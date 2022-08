Le métier d’acteur perfectionné à Rock Falls High School, Timber Lake Playhouse – Shaw Local

ROCK FALLS – Il n’a pas fallu longtemps aux gens pour voir que l’acteur Frank Harts avait quelque chose de spécial.

Il répond au casting de la prestigieuse Julliard School. À partir de là, c’est parti pour une carrière qui mettrait son visage devant des millions de personnes, sur scène, à la télévision et au cinéma. Harts incarnera ensuite le leader des droits civiques James Farmer dans le prochain drame Netflix “Rustin”, basé sur la vie du défenseur des droits des homosexuels Baynard Rustin.

Mais avant tout ça, il y avait la scène Tabor Gymnasium à Rock Falls High School. C’est là que les gens remplissaient les gradins et les chaises pliantes pour voir leurs fils, leurs filles, leurs amis et leur famille jouer. Certains qui ont vu Harts ont sûrement pensé: “Ce gamin va aller quelque part un jour.”

Frank Harts est présenté avec son cadre du Rock Falls High School Thespian Club Hall of Fame en mai lors d’une présentation au Tabor Gymnasium, scène de ses premières productions scéniques. (Alex T. Paschal/[email protected])

Le diplômé RFHS de 1998 est allé quelque part, mais il n’a jamais oublié où tout a commencé, et en mai, il est revenu en tant que premier membre du Performing Arts Hall of Fame de l’école.

“Je viens d’humbles débuts, comme beaucoup d’entre nous, et quand je suis entré pour la première fois dans les couloirs de Rock Falls High School, je n’avais aucune idée que cela allait être le voyage, que je finirais comme le premier artiste à être intronisé dans un temple de la renommée », a déclaré Harts, 42 ans. “Je pensais que j’allais peut-être me retrouver dans une sorte de problème, mais heureusement, j’avais un excellent système de soutien composé de ma famille et d’enseignants qui m’ont vraiment aidé.”

Harts a commencé à jouer dans des pièces sous la direction de Peg Hoffmiller.

Ensuite, c’est Judy Thome, professeur de théâtre de longue date de l’école, qui a vu le potentiel de Harts après seulement quelques représentations. Kelly Schaefer, qui a aidé Thome sur plusieurs pièces, a également vu quelque chose de spécial.

Judy Thome, professeur d’anglais au Rock Falls High School, apparaît sur une photo de l’annuaire Cavalcade de 1982. Elle était l’un des instructeurs qui ont influencé Frank Harts.

Les deux professeurs sont restés en contact avec Harts longtemps après le lycée. En fait, le personnage de détective de Harts dans le drame “Prodigal Son” de Fox-TV, JT Tarmel, est nommé en l’honneur de Thome, décédé en 2020.

“Judy Thome était la plus grande professeure d’art dramatique et coach qui soit jamais sortie d’ici”, a déclaré Harts. “C’est elle qui m’a vraiment donné une chance en première année. J’étais juste un nouveau gars, mais elle pensait que j’avais le talent. Donc, recevoir cet honneur après notre voyage ensemble pendant quatre ans, c’est vraiment quelque chose.

Au cours de la première année de Harts, Schaefer est entré dans le fauteuil du réalisateur pour “One Dead Dolly”.

“Je ne sais pas s’il a vraiment beaucoup changé”, a déclaré Schaefer. « Il est vraiment confiant. En tant que lycéen, il l’était vraiment. Ça ne m’étonne pas de savoir où il est. Quand je lui parle, c’est la même personnalité, vraiment. Il est juste plus âgé.

“Je me souviens qu’elle était un esprit brillant, dédié au métier”, a déclaré Harts à propos de Schaefer. “C’est une fan des arts, ce qui pour moi signifiait quelque chose.”

Parmi les autres performances de Harts au lycée, citons «Aladdin», «Talk about Entertainment», «Dirty Dealings in Dixie», «That’s Entertainment», «The Cave Cat», «Stefanie Hero», «The Glass Menagerie», «Rip’s Historical Review », « A Midsummer Night’s Dream » et « I’m Not Rappaport ». Dans les compétitions d’acteur, Harts a joué en duo dramatique et en déclamation oratoire, et s’est qualifié pour la finale d’État de sa première année.

À sa dernière année, Harts étudiait déjà pour des auditions à Julliard et recevait des éloges dignes d’un annuaire, comme “le plus susceptible de réussir” et “le plus susceptible d’être dans un talk-show”.

La scène n’était pas la seule activité parascolaire pour laquelle Harts trouvait du temps: Key Club, conseil étudiant, Premier Boys State de l’American Legion, baseball, football et lutte.

Harts a déclaré que «sa tête tournait toujours au printemps» en essayant de faire tout ce qu’il pouvait.

“La façon dont j’ai grandi en tant qu’artiste était avec la façon dont j’ai grandi en tant que personne: j’ai été impliqué dans tous les sports dans lesquels je pouvais être impliqué”, a déclaré Harts. “J’ai grandi en cherchant simplement, en étant curieux et en essayant de trouver mon chemin vers l’étape suivante, au lieu de dire:” C’est tout, c’est tout ce qu’il y a. C’est bien, si c’est ce que tu veux, mais j’en voulais plus. Je suis sorti et j’ai continué à chercher plus, et donc j’ai grandi en cours de route.

Même quand l’école était finie, Harts ne prenait pas de pause estivale au théâtre. Il est souvent allé au Timber Lake Playhouse à Mount Carroll, où il a commencé à diriger les projecteurs en tant que sous-classe avant d’apparaître sur scène pour des pièces de théâtre au cours de ses années junior et senior.

À Timber Lake, Harts a rencontré la réalisatrice et agente de casting basée à Chicago, Jane Brody, qui l’a aidé à découvrir Julliard.

« Elle me disait : ‘Assurez-vous de lire le New York Times tous les jours, regardez la section des arts et regardez un endroit qui s’appelle Julliard. Faites des recherches. Je l’ai découvert. Je ne savais rien de Julliard. J’ai fait des recherches, j’en suis tombé amoureux et j’ai dit: «Je dois y arriver» – et elle lui a donné quelque chose d’autre qui l’a aidé à y arriver.

“Elle a dit:” Je crois en toi “”, a déclaré Harts.

Lorsque Harts a appris qu’il avait été intronisé au Temple de la renommée des arts de la scène, il a trouvé le temps de recevoir cet honneur en personne.

Schaefer a présenté Harts vers la conclusion de l’événement à une ovation rugissante.

Même si Harts n’avait pas été étudiant depuis 24 ans, il se sentait comme chez lui au même endroit où il était tombé amoureux du théâtre pour la première fois. Au cours de son discours, il a dit aux élèves que rien n’est impossible s’ils restent assez curieux pour explorer les opportunités éducatives qu’offre l’école.

Rock Falls est l’une des rares écoles du nord-ouest de l’Illinois à avoir un chapitre de l’International Thespian Society. La troupe n ° 3439 a débuté en 1982. D’autres anciens ont réussi dans le théâtre régional, le théâtre local et la télévision.

Harts a accepté des photos encadrées de ses années de lycée et il a posé avec plusieurs étudiants, enseignants et dignitaires locaux pour leurs propres photos.

Schaefer était la force motrice derrière le Temple de la renommée. Avec l’aide de quelques anciens élèves théâtraux, elle l’a lancé pour ceux qui excellaient dans le théâtre, l’orchestre, la chorale et d’autres arts de la scène.

“Je suis heureux de voir que les arts sont reconnus”, a déclaré Harts. “Nous aimons tous le sport, nous aimons tous les athlètes, mais il est également bon de reconnaître la contribution des artistes, et je suis heureux de donner le coup d’envoi au Temple de la renommée.”

Lorsqu’il ne joue pas, Harts entraîne également d’autres acteurs. Voici ce qu’il leur dit :

“Vous devez trouver votre signature, votre code spécial, tout ce qui fait de vous, vous. Accrochez-vous-y, quelque chose qui vous passionne – vous devez en être passionné – et tenez-vous-y et conduisez-le jusqu’à ce que les roues tombent. Ne lâchez rien. Ne laissez personne vous en retirer. Vous devez être passionné, vous devez aimer ce que vous faites, et la seule façon de trouver la passion est d’explorer quand vous êtes jeune. Une fois que vous avez exploré, atterrissez sur quelque chose et allez-y, ne restez pas simplement dans les nuages ​​flottants.

Frank Harts, diplômé de Rock Falls High School en 1998, est présenté jeudi lors d’une cérémonie au gymnase Tabor du lycée. Il a été la première personne installée dans le temple de la renommée de l’école pour les arts de la scène. (Alex T. Paschal/[email protected])

Lorsque Harts a partagé cela lors de la remise des prix, Schaefer a rappelé le jeune talent en herbe qu’elle a vu il y a toutes ces années.

“Ce qu’il a dit aux enfants à propos de s’agripper à quelque chose et de ne pas lâcher prise, c’est ce qu’il a fait”, a déclaré Schaefer. «Il vient de se mettre là-bas. Il a tout mis dans tout. »