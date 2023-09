Le MetLife Stadium favori pour accueillir la finale de la Coupe du monde

Il faudra encore du temps avant que la Coupe du monde ne démarre aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’un des conflits les plus intrigants, cependant, va être résolu avant même le début du tournoi. En fait, cela n’a rien à voir avec la bataille sur le terrain.

Il reste à décider quelle ville américaine accueillera la finale de la Coupe du monde trois ans avant le début du tournoi de football le plus important de la période quadriennale.

Les trois principaux prétendants à l’organisation de ce grand événement se trouvent tous aux États-Unis.

Les villes du monde entier souhaitent accueillir le match de championnat, mais seules trois seront reconnues comme véritables prétendantes. Des villes comme Los Angeles, New York et Dallas sont incluses. Le stade SoFi, le stade AT&T et le stade MetLife sont tous situés dans ces métropoles.

Que proposent ces trois options ?

Los Angeles est un centre médiatique majeur et sa taille signifie que les voyageurs se heurtent rarement à des embouteillages lorsqu’ils traversent la ville. En 1994, la finale de la Coupe du monde masculine s’est déroulée au Rose Bowl de Los Angeles, et en 1999, la finale de la Coupe du monde féminine s’y est déroulée.

Cependant, comme le football américain était au centre de la conception du SoFi Stadium, l’avantage historique de Los Angeles a été légèrement atténué.

En revanche, plus de 100 000 spectateurs pourraient désormais être accueillis au stade AT&T de Dallas grâce à un projet d’agrandissement. Le site, qui a ouvert ses portes en 2009, devrait être rénové à temps pour la Coupe du Monde.

Il y a ensuite le MetLife Stadium, où en moyenne 80 000 personnes sont attendues pour regarder chaque match de Coupe du monde. Financièrement, l’augmentation du calendrier des matchs pourrait compenser la perte d’un match de championnat, mais elle ne peut pas remplacer le prestige que procure le fait de jouer à domicile pour l’événement phare du tournoi.

Lequel est préféré ?

Le Times rapporte que le nouveau favori pour accueillir la finale de la Coupe du monde 2026 serait le MetLife Stadium, domicile des Giants de New York. Un match de championnat au MetLife Stadium serait plus pratique pour les téléspectateurs de différents fuseaux horaires et susciterait plus d’intérêt que les autres concurrents.

Cependant, certains craignent que la forte chaleur qui règne dans la ville ne compromette l’événement. Cela donne un léger espoir au stade AT&T car il dispose d’un intérieur et d’un toit climatisés.

Néanmoins, il semble que Los Angeles soit hors course puisque la surface du SoFi Stadium ne répond pas aux spécifications de la FIFA, ajoute le rapport.

Crédit photo : IMAGO / Icon Sportswire