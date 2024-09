Le métier d’être Beyoncé Knowles-Carter

Je m’inspire de choses qui comblent un vide, résolvent un problème ou qui n’existent pas encore. Sinon, je ne suis pas attiré par l’opportunité.

J’essaie de me mettre au défi, ainsi que les gens qui m’entourent, de penser différemment. Je pense qu’une grande partie du succès réside dans votre vision de la vie. Chaque déception est une opportunité de croissance. Une opportunité de changer de cap. Je fais confiance à Dieu, même lorsque j’ai l’impression de ne pas voir la lumière au bout du tunnel. Je sais que la terre va s’ouvrir pour moi.

Après avoir décidé de créer la marque, vous avez découvert qu’un de vos arrière-grands-pères, Davis Hogue, était lui-même un fabricant de whisky moonshine. Renaissance a également été dédié à un membre de votre famille et en partie inspiré par lui. Qu’est-ce qui vous a poussé à commencer à vous intéresser de si près à vos racines, et qu’avez-vous découvert d’autre ?

Ce qui est ironique et fatal, c’est que je savais que je voulais créer une marque de whisky avant même de connaître l’histoire de mon arrière-grand-père. Découvrir mon histoire a été profondément inspirant et motivant. L’héritage de notre whisky remonte à plus de 200 ans, à un homme noir de l’Alabama dans les années 1800… un homme qui était un homme d’affaires et un entrepreneur, mais qui n’aurait jamais eu l’occasion de créer un whisky grand public à l’époque. Les barrières systémiques ne l’auraient pas permis. Mais il s’avère que les mains de mon arrière-grand-père ont planté la graine qui a jeté les bases, et nous lui rendons hommage de la manière la plus profonde qui soit. C’est plus qu’une simple entreprise ; c’est l’accomplissement d’un héritage.

Je crois fermement que le passé, le présent et l’avenir sont étroitement liés. Notre histoire est un portail vers notre avenir. Je me sens connecté à mes ancêtres et je crois qu’ils nous guident, moi et ma famille. J’essaie de garder mon cœur ouvert à leurs conseils. Je suis une extension de mon oncle Johnny, de mon arrière-grand-père, de ma grand-mère Agnéz Deréon. J’aime les choses qu’ils aimaient, avant que je sache qu’ils les aimaient.

Avant que quiconque ne sache que j’étais associé à SirDavis, je voulais que la marque soit acclamée par la critique en raison de son goût et de son savoir-faire. J’étais déterminé à présenter notre produit aux critiques les plus exigeants et à gagner leur respect pour la force du whisky lui-même. Après avoir finalisé notre recette, nous avons commencé à soumettre le whisky à des concours de dégustations de critiques dans le monde entier. Il n’y avait aucune trace de « Beyoncé » sur les bouteilles ou dans aucun élément de la marque. C’était très intentionnel.

Il a fallu des années de travail acharné pour se sentir suffisamment en confiance pour y parvenir. Des années de tests, d’essais et de perfectionnement, ce qui est finalement devenu la recette finale de SirDavis.

Mes rêves, mes passions, mes compétences, mes peurs, mes traumatismes, mes schémas, tout cela est lié à mes ancêtres. Ils font partie de moi et moi d’eux. Et je suis honorée de partager l’héritage de ma famille.

Vous venez de sortir votre huitième album et lorsque vous prenez du recul et que vous regardez l’étendue de votre discographie, que voyez-vous ? Qu’espérez-vous voir une fois tout cela terminé ?

Je suis fière de ce que j’ai pu accomplir, mais je suis aussi consciente des sacrifices que j’ai faits, les miens et ceux de ma famille. Il fut un temps où je me forçais à respecter des délais irréalistes, sans prendre le temps de profiter des avantages que je recherchais pour travailler si dur. Rares sont ceux qui, à la fin des années 90, ont appris à se concentrer sur la santé mentale. À l’époque, je n’avais pas vraiment de limites et je disais oui à tout. Mais j’ai payé mes cotisations au centuple. J’ai travaillé plus dur que quiconque que je connaisse. Et maintenant, je travaille plus intelligemment. Au final, la plus grande récompense est la joie personnelle. Ce que j’ai créé a-t-il poussé les autres à penser librement et à croire en l’impossible ? Si la réponse à cette question est oui, alors c’est le cadeau.

Votre album de 2011, 4, était délibérément anti-pop – ou du moins « anti-tendance » – par rapport à ce qui se passait dans la musique pop à l’époque, ce qui, avec le recul, ressemble au début de votre approche de tous vos albums de cette façon.

Je ne dirais pas que j’étais anti-pop. Je respectais la pop. Mais c’était une époque où tout le monde faisait de la musique pop/dance, et où le R&B et la soul se perdaient. C’était populaire et amusant, mais ce n’était pas mon truc. Ce n’était pas là que je voulais aller avec ma carrière musicale à cette époque. J’aspirais à quelque chose de plus profond et de plus musical. C’est à ce moment-là que j’ai sorti « 1+1 » et « Love On Top ».

Dans le même ordre d’idées, votre décision de vous éloigner des clips musicaux était-elle délibérée ? Vous avez été le pionnier et le perfectionné de l’album visuel à un tel point qu’il était frappant de voir Carter le cow-boy et Renaissance publié sans aucun.

Je pensais qu’il était important qu’à une époque où tout ce que nous voyons est visuel, le monde puisse se concentrer sur la voix. La musique est si riche en histoire et en instrumentation. Il faut des mois pour la digérer, la rechercher et la comprendre. La musique avait besoin d’espace pour respirer par elle-même. Parfois, un visuel peut être une distraction par rapport à la qualité de la voix et de la musique. Des années de travail acharné et de minutie ont été consacrées à un album qui a pris plus de quatre ans ! La musique suffit. Les fans du monde entier sont devenus le visuel. Nous avons tous eu le visuel en tournée. Nous avons ensuite eu plus de visuels grâce à mon film.

Vous avez comparé votre activité à celle d’un athlète, et tous les athlètes, quel que soit leur sport, ont une sorte de tic-tac qui les attend à mesure qu’ils vieillissent. Pensez-vous parfois à la fin de votre carrière, même si elle est lointaine ?

Je soumets mon corps à des conditions extrêmes depuis plusieurs décennies. J’ai toujours essayé de performer au niveau de mes athlètes préférés lors de mes tournées, sauf que je porte des cristaux brodés et des talons hauts, haaaa !