quel point DMRC doit améliorer ses équipements, son service, sa propreté, etc.

Faites quelque chose à ce sujet. — Éligible_Guitarist (@Guitarist_Banda) 30 septembre 2022

Que pensez-vous du mème DMRC ? Faites le nous savoir dans la section “Commentaires”.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici