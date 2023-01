Le métaverse peine toujours à convaincre, même parmi les développeurs

En octobre 2021, Mark Zuckerberg déclarait son ambition d’emmener les internautes dans le métaverse, cet espace virtuel du futur. Si les géants du web et les marques ont massivement investi dans le métaverse, ce double numérique du monde physique peine encore à convaincre, tant le grand public que les développeurs.

Plus de 2 300 développeurs de jeux ont été interrogés sur le métaverse dans le rapport “State of the Game Industry 2023”, publié avant la prochaine Game Developers Conference à San Francisco (20-24 mars). Beaucoup sont sceptiques quant à ce concept, qui fait référence à de grands mondes virtuels interconnectés où les utilisateurs pourront accéder à une multitude de services via des avatars. Sur le papier, du moins. En fait, 45 % des développeurs interrogés estiment que le métaverse ne tiendra jamais ses promesses. Seuls 33 % pensaient que le idem en 2022.

Alors d’où vient cette méfiance ? Tout d’abord, l’idée du métaverse lui-même. Les grandes entreprises technologiques, les marques et les États ne s’accordent pas sur une définition unique de ce mot, apparu pour la première fois dans le roman “Snow Crash” de Neal Stephenson en 1992. Le métaverse est un concept d’autant plus difficile à comprendre qu’il repose sur sur des avancées technologiques encore en développement comme le Web3, les NFT ou encore la réalité virtuelle… Au total, il n’est pas facile de s’y retrouver dans cette myriade de termes futuristes.

Les limitations techniques entravent également le passage du métaverse dans le courant dominant. Les casques de réalité virtuelle n’ont pas encore été largement adoptés en raison de leur prix relativement élevé. Comptez 399$ pour le Meta Quest 2 (anciennement connu sous le nom d’Oculus Quest), et 799$ pour le HTC Vive Pro 2. Et les coûts peuvent grimper rapidement si vous ajoutez des accessoires comme des manettes, des capteurs de position, un étui ou une lanière.

Malgré cela, certains géants du numérique semblent être plus en avance que d’autres dans le développement de ce que certains décrivent comme la prochaine génération d’internet, Epic Games en tête. En effet, 14% des développeurs interrogés estiment que l’éditeur du jeu à succès “Fortnite” est le plus susceptible de faire basculer les internautes dans le métavers, suivi par Meta et Microsoft (7%). Dans cette optique, la vidéo américaine La société de jeux vidéo a récemment participé à une levée de fonds de 30 millions de dollars pour Hadean. L’ambition de cette start-up britannique est de mettre “les niveaux de puissance de traitement des superordinateurs à la disposition de n’importe qui” – une étape essentielle dans la construction de l’infrastructure nécessaire au métaverse.

Mais il reste encore beaucoup à faire, selon un développeur anonyme cité dans le rapport « State of the Game Industry 2023 » : «[the metaverse] doit être considérée comme une partie irremplaçable de la vie des gens. Il doit offrir une expérience vraiment unique que vous ne pouvez littéralement pas trouver ailleurs – et pas seulement “cette chose que nous pouvons déjà faire, mais en réalité virtuelle”. ” Meta et d’autres grandes entreprises technologiques y travaillent.

